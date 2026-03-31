Gundalf színre lép

Jó reggelt! Újra itt a napindító (és nem az egyedüli) hírlevelünk, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival.

TISZA VS. TITKOSSZOLGÁLAT

A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban – a 444-nek elmondta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított, mert úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.

Magyar Péter szerint az AH politikai megbízottjait egy 19 éves fiatal minden további nélkül megvezette, ez sokat elárul a politikai célra használt nemzetbiztonság állapotáról, Deutsch Tamás viszont a Gundalf mellett érvelőkkel szemben John Lennon gyilkosával jött.

Orbán Viktor azt mondta, Szabó Bence balek, de a kormányfő megerősítette, hogy kamufeljelentéssel kötötték le a gyerekpornográfiával foglalkozó szakemberek idejét és szaktudását.

VÁLASZTÁS

„Mi nem fideszes verőemberek vagyunk” – a győri blokádban részt vevő biztonsági cég szerint megvezették őket. Csorna fideszes alpolgármestere is ott volt a győri lökdösődés közepén, de állítása szerint őt sem engedték át. (A péceli Orbán-beszéd alatt történt dulakodás miatt csoportos garázdaság gyanújával indult eljárás.)

A 21 Kutatóközpont mérései szerint eddig fideszes választókörzetekben is vezet a tiszás jelölt.

A teljesen kamu Tisza-programról beszámoló Index most újabb állítólagos Tisza-programról számolt be.

A Fidesz nem hajlandó elfogadni, hogy Csömör tökös közössége nem kér a választási plakátokból.

Gulyás Gergely szerint a diplomások körében nincs többsége a Fidesz-KDNP-nek.

„Szeretne a Fideszre szavazni?” – így megy a levélszavazatok kézbesítése a Vajdaságban.

BELFÖLD

A Helyzet: van! vendége Rácz András volt, az Oroszország-szakértő arról beszélt, hogy az oroszok mindig több ügynökséggel avatkoznak be más országok választásaiba.

Csaknem 50 millióért forgatott videókat Sulyok Tamásról egy volt Duna TV-s cége: az államfő közéleti súlyát tekintve erős túlköltésnek tűnik az összeg, de nem ez az egyetlen érdekes szerződés a nyilvános listában.

Magyar Péter ismertette a drogtesztje eredményét.

KÜLFÖLD

Trump azzal fenyegetőzik, hogy a földdel teszi egyenlővé Irán energetikai létesítményeit, ha hamarosan nem lesz megállapodás. De miért akarja Trump megszerezni az iráni Harg-szigetet?

Európa vezető polgári jogi szervezete szerint öt EU-tagállam kormánya ássa alá következetesen és szándékosan a jogállamiságot.

A lengyel elnök a texasi CPAC-en tartott gyorstalpalót az amerikai konzervatívoknak az orosz fenyegetésről.

Franciaországban elindult egy halálosztagok működtetésével vádolt szabadkőműves páholy gigapere.

Zelenszkijt arra kérték a szövetségesei, hogy ne támadják az ukránok az orosz energialétesítményeket.

Izrael lehetővé tenné a palesztin támadók felakasztását.

KULTÚRA

79 éves korában meghalt Nádasdy Ádám, Urfi Péter méltatta a nyelvészt, költőt, műfordítót.

John Oliver Hide the pain Harolddal demonstrálta azon magyar szavazókat, akik úgy szavaznak Magyar Péterre, hogy nem akarnak rá szavazni: a brit humorista óriási blokkot szentelt műsorában arra, hogy bemutassa Orbán politikáját és a közelgő magyarországi választások lényegét.