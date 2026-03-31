Gundalf színre lép

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a napindító (és nem az egyedüli) hírlevelünk, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival.

TISZA VS. TITKOSSZOLGÁLAT

A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban – a 444-nek elmondta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított, mert úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.

Magyar Péter szerint az AH politikai megbízottjait egy 19 éves fiatal minden további nélkül megvezette, ez sokat elárul a politikai célra használt nemzetbiztonság állapotáról, Deutsch Tamás viszont a Gundalf mellett érvelőkkel szemben John Lennon gyilkosával jött.

  • Orbán Viktor azt mondta, Szabó Bence balek, de a kormányfő megerősítette, hogy kamufeljelentéssel kötötték le a gyerekpornográfiával foglalkozó szakemberek idejét és szaktudását.

VÁLASZTÁS

„Mi nem fideszes verőemberek vagyunk” – a győri blokádban részt vevő biztonsági cég szerint megvezették őket. Csorna fideszes alpolgármestere is ott volt a győri lökdösődés közepén, de állítása szerint őt sem engedték át. (A péceli Orbán-beszéd alatt történt dulakodás miatt csoportos garázdaság gyanújával indult eljárás.)

  • A 21 Kutatóközpont mérései szerint eddig fideszes választókörzetekben is vezet a tiszás jelölt.
  • A teljesen kamu Tisza-programról beszámoló Index most újabb állítólagos Tisza-programról számolt be.
  • A Fidesz nem hajlandó elfogadni, hogy Csömör tökös közössége nem kér a választási plakátokból.
  • Gulyás Gergely szerint a diplomások körében nincs többsége a Fidesz-KDNP-nek.
  • „Szeretne a Fideszre szavazni?” – így megy a levélszavazatok kézbesítése a Vajdaságban.

BELFÖLD

A Helyzet: van! vendége Rácz András volt, az Oroszország-szakértő arról beszélt, hogy az oroszok mindig több ügynökséggel avatkoznak be más országok választásaiba.

Csaknem 50 millióért forgatott videókat Sulyok Tamásról egy volt Duna TV-s cége: az államfő közéleti súlyát tekintve erős túlköltésnek tűnik az összeg, de nem ez az egyetlen érdekes szerződés a nyilvános listában.

KÜLFÖLD

Trump azzal fenyegetőzik, hogy a földdel teszi egyenlővé Irán energetikai létesítményeit, ha hamarosan nem lesz megállapodás. De miért akarja Trump megszerezni az iráni Harg-szigetet?

  • Európa vezető polgári jogi szervezete szerint öt EU-tagállam kormánya ássa alá következetesen és szándékosan a jogállamiságot.
  • A lengyel elnök a texasi CPAC-en tartott gyorstalpalót az amerikai konzervatívoknak az orosz fenyegetésről.
  • Franciaországban elindult egy halálosztagok működtetésével vádolt szabadkőműves páholy gigapere.
  • Zelenszkijt arra kérték a szövetségesei, hogy ne támadják az ukránok az orosz energialétesítményeket.
  • Izrael lehetővé tenné a palesztin támadók felakasztását.

KULTÚRA

79 éves korában meghalt Nádasdy Ádám, Urfi Péter méltatta a nyelvészt, költőt, műfordítót.

John Oliver Hide the pain Harolddal demonstrálta azon magyar szavazókat, akik úgy szavaznak Magyar Péterre, hogy nem akarnak rá szavazni: a brit humorista óriási blokkot szentelt műsorában arra, hogy bemutassa Orbán politikáját és a közelgő magyarországi választások lényegét.

A Fidesz nem hajlandó elfogadni, hogy Csömör tökös közössége nem kér a választási plakátokból

Tuzson Bence igazságügyi miniszter szóba sem hajlandó állni a pártsemleges akció szervezőivel. A polgárok az elhaladó autósok ünneplését kiváltva korábban leszedték minden párt plakátjait, mert valakik pöcsöket, trágárságokat és horogkereszteket festettek, főleg az ellenzéki plakátokra és néhány fideszesre.

Szily László
POLITIKA

Csorna fideszes alpolgármestere ott volt az Orbán-beszéd alatti győri lökdösődés közepén, de állítása szerint őt sem engedték át

A fekete ruhás erőemberek között felbukkanó fideszes politikus azt állítja, magánszemélyként hallgatta meg a miniszterelnököt, és sok olyan eseményen volt már, ahol ezt nyugodtan tudta megtenni.

Bódog Bálint
belföld

Magyar Péter: Az AH politikai megbízottjait egy 19 éves fiatal minden további nélkül megvezette, ez sokat elárul a politikai célra használt nemzetbiztonság állapotáról

A kormány nem csak korrupt, nem csak az oroszok bábja, de nem is tudja már biztosítani az ország működőképességét – írta a Tisza Párt elnöke a 444 Gundalf-interjúja láttán.

Inkei Bence
belföld

Ma indul Franciaországban egy halálosztagok működtetésével vádolt szabadkőműves páholy gigapere

Figyelem: a bíróságon próbálják bizonyítani, hogy Bagur megbízta Vagliót, hogy kérje meg Leroyt, hogy ölje meg Dinit. De sikerült?

Takács Lili
külföld

Eddig fideszes választókörzetekben is vezet a tiszás jelölt a 21 Kutatóközpont mérései szerint

Változóban a politikai ízlés Borsodtól Baranyáig.

Takács Lili
POLITIKA

Borízű hang #263: Ezt rakjátok ki a propagandába! [rövid verzió]

Üdvözüljük a Kossuth Rádió hallgatóit! A portugál Magyar Péter. Mit csinál a fideszes, ha elveszíti a választást? Goethe elfeledett eposza. Nem kell államilag támogatott Freddie Mercury-kiállítás! Inkább legyen Horváth Pista! Trump tőzsdézik. Fogadjunk!

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast
Videó

Gundalf a 444-nek: Dezinformáltam az Alkotmányvédelmi Hivatalt

A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.

Bokros Dorka, plankog, Bábel Vilmos, Botos Tamás
POLITIKA

Miért akarja Trump megszerezni az iráni Harg-szigetet?

Az USA korábban már támadta a kis szigetet – amin Irán olajexportjának döntő része halad át –, de Trump most felvetette az elfoglalás lehetőségét is. Egy ilyen amerikai akció nemcsak újabb gazdasági sokkot, hanem katonai eszkalációt is hozhat.

Benics Márk
külföld

Trump most épp azzal fenyegetőzik, hogy a földdel teszi egyenlővé Irán energetikai létesítményeit, ha hamarosan nem lesz megállapodás

Ezzel egy időben arról is beszámolt, hogy az új iráni rezsimmel folytat reményt keltő tárgyalásokat.

Inkei Bence
külföld

Magyar Péter ismertette a drogtesztje eredményét

A vizsgálat eredményét csatolta, továbbá megismételte azt az ígéretét, miszerint a Tisza választási győzelme esetén az országgyűlési képviselőket és a kormánytagokat rendszeres drogtesztnek fogják alávetni.

Inkei Bence
belföld

Deutsch Tamás a Gundalf mellett érvelőkkel szemben John Lennon gyilkosával jött

„Nincs is ugye annál megalapozottabb érvelés, mint amikor az ilyen meg olyan gazembereket a külsejük, a jóllakott napközis ábrázatuk, az esetlen, a szánalmat keltő, a bárgyú kinézetük okán mentegetnek” – dühöngött a Fidesz EP-képviselője.

Inkei Bence
elmebaj

A teljesen kamu Tisza-programról beszámoló Index most újabb állítólagos Tisza-programról számolt be

A Tiszából kiugrott – eddig is hiteltelennek bizonyult – Csercsa Balázs a forrása annak az állítólagos tervezetnek, ami szerint az új parlament kivezetné a védett üzemanyagárat és megadóztatná a megtakarításokat. A Tisza Párt szerint ez is kamu.

Bódog Bálint
belföld
Videó

Putyin hírszerzői jelenthetik a Fidesz utolsó igazi esélyét

Két héttel a választások előtt tovább fogy Orbán lendülete – és még mindig nem szállt fel a fekete hattyú. Mennyit ér meg Moszkvának, hogy maradjon a kormány? Rácz Andrást kérdezzük élőben.

Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Botos Tamás
video

„Mi nem fideszes verőemberek vagyunk” – a győri blokádban részt vevő biztonsági cég szerint megvezették őket

A Ronin Security vezetője azután kezdett nyilvános bűnbánatba, hogy az interneten körbementek a biztonsági szolgálat embereiről készült képek a Fidesz erőszakba fordult kampányrendezvényéről.

Német Szilvi
POLITIKA

Izrael lehetővé tenné a palesztin támadók felakasztását

A halálbüntetést könnyebbé tevő törvény úgy lett megfogalmazva, hogy azt izraeli extremisták ellen nem is lehetne alkalmazni.

Bódog Bálint
külföld

Gulyás Gergely: A diplomások körében nincs többségünk

Mégis úgy gondolja, hogy „ha valaki ma Magyarországon valódi intellektuális tartalmat keres a politikában, azt már szinte kizárólag a kormánypártoknál találja meg”.

Mészáros Juli
POLITIKA

John Oliver Hide the pain Harolddal demonstrálta azon magyar szavazókat, akik úgy szavaznak Magyar Péterre, hogy nem akarnak rá szavazni

A brit humorista óriási blokkot szentelt műsorában arra, hogy bemutassa Orbán politikáját és a közelgő magyarországi választások lényegét.

Mészáros Juli
humor

„Szeretne a Fideszre szavazni?” – így megy a levélszavazatok kézbesítése a Vajdaságban

A levélszavazatok 2022-ben 93,98 százalékban a Fideszt támogatták.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Zelenszkijt arra kérték a szövetségesei, ne támadják az ukránok az orosz energialétesítményeket

Ennek viszont az lenne a feltétele, hogy Oroszország hagyjon fel az ukrán energetikai infrastruktúra támadásával.

Inkei Bence
külföld

Nádasdy Ádám és a szabadság nyelve

Meghalt a szelíd forradalmár, aki kiállt a nyelv sokfélesége mellett, nyíltan beszélt a hitéről és a melegségéről, és hozzá mert nyúlni a magyar és világirodalom klasszikusaihoz.

Urfi Péter
GYÁSZ

Csaknem 50 millióért forgatott videókat Sulyok Tamásról egy volt Duna TV-s cége

Sulyok Tamás közéleti súlyát tekintve erős túlköltésnek tűnik az összeg, de nem ez az egyetlen érdekes szerződés a nyilvános listában.

Windisch Judit
POLITIKA

Öt uniós tagállam kormánya ássa alá következetesen és szándékosan a jogállamiságot, állítja Európa vezető polgári jogi szervezete

Ki mit tippel, melyik országok vannak még az ötben Magyarország mellett?

Takács Lili
POLITIKA

A lengyel elnök a texasi CPAC-en tartott gyorstalpalót az amerikai konzervatívoknak az orosz fenyegetésről

„Oroszország nem védi a konzervativizmust. Oroszország a korrupciót és az erőszakot képviseli.” - mondta Karol Nawrocki egy csapat amerikai konzervatív politikusnak.

Takács Lili
külföld

Rácz András: Az oroszok mindig több ügynökséggel avatkoznak be más országok választásaiba

A szakértő szerint az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat mellett itt lehet az orosz katonai titkosszolgálat, valamint a belbiztonsági jellegű FSZB is. Ezek stratégiai szinten együttműködnek, műveleti és taktikai szinten inkább rivalizálnak egymással.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Orbán szerint Szabó Bence balek, de megerősítette, hogy kamufeljelentéssel kötötték le a gyerekpornográfiával foglalkozó szakemberek idejét és szaktudását

Mindezt abból vezette le, hogy szerinte Gundalf bevallotta, hogy ukrán kém. Amit egyébként az informatikus tagad.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Meghalt Nádasdy Ádám

A nyelvész, költő, műfordító 79 éves volt.

Mészáros Juli
GYÁSZ

Csoportos garázdaság gyanújával indult eljárás a péceli Orbán-beszéd alatt történt dulakodás miatt

Orbán fórumán feketeruhás önbíráskodók vittek földre két férfit, akik „pedofidesz” felirattal tiltakoztak a beszéd alatt.

Bódog Bálint
belföld