Gundalf színre lép

Jó reggelt! Újra itt a napindító (és nem az egyedüli) hírlevelünk, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival.
A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban – a 444-nek elmondta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított, mert úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.
Magyar Péter szerint az AH politikai megbízottjait egy 19 éves fiatal minden további nélkül megvezette, ez sokat elárul a politikai célra használt nemzetbiztonság állapotáról, Deutsch Tamás viszont a Gundalf mellett érvelőkkel szemben John Lennon gyilkosával jött.
„Mi nem fideszes verőemberek vagyunk” – a győri blokádban részt vevő biztonsági cég szerint megvezették őket. Csorna fideszes alpolgármestere is ott volt a győri lökdösődés közepén, de állítása szerint őt sem engedték át. (A péceli Orbán-beszéd alatt történt dulakodás miatt csoportos garázdaság gyanújával indult eljárás.)
A Helyzet: van! vendége Rácz András volt, az Oroszország-szakértő arról beszélt, hogy az oroszok mindig több ügynökséggel avatkoznak be más országok választásaiba.
Csaknem 50 millióért forgatott videókat Sulyok Tamásról egy volt Duna TV-s cége: az államfő közéleti súlyát tekintve erős túlköltésnek tűnik az összeg, de nem ez az egyetlen érdekes szerződés a nyilvános listában.
Trump azzal fenyegetőzik, hogy a földdel teszi egyenlővé Irán energetikai létesítményeit, ha hamarosan nem lesz megállapodás. De miért akarja Trump megszerezni az iráni Harg-szigetet?
79 éves korában meghalt Nádasdy Ádám, Urfi Péter méltatta a nyelvészt, költőt, műfordítót.
John Oliver Hide the pain Harolddal demonstrálta azon magyar szavazókat, akik úgy szavaznak Magyar Péterre, hogy nem akarnak rá szavazni: a brit humorista óriási blokkot szentelt műsorában arra, hogy bemutassa Orbán politikáját és a közelgő magyarországi választások lényegét.
Tuzson Bence igazságügyi miniszter szóba sem hajlandó állni a pártsemleges akció szervezőivel. A polgárok az elhaladó autósok ünneplését kiváltva korábban leszedték minden párt plakátjait, mert valakik pöcsöket, trágárságokat és horogkereszteket festettek, főleg az ellenzéki plakátokra és néhány fideszesre.
A fekete ruhás erőemberek között felbukkanó fideszes politikus azt állítja, magánszemélyként hallgatta meg a miniszterelnököt, és sok olyan eseményen volt már, ahol ezt nyugodtan tudta megtenni.
A kormány nem csak korrupt, nem csak az oroszok bábja, de nem is tudja már biztosítani az ország működőképességét – írta a Tisza Párt elnöke a 444 Gundalf-interjúja láttán.
Figyelem: a bíróságon próbálják bizonyítani, hogy Bagur megbízta Vagliót, hogy kérje meg Leroyt, hogy ölje meg Dinit. De sikerült?
Változóban a politikai ízlés Borsodtól Baranyáig.
Üdvözüljük a Kossuth Rádió hallgatóit! A portugál Magyar Péter. Mit csinál a fideszes, ha elveszíti a választást? Goethe elfeledett eposza. Nem kell államilag támogatott Freddie Mercury-kiállítás! Inkább legyen Horváth Pista! Trump tőzsdézik. Fogadjunk!
Az USA korábban már támadta a kis szigetet – amin Irán olajexportjának döntő része halad át –, de Trump most felvetette az elfoglalás lehetőségét is. Egy ilyen amerikai akció nemcsak újabb gazdasági sokkot, hanem katonai eszkalációt is hozhat.
Ezzel egy időben arról is beszámolt, hogy az új iráni rezsimmel folytat reményt keltő tárgyalásokat.
A vizsgálat eredményét csatolta, továbbá megismételte azt az ígéretét, miszerint a Tisza választási győzelme esetén az országgyűlési képviselőket és a kormánytagokat rendszeres drogtesztnek fogják alávetni.
„Nincs is ugye annál megalapozottabb érvelés, mint amikor az ilyen meg olyan gazembereket a külsejük, a jóllakott napközis ábrázatuk, az esetlen, a szánalmat keltő, a bárgyú kinézetük okán mentegetnek” – dühöngött a Fidesz EP-képviselője.
A Tiszából kiugrott – eddig is hiteltelennek bizonyult – Csercsa Balázs a forrása annak az állítólagos tervezetnek, ami szerint az új parlament kivezetné a védett üzemanyagárat és megadóztatná a megtakarításokat. A Tisza Párt szerint ez is kamu.
Két héttel a választások előtt tovább fogy Orbán lendülete – és még mindig nem szállt fel a fekete hattyú. Mennyit ér meg Moszkvának, hogy maradjon a kormány? Rácz Andrást kérdezzük élőben.
A Ronin Security vezetője azután kezdett nyilvános bűnbánatba, hogy az interneten körbementek a biztonsági szolgálat embereiről készült képek a Fidesz erőszakba fordult kampányrendezvényéről.
A halálbüntetést könnyebbé tevő törvény úgy lett megfogalmazva, hogy azt izraeli extremisták ellen nem is lehetne alkalmazni.
Mégis úgy gondolja, hogy „ha valaki ma Magyarországon valódi intellektuális tartalmat keres a politikában, azt már szinte kizárólag a kormánypártoknál találja meg”.
A levélszavazatok 2022-ben 93,98 százalékban a Fideszt támogatták.
Ennek viszont az lenne a feltétele, hogy Oroszország hagyjon fel az ukrán energetikai infrastruktúra támadásával.
Meghalt a szelíd forradalmár, aki kiállt a nyelv sokfélesége mellett, nyíltan beszélt a hitéről és a melegségéről, és hozzá mert nyúlni a magyar és világirodalom klasszikusaihoz.
Ki mit tippel, melyik országok vannak még az ötben Magyarország mellett?
„Oroszország nem védi a konzervativizmust. Oroszország a korrupciót és az erőszakot képviseli.” - mondta Karol Nawrocki egy csapat amerikai konzervatív politikusnak.
A szakértő szerint az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat mellett itt lehet az orosz katonai titkosszolgálat, valamint a belbiztonsági jellegű FSZB is. Ezek stratégiai szinten együttműködnek, műveleti és taktikai szinten inkább rivalizálnak egymással.
Mindezt abból vezette le, hogy szerinte Gundalf bevallotta, hogy ukrán kém. Amit egyébként az informatikus tagad.
Orbán fórumán feketeruhás önbíráskodók vittek földre két férfit, akik „pedofidesz” felirattal tiltakoztak a beszéd alatt.