Eltűnt a radnaimark.hu weboldal

Egy nappal a Fidesz veresége és a Tisza Párt választási győzelme után eltűnt az a rejtélyes weboldal, ami Radnai Márk, a Tisza alelnökének nevével jelent meg február 10-én.

A radnaimark.hu-n február elején mindössze egy fotó volt látható egy ágyról és egy „coming soon” felirat. Az Index – aminek a cikkeire szoktak épülni a Tisza-ellenes kamukampányok – egyből elkezdte azzal keretezni a sztorit, hogy a biztonsági kamerás felvételt több AI-detektáló szoftverrel is megvizsgálták, és a kép valódi – csakhogy ezek a szoftverek továbbra sem megbízhatók. Nem sokkal később megtudtuk, hogy van egy lakáshotel a Nagykörúton, ami pontosan úgy néz ki, mint a képen látható szoba. Ekkor már megváltozott az írás, a „once upon a time…”, vagyis az „egyszer volt…” felirat és ez a dátum jelent meg: 2024. 08. 03.

Még aznap, február 12-én délután Magyar Péter videóban beszélt a radnaimark.hu weboldal megjelenése miatti ügy körülményeiről, mondván: „Nem fogom megadni a lehetőséget Orbán Viktoréknak, hogy egy kamuval hetekig eltereljék a figyelmet a valóságról.”

Magyar azt mondta, 2024. augusztus 2-án a Tisza Párt nyári partit szervezett a támogatóinak, amin ő is részt vett. A rendezvény végén megjelent a volt barátnője, Vogel Evelin, aki elhívta egy házibuliba. Ugyan akkor a folyamatos zsarolások miatt már nem álltak kapcsolatban, Magyar nem ismerte fel, hogy titkosszolgálati akcióval áll szemben, és hagyta magát elcsábítani. Hajnali 5-kor érkeztek meg a lakásba, ahol ismeretlenek voltak, Radnai Márk nem volt ott. Magyar azt mondta, az asztalon alkohol és drognak kinéző anyag volt, de ő nem nyúlt hozzájuk. Később Vogellel bementek a szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek. Az ingatlant délután hagyták el, és együtt ebédeltek. Magyar azt mondta, nem tudja, hogy a lakásban készített felvételeket hogyan manipulálják utólag, de soha nem fogyasztott kábítószert.