Hétvégi olvasnivalók változásokról, szivarszobákról és korongokról

Miután múlt hétvégén Magyar Péter miniszterelnök lett, ezen a héten meg is alakult az új kormány, ezért összeszedtük, mik voltak azok az ígéretek, melyek „azonnali” intézését ígérte a Tisza. Ott voltunk a miniszteri meghallgatásokon (Ruff Bálinté annyira emlékezetes lett, hogy videón be is mutattuk az egészet), és írtunk arról is, hogy mit lehet tudni az eddig bejelentett államtitkárokról. Elmentünk az első kormányülésre Ópusztaszerre, ahol kiderült, hogy a kampányért felelős Tóth Péter lesz Magyar nemzetbiztonsági tanácsadója, ami azért vet fel kérdéseket, melyekre rá is kérdeztünk a helyszínen.
Az első hét turbulens történéseit mutatta be péntek esti videónk, emellett pedig kérdeztük az átadás-átvételről távozó Rogán Antalt is.
Magyar épületbejárása után foglalkoztunk a neres minisztériumi épületekkel: írtunk arról, hogy az új miniszterelnök ezzel valójában megcsinálta az elűzött diktátor hálószobáját elözönlő tömeg demokratikus verzióját, részletesen írtunk a Rogán-minisztérium épületéről belsőépítészeti szempontból, és megszereztük a listát, hogy milyen műalkotások kerültek a Karmelitába.
Írtunk arról, hogy a Tisza valamit kezdene a vidéki fideszes kiskirályokkal, bemutattuk, hogy egy eladósodott és szegény országot hagyott hátra a NER, és szerdai Dohánygyár podcastunkban arról beszélgettünk, hogy mi jöhet majd ezután. Írtunk arról, hogy a NER egyik utolsó dobásaként 7,3 milliárdos állami közbeszerzés jutott Homlok Zsolt testvérének, felidéztük a legnagyobb gazdagodásokat, és foglalkoztunk azzal is, hogy sok fideszes politikus inthet búcsút a milliós keresetkiegészítésének. Valamint megnéztük, hogyan tologatják még mindig ide-oda a felelősséget a Fideszben.
Két éve egy vidéki ügyvéd vette észre azt a kúriai határozatot, amelyből aztán kibontakozott a kegyelmi ügy. Ez az ügyvéd népszerű Facebook-oldalt is indított Vidéki prókátor néven, de kilétét csak a napokban fedte fel, első interjúját pedig nekünk adta.
Orbán végzetes hibáiról és a magyar választás globális tanulságairól beszélt a 444-nek Daniel Treisman, a bukott magyar autokráciához hasonló rendszerek egyik legnagyobb szakértője. Szerinte a körülmények ritkán állnak úgy össze, ahogy Magyarországon, de attól, hogy a demokratikus oldal győz, a háború még nem ér véget, és nagy a visszaesés esélye.
És interjúztunk Zgut-Przybylska Edittel a rendszer összeomlásáról és arról, hogy mi jöhet ezután a lengyel példa alapján, valamint arról, hogy ha Orbánnak nincs jobb ötlete, mint tovább haladni a radikalizáció útján, még egészen extrém tartományokba is eltolhatja a Fideszt.
Ma lép először jégre a magyar válogatott az A csoportos jégkorong-világbajnokságon, megírtunk mindent, amit érdemes hozzá tudni.
Úgy volt, hogy visszavonul, most mégis nemzetbiztonsági főtanácsadó lett a Tisza kampányfőnöke. Érthető, hogy egy ilyen pozícióra miért kipróbált, megbízható embert választott Magyar Péter, de Magyarországon frissek a rossz tapasztalatok a politikai kampányok és a titkosszolgálatok közös metszetéről.
Ritkán látni olyan hangulatú parlamenti meghallgatást, mint Ruff Bálint szereplését az igazságügyi bizottság előtt. Elmondta, mit látott Rogán irodájában, aztán jött az összecsapás Tuzson Bencével.
Mit is örököl a Tisza-kormány? Gazdasági látlelet.
Négyen szerepeltek a leggazdagabb magyarok 10-es toplistáján 2010-ben is és tavaly is. Mészáros még a 100-as listára is csak 2014-ben került, a NER-ben ép ésszel felfoghatatlan tempóban nőtt a vagyona.
Néhány államtitkárról már az is kiderült, pontosan milyen területért lesz felelős.
Az új kabinet a megalakulása első napján már ülésezik is. Az ópusztaszeri kormányülés szünetében tartanak sajtótájékoztatót, Magyar azt mondta: rengeteg mondanivalója van.
Intenzív időszakban vagyunk, de lehet-e már látni az irányt? Halpern Lászlóval beszélgettünk sok minden más mellett az új kormány mozgásteréről, az euróbevezetés lehetőségéről és arról, hogy muszáj lesz kicsit kijózanítani az embereket.
Bukott politikusok, leköszönt államtitkárok és feltörekvő fideszesek is voltak bőven a miniszterelnöki, kormány- és miniszteri biztosok között. Évente több milliárd ment el a fizetésükre.
A helyszínek magánvillák helyett kormányzati épületek, de az érzet és az üzenet ugyanaz. Főleg, hogy az Orbán-kormány mindent megtett, hogy eltitkolja például a Rogán-minisztérium fényűző luxusát, amire most végre rácsodálkozhatott a pórnép.
Az új kormány tagjai egymásra licitálva kérik számon a fideszeseken az elmúlt 16 évet, miközben kiderült: a Tisza kampányfőnöke nem vonul vissza, hanem kiemelten fontos feladatot kap. Ott voltunk, amikor Rogán Antal leadta a szerelését.
Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz – jelentette be Magyar Péter. Mi pedig arról kérdeztük: mi garantálja, hogy nem lehet majd politikai célokra használni a szolgálatokat.
Magyar Péter hétfőn este tartott idegenvezetést a Várban a kiürített Karmelitában és Rogán Antal egykori munkahelyén.
A Fidesz-uralom utolsó évére elkészült Rogán-minisztériumról nem az ókori Athén, hanem a hanyatló Róma jut a néző eszébe.
Bár a testvér nyerte a közbeszerzést, alvállalkozóként mindkét munkába bevonja az egykori Mészáros-vő cégét. Meg még egy másikat is, amely ellen végrehajtás van érvényben.
Mintha nem értenék a Fideszben, hogy miről van szó, amikor valaki az előző rendszer bűneit emlegeti. Mintha új lenne nekik, hogy rendszerszintű korrupció, lélekölő propaganda és sok mesés meggazdagodás volt. A választási vereségért arctalan felelősöket hibáztatnak: névtelen fideszes nyomásgyakorlókat, luxizó kullancsokat és félretájékoztató kutatókat.
A Tisza megtette azt a szívességet a választóknak, hogy 243 oldalas programban kifejtették, mit tennének kormányon. És még azt is megírták, hogy mik lesznek az „első intézkedések". A rendszerváltásra szavazóknak már csak azt kell eldönteniük, mit jelent az „azonnal."
Az idén elvileg könnyebb dolga lesz a csapatnak, mint tavaly, papíron két verhető ellenfele is van a világbajnoki csoportban. De a britek és az osztrákok sem gyengébbek, ellenük is maximális odaadásra lesz szükség a sikerhez Zürichben.
Az előző kormányban Bíró Marcell nem szakmai, inkább politikai kinevezett volt. Magyar Péter azt kérte, ne ahhoz hasonlítsák a mostani kinevezést.
Letették a parlamentben az esküt a miniszterek. Orbán Anita lesz Magyar helyettese.
A kormányzati átadás-átvételről távozó Rogán Antal elmondta: Magyarországon marad. Úgy látja, a Vadhajtások ma már kiegyensúlyozottabb, mint néhány évvel ezelőtt, a fejbelövős kampányvideóról viszont utólag azt mondja, ő sem értett vele egyet.
Olyan polgármesterekkel kell most a tiszásoknak együtt dolgozni, akik évtizedek óta függtek, függenek a helyi kormánypárti képviselőtől, és akik egy része szóba sem áll velük. Az önkormányzatokhoz viszonyulásról egyelőre nincs központi útmutatás.