Hétvégi olvasnivalók változásokról, szivarszobákról és korongokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása a hét fontosabb-érdekesebb nagyobb anyagait összefogva.

Váltás után

Miután múlt hétvégén Magyar Péter miniszterelnök lett, ezen a héten meg is alakult az új kormány, ezért összeszedtük, mik voltak azok az ígéretek, melyek „azonnali” intézését ígérte a Tisza. Ott voltunk a miniszteri meghallgatásokon (Ruff Bálinté annyira emlékezetes lett, hogy videón be is mutattuk az egészet), és írtunk arról is, hogy mit lehet tudni az eddig bejelentett államtitkárokról. Elmentünk az első kormányülésre Ópusztaszerre, ahol kiderült, hogy a kampányért felelős Tóth Péter lesz Magyar nemzetbiztonsági tanácsadója, ami azért vet fel kérdéseket, melyekre rá is kérdeztünk a helyszínen.

Az első hét turbulens történéseit mutatta be péntek esti videónk, emellett pedig kérdeztük az átadás-átvételről távozó Rogán Antalt is.

Magyar épületbejárása után foglalkoztunk a neres minisztériumi épületekkel: írtunk arról, hogy az új miniszterelnök ezzel valójában megcsinálta az elűzött diktátor hálószobáját elözönlő tömeg demokratikus verzióját, részletesen írtunk a Rogán-minisztérium épületéről belsőépítészeti szempontból, és megszereztük a listát, hogy milyen műalkotások kerültek a Karmelitába.

Írtunk arról, hogy a Tisza valamit kezdene a vidéki fideszes kiskirályokkal, bemutattuk, hogy egy eladósodott és szegény országot hagyott hátra a NER, és szerdai Dohánygyár podcastunkban arról beszélgettünk, hogy mi jöhet majd ezután. Írtunk arról, hogy a NER egyik utolsó dobásaként 7,3 milliárdos állami közbeszerzés jutott Homlok Zsolt testvérének, felidéztük a legnagyobb gazdagodásokat, és foglalkoztunk azzal is, hogy sok fideszes politikus inthet búcsút a milliós keresetkiegészítésének. Valamint megnéztük, hogyan tologatják még mindig ide-oda a felelősséget a Fideszben.

Interjúk

Két éve egy vidéki ügyvéd vette észre azt a kúriai határozatot, amelyből aztán kibontakozott a kegyelmi ügy. Ez az ügyvéd népszerű Facebook-oldalt is indított Vidéki prókátor néven, de kilétét csak a napokban fedte fel, első interjúját pedig nekünk adta.

Orbán végzetes hibáiról és a magyar választás globális tanulságairól beszélt a 444-nek Daniel Treisman, a bukott magyar autokráciához hasonló rendszerek egyik legnagyobb szakértője. Szerinte a körülmények ritkán állnak úgy össze, ahogy Magyarországon, de attól, hogy a demokratikus oldal győz, a háború még nem ér véget, és nagy a visszaesés esélye.

És interjúztunk Zgut-Przybylska Edittel a rendszer összeomlásáról és arról, hogy mi jöhet ezután a lengyel példa alapján, valamint arról, hogy ha Orbánnak nincs jobb ötlete, mint tovább haladni a radikalizáció útján, még egészen extrém tartományokba is eltolhatja a Fideszt.

Hoki

Ma lép először jégre a magyar válogatott az A csoportos jégkorong-világbajnokságon, megírtunk mindent, amit érdemes hozzá tudni.