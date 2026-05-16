Hétvégi olvasnivalók változásokról, szivarszobákról és korongokról

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása a hét fontosabb-érdekesebb nagyobb anyagait összefogva. Akad másmilyen hírlevelünk is, itt lehet köztük válogatni, illetve feliratkozni.

Váltás után

Miután múlt hétvégén Magyar Péter miniszterelnök lett, ezen a héten meg is alakult az új kormány, ezért összeszedtük, mik voltak azok az ígéretek, melyek „azonnali” intézését ígérte a Tisza. Ott voltunk a miniszteri meghallgatásokon (Ruff Bálinté annyira emlékezetes lett, hogy videón be is mutattuk az egészet), és írtunk arról is, hogy mit lehet tudni az eddig bejelentett államtitkárokról. Elmentünk az első kormányülésre Ópusztaszerre, ahol kiderült, hogy a kampányért felelős Tóth Péter lesz Magyar nemzetbiztonsági tanácsadója, ami azért vet fel kérdéseket, melyekre rá is kérdeztünk a helyszínen.

Az első hét turbulens történéseit mutatta be péntek esti videónk, emellett pedig kérdeztük az átadás-átvételről távozó Rogán Antalt is.

Magyar épületbejárása után foglalkoztunk a neres minisztériumi épületekkel: írtunk arról, hogy az új miniszterelnök ezzel valójában megcsinálta az elűzött diktátor hálószobáját elözönlő tömeg demokratikus verzióját, részletesen írtunk a Rogán-minisztérium épületéről belsőépítészeti szempontból, és megszereztük a listát, hogy milyen műalkotások kerültek a Karmelitába.

Írtunk arról, hogy a Tisza valamit kezdene a vidéki fideszes kiskirályokkal, bemutattuk, hogy egy eladósodott és szegény országot hagyott hátra a NER, és szerdai Dohánygyár podcastunkban arról beszélgettünk, hogy mi jöhet majd ezután. Írtunk arról, hogy a NER egyik utolsó dobásaként 7,3 milliárdos állami közbeszerzés jutott Homlok Zsolt testvérének, felidéztük a legnagyobb gazdagodásokat, és foglalkoztunk azzal is, hogy sok fideszes politikus inthet búcsút a milliós keresetkiegészítésének. Valamint megnéztük, hogyan tologatják még mindig ide-oda a felelősséget a Fideszben.

Interjúk

Két éve egy vidéki ügyvéd vette észre azt a kúriai határozatot, amelyből aztán kibontakozott a kegyelmi ügy. Ez az ügyvéd népszerű Facebook-oldalt is indított Vidéki prókátor néven, de kilétét csak a napokban fedte fel, első interjúját pedig nekünk adta.

Orbán végzetes hibáiról és a magyar választás globális tanulságairól beszélt a 444-nek Daniel Treisman, a bukott magyar autokráciához hasonló rendszerek egyik legnagyobb szakértője. Szerinte a körülmények ritkán állnak úgy össze, ahogy Magyarországon, de attól, hogy a demokratikus oldal győz, a háború még nem ér véget, és nagy a visszaesés esélye.

És interjúztunk Zgut-Przybylska Edittel a rendszer összeomlásáról és arról, hogy mi jöhet ezután a lengyel példa alapján, valamint arról, hogy ha Orbánnak nincs jobb ötlete, mint tovább haladni a radikalizáció útján, még egészen extrém tartományokba is eltolhatja a Fideszt.

Hoki

Ma lép először jégre a magyar válogatott az A csoportos jégkorong-világbajnokságon, megírtunk mindent, amit érdemes hozzá tudni.

Tóth Péter kinevezésével érzékeny információkhoz férhet hozzá a Tiszát győzelemre vezető kampányfőnök

Úgy volt, hogy visszavonul, most mégis nemzetbiztonsági főtanácsadó lett a Tisza kampányfőnöke. Érthető, hogy egy ilyen pozícióra miért kipróbált, megbízható embert választott Magyar Péter, de Magyarországon frissek a rossz tapasztalatok a politikai kampányok és a titkosszolgálatok közös metszetéről.

Bede Márton
POLITIKA

„Szélnek ereszthette volna a zebrákat még jóval a választás előtt”

Orbán végzetes hibáiról és a magyar választás globális tanulságairól beszélt a 444-nek Daniel Treisman, a bukott magyar autokráciához hasonló rendszerek egyik legnagyobb szakértője. Szerinte a körülmények ritkán állnak úgy össze, ahogy Magyarországon történt, de attól, hogy a demokratikus oldal győz, a háború még nem ér véget ért, és nagy a visszaesés esélye.

Bede Márton
POLITIKA
Videó

Ruff Bálint: A legkeményebb korrupcióellenes szabályok lesznek, amit Magyarország valaha is látott

Ritkán látni olyan hangulatú parlamenti meghallgatást, mint Ruff Bálint szereplését az igazságügyi bizottság előtt. Elmondta, mit látott Rogán irodájában, aztán jött az összecsapás Tuzson Bencével.

plankog, Kovács Bendegúz
video
Videó

Fülöp Botond: Nem töltött el örömmel, hogy Novák Katalinnak le kellett mondania

Két éve egy vidéki ügyvéd vette észre azt a kúriai határozatot, amelyből aztán kibontakozott a kegyelmi ügy. Ez az ügyvéd népszerű Facebook-oldalt is indított, de eddig nem derült ki, ki ő.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
POLITIKA

Az Orbán-kormány hagyatéka: egy eladósodott és szegény ország

Mit is örököl a Tisza-kormány? Gazdasági látlelet.

Székely Sarolta
gazdaság

Leggazdagabb magyarok: kegyencek és kegyvesztettek toplistái Mészáros Lőrinccel, akinek 284 400 százalékkal nőtt a vagyona Orbán rendszerében

Négyen szerepeltek a leggazdagabb magyarok 10-es toplistáján 2010-ben is és tavaly is. Mészáros még a 100-as listára is csak 2014-ben került, a NER-ben ép ésszel felfoghatatlan tempóban nőtt a vagyona.

Haász János
gazdaság

Gyerekvédő civiltől a minisztériumi főosztályvezetőn és RTL-es exriporteren át az orvosi kamara főtitkáráig – összeállóban az államtitkári névsor

Néhány államtitkárról már az is kiderült, pontosan milyen területért lesz felelős.

Bódog Bálint
belföld

Ha kell, alaptörvény-módosítással távolítják el Sulyok Tamást – mondta a kormányülés szünetében Magyar a 444 kérdésére

Az új kabinet a megalakulása első napján már ülésezik is. Az ópusztaszeri kormányülés szünetében tartanak sajtótájékoztatót, Magyar azt mondta: rengeteg mondanivalója van.

Haász János
Podcast

Dohánygyár#11 – Jön-e borúra derű, avagy mégis mire számíthat a magyar gazdaság?

Intenzív időszakban vagyunk, de lehet-e már látni az irányt? Halpern Lászlóval beszélgettünk sok minden más mellett az új kormány mozgásteréről, az euróbevezetés lehetőségéről és arról, hogy muszáj lesz kicsit kijózanítani az embereket.

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás, Haász János
gazdaság

Sok fideszes politikus inthet búcsút a milliós keresetkiegészítésének

Bukott politikusok, leköszönt államtitkárok és feltörekvő fideszesek is voltak bőven a miniszterelnöki, kormány- és miniszteri biztosok között. Évente több milliárd ment el a fizetésükre.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Magyar Péter megcsinálta az elűzött diktátor hálószobáját elözönlő tömeg demokratikus verzióját

A helyszínek magánvillák helyett kormányzati épületek, de az érzet és az üzenet ugyanaz. Főleg, hogy az Orbán-kormány mindent megtett, hogy eltitkolja például a Rogán-minisztérium fényűző luxusát, amire most végre rácsodálkozhatott a pórnép.

Rovó Attila, Windisch Judit
POLITIKA
Videó

Földbe döngölt fideszesek a virtuális Tisza-forradalomban

Az új kormány tagjai egymásra licitálva kérik számon a fideszeseken az elmúlt 16 évet, miközben kiderült: a Tisza kampányfőnöke nem vonul vissza, hanem kiemelten fontos feladatot kap. Ott voltunk, amikor Rogán Antal leadta a szerelését.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Botos Tamás
video
Videó

Magyar Péter a 444-nek: Soha nem lehet pártpolitikai célokra használni a titkosszolgálatokat

Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz – jelentette be Magyar Péter. Mi pedig arról kérdeztük: mi garantálja, hogy nem lehet majd politikai célokra használni a szolgálatokat.

Kovács Bendegúz, Molnár Kristóf
video

A populizmus önsorsrontása: így futott falnak a Fidesz

Miért bukott meg a NER? Interjú Zgut-Przybylska Edittel a rendszer összeomlásáról és arról, hogy mi jöhet ezután a lengyel példa alapján. Ha Orbánnak nincs jobb ötlete, mint tovább haladni a radikalizáció útján, még egészen extrém tartományokba is eltolhatja a Fideszt.

Kolozsi Ádám
külföld

Megszereztük a műalkotások listáját: nem szerénykedtek Orbánék, kiemelkedő festmények között dolgoztak a Karmelitában

Magyar Péter hétfőn este tartott idegenvezetést a Várban a kiürített Karmelitában és Rogán Antal egykori munkahelyén.

Haszán Zoltán, Szily László
MŰVÉSZET

A szivarszoba titka: Rogán Antal nem véletlenül titkolta a Várba épített dubaji stílusú férfiklubját

A Fidesz-uralom utolsó évére elkészült Rogán-minisztériumról nem az ókori Athén, hanem a hanyatló Róma jut a néző eszébe.

Szily László
MŰVÉSZET

A NER egyik utolsó dobása: 7,3 milliárdos állami közbeszerzés a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt testvérének

Bár a testvér nyerte a közbeszerzést, alvállalkozóként mindkét munkába bevonja az egykori Mészáros-vő cégét. Meg még egy másikat is, amely ellen végrehajtás van érvényben.

Székely Sarolta
gazdaság

A rendszer, ami ott se volt

Mintha nem értenék a Fideszben, hogy miről van szó, amikor valaki az előző rendszer bűneit emlegeti. Mintha új lenne nekik, hogy rendszerszintű korrupció, lélekölő propaganda és sok mesés meggazdagodás volt. A választási vereségért arctalan felelősöket hibáztatnak: névtelen fideszes nyomásgyakorlókat, luxizó kullancsokat és félretájékoztató kutatókat.

Bódog Bálint
POLITIKA

Mindezt már számon lehet kérni a Magyar-kormányon

A Tisza megtette azt a szívességet a választóknak, hogy 243 oldalas programban kifejtették, mit tennének kormányon. És még azt is megírták, hogy mik lesznek az „első intézkedések”. A rendszerváltásra szavazóknak már csak azt kell eldönteniük, mit jelent az „azonnal.”

Bede Márton
POLITIKA

Egymás után másodszor maradna elitligás a magyar jégkorong-válogatott, ezzel történelmet írna megint

Az idén elvileg könnyebb dolga lesz a csapatnak, mint tavaly, papíron két verhető ellenfele is van a világbajnoki csoportban. De a britek és az osztrákok sem gyengébbek, ellenük is maximális odaadásra lesz szükség a sikerhez Zürichben.

Gazda Albert
sport

Vissza akart vonulni, ehhez képest az egyik legfontosabb és legérzékenyebb kormányzati feladatot kapta Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke

Az előző kormányban Bíró Marcell nem szakmai, inkább politikai kinevezett volt. Magyar Péter azt kérte, ne ahhoz hasonlítsák a mostani kinevezést.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Megalakult az új kormány, Magyar Orbánék szemére vetette a luxizást

Letették a parlamentben az esküt a miniszterek. Orbán Anita lesz Magyar helyettese.

Windisch Judit
POLITIKA
Videó

Rogán: Talán jobb lett volna 2022-ben abbahagyni

A kormányzati átadás-átvételről távozó Rogán Antal elmondta: Magyarországon marad. Úgy látja, a Vadhajtások ma már kiegyensúlyozottabb, mint néhány évvel ezelőtt, a fejbelövős kampányvideóról viszont utólag azt mondja, ő sem értett vele egyet.

plankog, Jelinek Anna, Kristóf Balázs
video

A Tisza valamit kezdene a vidéki fideszes kiskirályokkal, előrehozott önkormányzati választás sem kizárt

Olyan polgármesterekkel kell most a tiszásoknak együtt dolgozni, akik évtizedek óta függtek, függenek a helyi kormánypárti képviselőtől, és akik egy része szóba sem áll velük. Az önkormányzatokhoz viszonyulásról egyelőre nincs központi útmutatás.

Bábel Vilmos
POLITIKA