Derűs aranykonvoj

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Magyarország szokatlan eufóriában tölti mézesheteit, de ez sem tart örökké: Rényi Pál Dániel cikkében arra figyelmeztetett, hogy a múlt lezárásához emlékeztetnünk kell magunkat arra, amit tizenhat éven keresztül átéltünk, mert egyedül így haladhatjuk meg az orbánizmust.
És ha már orbánizmus: felidéztük tegnap azt is, hogyan nézett ki a NER első nyara, amikor a Fidesz elkezdett módszeresen visszaélni a hatalmával.
A Balásy-cégcsoport lapunk birtokába került szerződéseiből derül ki, hogy az Origo fél év alatt félmilliárdot, a Pesti Srácok kétszázmilliót szakított állami hirdetésekből, de az is bevett módszere volt a Rogán-tárcának, hogy beszélgetős műsorokba, podcastekbe szakértőt delegált, és ezért fizetett. Ezek a pénzek hiányoznak most a sorra megszűnő jobboldali médiumoknak.
Sulyok Tamás ügyében járt Budapesten a Velencei Bizottság delegációja, Sulyokkal és Magyar Péterrel is tárgyaltak. Sulyok-ügyben aktivizálta magát Áder János is, szerinte alkotmányellenesen akarják elmozdítani az elnököt, mire Magyar Áder alapítványainak ügyeivel vágott vissza, amire válaszul Áder megüzente: Magyar vagy hozzon bizonyítékot a közpénz-kilapátolásra vagy kérjen bocsánatot.
Magyar részvételével volt kormányszóvivői tájékoztató is tegnap, kiderült többek között, hogy nyilvánosak lesznek az ügynökakták, tovább változik az Alaptörvény, és hogy nyílt pályázattal választják ki a NAV elnökét. Eldőlt az is, hogy a vármegyéknek és a főispánoknak is vége, és hogy Horváth András lesz a közmédia ideiglenes vezetője, valamint hogy Magyar felmentette Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatóját.
Hír volt még, hogy hónapokkal hosszabbították meg Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását, hogy a centrálos Varga Zoltán lecsapna a Nemzeti Sportra és a Mandinerre, és hogy Hoppál Péter köszöni a lehetőséget, de inkább nem akarna most Komló díszpolgára lenni.
Egyre több bizonyíték kerül elő arról, hogyan zajlott az ukrán pénzszállító elleni akció a kampány hajrájában. Stúdiónkban átbeszéltük, mit lehet tudni az ügyről.
Alakul tovább a legjobb tizenhat a világbajnokságon, Spanyolország simán verte Ausztriát, éjszaka pedig Portugália is legyőzte Horvátországot, míg a jelenleg is menő meccsen Svájc vezet Algéria ellen. És írtunk arról is, hogy Starmer nem enged Tuchel kérésének: a gyerekeknek az iskolában a helyük a hétfő hajnali Anglia–Mexikó meccs után is.
Az angol válogatott szövetségi kapitánya arra kérte a szülőket: engedjék meg a gyerekeknek, hogy a minimum hajnal 3-ig tartó vb-nyolcaddöntő után otthon maradhassanak.
A köztársasági elnök méltányolja a testület elkötelezettségét „a vitás helyzet rendezésének támogatásában”.
A jogász megbízatása átmeneti.
Sok döntést hoztak.
Egyre több bizonyíték kerül elő arról, hogyan zajlott az ukrán pénzszállító elleni akció a kampány hajrájában. Átbeszéltük, mit lehet tudni az ügyről.
De az is bevett módszere volt a Rogán-tárcának, hogy beszélgetős műsorokba, podcastekbe szakértőt delegált, és ezért fizetett. Mindez a Balásy-cégcsoport lapunk birtokába került szerződéseiből derül ki. Ezek a pénzek hiányoznak most a sorra megszűnő jobboldali médiumoknak.
A Komlót is magába foglaló baranyai körzetben tavasszal 61-31-re kikapó fideszes politikus arra kérte a fideszes többségű képviselőtestületet, hogy ezt most inkább ne.
A parkfenntartási ügy többi gyanúsítottjára vonatkozó indítványról még nem döntött a bíróság.
Magyarország szokatlan eufóriában tölti mézes heteit, de ez sem tart örökké. A múlt lezárásához emlékeztetnünk kell magunkat arra, amit tizenhat éven keresztül átéltünk. Újra és újra. Egyedül így haladhatjuk meg az orbánizmust.
A kormányfőt a kormányinfón kérdezték Áderről, ő pedig elmondta a véleményét.
Ez a Tisza-kormány javaslata.
Alkotmányos puccs, közjogi szőnyegbombázás, a hideg polgárháború kezdete vagy egy orwelli világ megérkezése - nem aprózta el az apokaliptikus jelzőket a volt köztársasági elnök.
Nehéz idők járnak Szöllősi György sportlapfőszerkesztőre.
Tizenhat évvel ezelőtt a helyzet hasonló volt a mostanihoz: a választók brutális többséggel leváltanak egy rezsimet, amelyből nagyon elegük volt, az új kormány pedig kőkeményen kihasználja a kétharmados erejét, a bírálatokra meg azt mondja, ő csak a népakaratot teljesíti. Érdemes felidézni az akkori választások utáni nyarat, amikor a Fidesz hogyan kezdett módszeresen visszaélni a hatalommal.
Hatala Anna, a Nemzeti Információs Központ főigazgatója is távozik a posztjáról.