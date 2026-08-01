Hétvégi olvasnivalók aszály és hőkupola idejére

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt nyári hét legfontosabb, érdekesebb nagyobb cikkeivel.

Az élet itthon

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A hetet a hőség uralta: még szinte ki se alakult az új hőkupola, amikor kiderült, hogy le kell állítani a paksi atomerőművet, és Magyar Péter szerint a jövő héttől olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amelyet eddig nem látott Magyarország. És mint elemzésünkben írtuk, nem Paks leállítása a katasztrófa, hanem az, hogy nem tudjuk, mikor lehet visszakapcsolni.

Volt a héten parlament is (jövő héten nem lesz a hőség és energiahelyzet miatt), volt nagy vita és kivonulás is, videós összefoglalónkat ajánljuk a napról. Beszámoltunk arról, hogy máris nagyobb átalakulás jöhet a Fidesz frakciójában, stúdiónkban beszélgettünk arról, hogy amit Orbán most csinál, azért szétszedte volna a régi ellenzéket, és foglalkoztunk a Tiktokról induló új, fideszesnek tűnő, AI-felütésű mozgalommal, ami a hétvégén már országjárást is indít.

Ezeken túl adatkikérésünk után megírtuk, hogy külföldi sírbolt felújítására és New York-i irodára is adott pénzt a Bethlen Gábor Alap, ahogy azt is, hogy a választás előtti két hónapban három irodaház-vásárlási szerződést is kötött Garancsiékkal az állam, összesen csaknem 120 milliárd forintért. És ha mindez nem lenne elég, bemutattuk azt a "civil" szervezetet, amely először egyházi kiadványok sokszorosítására kért pénzt az államtól, aztán végül valahogy fideszes kampánylapokat adtak ki.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Riporttal jelentkeztünk Szalonnáról, ahova a gyanú szerint Szlovákiából elkezdték átköltöztetni a cigánygettót, és emiatt forrnak az indulatok a faluban, megírtuk, hogy van egy kis gond Divinyi Zsombor ki nem nevezésével, és bemutattuk a budapesti turizmusban pár év alatt meghatározóvá váló, de sok vitát kiváltó proseccohajókat.

Voltak, akiket kirúgtak, mások önként távoztak, azóta évek teltek el: videóriportban jártunk utána, hogy mi lett azokkal a tanárokkal, akik polgári engedetlenséggel álltak ki egy jobb oktatási rendszerért.

Élet a világban

Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Oroszországban az ukrán csapások és a korábbiaknál is súlyosabb üzemanyagválság okoz gondot Putyinnak, míg Ukrajnában a tüntetések közepette rendezte át az ország katonai vezetését Zelenszkij: ezekről a témákról volt szó külpolitikai podcastunkban Takácsy Dorkával és Takács Márkkal. Ukrán riportban mutattuk be a herszoni méhész mindennapjait, és írtunk Laura Loomerről, a befolyásos amerikai szélsőjobboldali influenszerről, aki váratlanul átállt az oroszoktól az ukránok oldalára, senki nem tudja, hogy miért.

Írtunk arról, hogy éppen esik szét a lengyel jobboldal, ahogy arról is, hogy mi okozta a váratlan menekültválságot Ceutában, és követtük a hét egyik legnagyobb nemzetközi botrányát, a FIFA privatizációs terveit, ami miatt az európai, az amerikai és az ázsiai tagállamok is hevesen tiltakoztak, hogy aztán ma reggelre aztán visszavonulót hirdessen Infantino.

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