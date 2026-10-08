173 millió forint közpénzt kapott az elmúlt négy évben a Brain Bar, ahol idén már tiszások, és nem fideszesek voltak a sztárfellépők

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az elmúlt négy év során 173 millió forint közpénz érkezett Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME korábbi kuratóriumi elnökének tudományos fesztiváljára, a Brain Barra. 128 millió forintot a Mol – Új Európa Alapítványon keresztül kaptak, amelynek megszüntetéséről augusztusban állapodott meg a kormány és az olajvállalat. Emellett 45 millió érkezett a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól (NKFIH), amely 2024-től a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) alá tartozott.

A fesztiválon a kormányváltás előtt még rendszeresen fideszes kormánytagok, miniszterek és államtitkárok is ott voltak a fellépők között, valamint az MCC részéről is számos előadó vett részt az eseményen. Idén viszont már a Tisza-kormány emberei közül kerültek ki a politikus meghívottak, az éppen lebontás alatt álló MCC sem küldött már fellépőt. Többek között Vitézy Dávid és Tanács Zoltán minisztereket is meg lehetett hallgatni a szeptember 17-18-án tartott eseményen, amelyet a Magyar Zene Házában rendeztek. A lapunk által kikért adatokból az is kiderül, hogy 2022-től kezdve a szervező cég összesen 36,9 millióért bérelt termet és vett igénybe egyéb szolgáltatásokat a zenei intézménytől.

Tavaly és tavalyelőtt ráadásul Hankó Balázs is az előadók között volt, csak őt azóta törölte az adott évek fellépőinek névsorából a Brain Bar honlapja, valamint a YouTube-ról is eltávolították a szerepléseiről készült videókat.

Fideszesek ki, tiszások be

Idén öt tiszás kormánytagot is lehetett találni a Brain Bar fesztivál lineupjában, amelyet a NER-be mélyen beágyazott Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME korábbi alapítványi kurátora, Navracsics Tibor volt minisztériumi beosztottja szervez évről évre. Az eseményen idén fellépők névsorában ott van Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, valamint Bicskei László tudományos és technológiai államtitkár, Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, továbbá Dr. Horváth Péter, a Technológiai Minisztérium államtitkára is. Mellettük szerepelt a névjegyzékben még a majdnem-köztársasági elnök Polgár Judit is, akinek alapítványa a fesztivál goodwill partnerei között is ott van.

Böszörményi-Nagyék kiváló ütemérzékkel cserélték hát le azt a Fidesz- és MCC-közeli garnitúrát, akik az elmúlt évek során a fesztivál visszatérő vendégeivé váltak. Orbán Balázs például 2023-ban és tavaly is ott volt a fellépők között. Ő 2023-ban Hogyan nyerheti meg Magyarország a 21. századot? címmel tartott előadást, 2025-ben pedig Carl Bildt volt svéd miniszterelnökkel vitázott az EU jövőjéről. Utóbbi évben Jacob Reynoldst, az MCC mára pénz nélkül maradt brüsszeli kirendeltségének szakpolitikáért felelős vezetőjét is meg lehetett találni a vendégek listáján, valamint Lánszki Regő korábbi országos főépítészt, továbbá Maurer Szemerét, a Fidelitas egykori külügyi kabinetvezetőjét, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. igazgatósági tagját.

Különösen érdekesek emellett a jelenleg letartóztatásban lévő Hankó Balázs fellépései: ő 2024-ben a fiatalok jövőképéről szervezett panelbeszélgetésen vett részt, egy évre rá pedig a Menjek vagy maradjak: A vita elnevezésű programponton. Igaz, Hankóra elég nehéz rátalálni a Brain Bar honlapján: a magyar nyelvű előadói profilját azóta törölték, ahogy a 2024-es és a 2025-ös fellépőket felsoroló oldalakról is eltüntették a nevét. Így már csak az egyes múltbéli események leírásaiban találkozhatunk vele, illetve a honlap angol nyelvű változatain. Emellett már a YouTube-ról is lesikálták az exminiszter Brain Bar-szerepléseiről készült videókat.

Íme még néhány NER-közeli arc az elmúlt évek Brain Barjainak névsorából, a teljesség igénye nélkül:

Varga Judit, aki 2019-ben vitázott a színpadon,

Fürjes Balázs kiemelt kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos többször is fellépett,

Rodrigo Ballester, Felsőoktatás és Kutatás Nemzetköziesítéséért Felelős Miniszteri Biztos,

Dr. Haller József, a kormányközeli Drogkutató Intézet elnöke, aki Pogány Indulóval, és valamilyen oknál fogva Ceglédi Zoltánnal vitatkozott a füvezésről,

Kuripla János, a Miniszterelnökség alá tartozó Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram osztályvezetője,

Cséfalvay Zoltán, az MCC Technológiai Jövők Műhelyének vezetője,

Ugrósdy Márton, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára,

Hal Melinda, az MCC Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetője.