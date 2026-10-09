A komcsizás nagyon megy, de azt már nem merik kimondani a színpadon, hogy mozaikjobboldal

„Zsidó szociológus!” – böffentette el magát a nézőtéren mellettem álló Budaházy György, amikor a kerekasztal-beszélgetés résztvevői áttértek Ruff Bálint szidalmazására a „nemzeti oldal szövetségének” méltatásáról. „Na végre,” gondoltam, „legalább valaki valami érdekeset is mond,” és nemcsak olyan megfejtésekkel kell beérnem, hogy Magyar Péter egy pszichopata, aki lehallgatta a feleségét, meg hogy az NVVH igazából az új AVH, illetve hogy három év múlva úgyis bukni fog a kormány. Nagyjából ezeknél a témaköröknél maradtak ugyanis a Mediaworks által bezárt Pesti Srácok utódja, a Revans nyitóbuliján eszmét cserélő Fidesz-közeli megmondók (plusz Tóth Máté mi hazánkos potentát), akik sokkal kevesebbet beszélgettek az induló lapról, mint arról, hogy mennyire utálják a Tiszát.
Viszont volt még:
Ami pedig nem volt: a mozaikjobboldal nevű koncepció említése, amit pont arra talált ki Békés Márton orbánista alideológus, hogy a csütörtök esti nyitóbulin is közszemlére tett koncepciótlanságot, tanácstalanságot keretezze valahogy az Orbán-kormány utáni nyilvánosság árvái számára. Ezt az idéát korábban olyan magabiztosan árulták ugyanezek az arcok, mint vadnyugati sarlatán a kígyóolajat. Ám mióta a főni közölte Kötcsén, hogy neki nem tetszik, mintha parancsszóra kopott volna ki a diskurzusból. De annyi baj legyen: ha megtartják Dopemant, akkor talán sikerül legalább még egy önálló ötletet kitermelnie a közegnek 2030 előtt. Budaházy nélkül meg gondolom ők is ellennének.
Pontosan hogyan fog felépülni a Revans szerkesztősége? Lesz migránsszpotting rovat? Demográfiailag hogy lövik be a fideszkontent célközönségét a választások után? Van-e üzleti modelljük azon felül, hogy 2030-ban majd biztos megbukik Magyar Péter? Tényleg unironikusan érdekeltek az efféle kérdések a júniusban beszántott Pesti Srácok utódlapjával kapcsolatban, de a csütörtöki esemény kerekasztal-beszélgetéseiből nagyjából csak annyit tudtam meg, hogy pontosan honnan származik a publikáció neve.
A csütörtök esti eseményen a fellépők mellett még a fideszes sajtó egy nagyobbacska szelete is képviselte magát a közönség soraiban: ott volt többek között Kohán Mátyás, Georg Spöttle, Ambrózy Áron, Megadja Gábor, Jeszenszky Zsolt, a hitgyülis Cs. Király Tamás, a Mi Hazánk közeléből pár Magyar Jelenes arc, a frissen az ÖT-höz igazolt, a negyvenes évek bájos zsidózásairól szépelgő Gulyás István, de még Nagy Feró is. Az egybegyűltek legelőször megemlékeztek az aznapi Magyarok Nagyasszonya ünnepéről: még bőven a késő esti buli előtt elkezdődött a zenés program, amikor az egybegyűlt hívek közösen, állva elénekelték a Boldogasszony Anyánk című himnuszt. Ezután jött az 1982-ben a Belügyminisztérium által kitüntetett Stefka István megnyitó beszéde, amiben azt mondta:
„Ez az újságírósors. Tehát hogy mindig újrakezdünk. És van Huth Gergelynek a jelmondata, amit nagyon szeretek: végül mindig nekünk lesz igazunk.”
Szerinte ma Magyarországon „nem téma a keresztény-konzervatív szellemiség”, de kicsit meg is lepődött az összegyűlt tömeget meglátva. „A lényeg az, hogy újra megkezdődik a munka a szerkesztőségben”, és az olvasóknak egy „harcos lapot” ígért. Ő mesélte el a név eredettörténetét is: eszerint a Balatonban strandoló Huth észrevett egy Revans nevű vitorlást, és „úgy felpattant a vízből”, mert tudta, hogy megvan a tökéletes név a folytatáshoz.
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"Mertem volna nem átvenni." - mondja a PestiSrácok lapigazgatója, aki egyike volt a kevés kiválasztott, belügyes igazolványos újságírónak.
De hiába, hiszen ez egyértelműen nem rágalmazás. Ráadásul egy 1982-es könyvéből sem úgy tűnik, hogy akkoriban nagy antikommunista lett volna.
A közmédia volt, az ÖT jövőbeli műsorvezetője Csurka Istvánt védte meg.
Honték projektjében is világmegfejtésekben utazik majd.
Az igeforrás nyilvánosságra hozta a zárt körű kötcsei beszédet. Orbán Sulyokról azt mondta, hogy az elnök elmenekült, megszűnt a Fidesz intellektuális hátországa, a fideszes politikusokat nem fogja megvédeni a mentelmi jog, Orbán Balázst viszont megvédte. De azt hallja, hogy ősszel a gazdaság a falnak megy.
Az még nem biztos, hogy a lap is megszűnik.
Gedei Norbert marad a főszerkesztő.
A tulajdonos Vaszily Miklós tagadja, hogy Schmidt Mária átvenné a lapot, de a NER egykori nagyasszonyának komoly befolyása lehet a társaság felett. Az Index marad a Fidesz-média zászlóshajója.
Amióta Orbán Viktor azt mondta, hogy „ezt hagyjuk abba, azt javaslom”, a koncepció ötletgazdája a jelek szerint elengedte a témát.
Vaszily Miklós az Indexet és a Blikket is birtokoló Indamedia tulajdonosaként és vezérigazgatójaként irányítja tovább a cégcsoportot.
Németh Balázs kérdésére pedig hallgatással válaszolt a tudományos és technológiai miniszter.
Sokszínű jobboldalként, mozaikjobboldalként definiálná újra magát az eddig közpénzen eltartott fideszes holdudvar egy része. De mit is jelent ez pontosan, valamiféle SZDSZ–Mi Hazánk-koalíciót? És hol van ebben a helye Orbánnak?
Az idegenrendészet nem tud arról, hogy menekülteket szállítottak volna Magyarországra, a Honvédelmi Minisztérium szerint pedig nem igazak a Fidesz-közeli portál állításai.
Mi a különbség a Különutas és a Köztér között? Hogyan talált rá Jeszenszky Zsolt Szent Benedek útján a terhesség alatti szexre? Létezik olyan, hogy Revans, vagy ezt csak kitaláltuk? Friss polgári-konzervatív médiakalauzunkból minden kiderül.