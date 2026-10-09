Honttal Orbán azt üzeni: nem adja fel

Hónapok óta keringett a hír, hogy Hont András lesz az Index főszerkesztője.
Amikor néhány héttel ezelőtt rákérdeztem Vaszily Miklósnál, a tulajdonos Indamedia vezérigazgatójánál, tagadta az értesülést. Azt nem tette hozzá, hogy a menedzsmentben számítanak a régi-új fideszes publicistára.
Most csütörtökön aztán több pozícióban is vezetőváltást jelentett be az Indamedia. A legfontosabb közülük, hogy Hont lesz az Index vezérigazgatója.
Hont András kinevezésének üzenetértéke van. Ez pedig úgy szól, hogy Orbán Viktor ismét élére állt a sokáig gazdátlannak látszó NER-médiának, és nem engedi szétszéledni a portfóliót.
Az egykori fideszes nyilvánosság a választások óta látványosan megrogyott és irányítatlanná vált. A Pesti Srácok elhullottak, a Megafont letekerték. A megyei lapok többségét takarékra állították, a Metropol és a Mandiner megszűnt, munkatársaik szétszóródtak különböző jelentéktelen youtube-csatornák és blogok partvidékein, miközben képviselőik érdektelenségbe fulladó, értelmiséginek látszó vitákat igyekeznek folytatni arról, vajon mit jelent az, hogy mozaikjobboldal. (Orbán Viktornak ebben történetesen igaza van: semmit).
A fentiek az orbáni világ számára is jelentéktelen csatornák (voltak). Alkalmi és filléres eszközök a hatalom megtartásához – bármikor eldobhatóak, akár az egyszer használatos borotva. Április 12 óta a kérdés sokkal inkább az, vajon mi lesz a fideszes médiavilág piacilag értelmezhető elemeivel – mindenek előtt a TV2-vel, az Indexszel és a kampányhajrában megszerzett Blikkel; vagyis azzal a portfólióval, amit eddig az Indamedia – leginkább Vaszily Miklós – fogott össze.
Orbán és a Fidesz-világ rengeteg energiát és közpénzek tízmilliárdjai invesztált a termékekbe, furcsa lett volna, ha hagyja azokat elkorhadni. Erőfeszítéseik eredményeként az Index elsőszámú tulajdonosa – immár hat éve – a Mészáros-világba mélyen és több szálon beágyazott Vaszily. Ezt a lapot, ahogy arra az előző főszerkesztő is utalt egy hangfelvételen, évek óta Felcsútról pénzelik.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Milliárdokkal.
Fekete-Szalóky Zoltán azt kérte, hogy ezért ne álljanak mindig bele a NER-es milliárdosba.
Az 500 001 000 Ft egyéb bevétellel büszkélkedő Öt-kontent Kft. 100 százalékos tulajdonosa szerint elsősorban nem róla van szó.
Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak. A hatalom eszközként tekintett az Indexre – vezetői pedig megszégyenítették az ország egykor legnívósabb lapját.
Honték projektjében is világmegfejtésekben utazik majd.
Ha a Fidesz le akarná dózerolni az Indexet, már rég megtette volna. A hatalom tart a botránytól, ezért nem célja megszállni az ország elsőszámú hírlapját. Csak csendben megtörni és kontrollálni.
A kormánypárti lap nem tudta bizonyítani, hogy a Tiszának bármi köze lenne a mintegy 600 oldalas, valószínűleg AI-generált szöveghez. A kormány egy egész kampányt felhúzott erre a hazugságra.
„Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, azt hiszem így hívják ezt a világot, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta Orbán arról, miért Dopeman podcastjába ment be nyilatkozni.
Nem írták miért, mindenestre Vaszily éppen most fogja átvenni teljesen az Indexet és a Blikket is birtokoló Indamédiát, miközben ő irányítja a TV2 Csoportot is.
Havasi Bertalan úgy idézi az egyhetes Fidesz-közleményt, mint élő klasszikust: Orbán soha nem lehet ellentmondásban.
Vaszily Miklós az Indexet és a Blikket is birtokoló Indamedia tulajdonosaként és vezérigazgatójaként irányítja tovább a cégcsoportot.
Szerinte „két iskola van”. Az egyik iskola azt mondja: „ahol mondod”, a másik iskola pedig „amit mondasz”.
Pár nappal a Fidesz veresége után átalakításba kezdtek. Szalai Vivien posztja teljesen megszűnik.
A volt miniszterelnök az Indexnek: Lázár és Szijjártó teljesen rendben van, Hatvanpuszta műbalhé, és halálomig Fidesz-tag maradok.
Nem tudni, kitől, de a fennállása óta állandóan a Fidesz ellenfelei ellen agitáló ÖT pont ugyanott készített interjút Orbán Viktorral, ahol az az Ultrahang is, aminek Szergej Lavrovval sikerült interjút csinálnia.
Az összefonódást a két fél nem volt köteles jelenteni a GVH-nál, de március elején valakik új információkat juttattak el a hivatalhoz.
A HVG távozó rovatvezetője szerint ő akart eljönni, kollégáit pedig annyira sokkolta a hír, hogy volt, aki sírva fakadt.
Orbán Viktor és Simicska Lajos közösen tervezték a média elfoglalását, aztán egymásnak estek. Az Index és tulajdonosa két tűz közé került. Simicska nem engedte, hogy a kormány megszerezze a legerősebb híroldalt, inkább trükközött.