Honttal Orbán azt üzeni: nem adja fel

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Hónapok óta keringett a hír, hogy Hont András lesz az Index főszerkesztője.

Amikor néhány héttel ezelőtt rákérdeztem Vaszily Miklósnál, a tulajdonos Indamedia vezérigazgatójánál, tagadta az értesülést. Azt nem tette hozzá, hogy a menedzsmentben számítanak a régi-új fideszes publicistára.

Most csütörtökön aztán több pozícióban is vezetőváltást jelentett be az Indamedia. A legfontosabb közülük, hogy Hont lesz az Index vezérigazgatója.

Hont András kinevezésének üzenetértéke van. Ez pedig úgy szól, hogy Orbán Viktor ismét élére állt a sokáig gazdátlannak látszó NER-médiának, és nem engedi szétszéledni a portfóliót.

Az egykori fideszes nyilvánosság a választások óta látványosan megrogyott és irányítatlanná vált. A Pesti Srácok elhullottak, a Megafont letekerték. A megyei lapok többségét takarékra állították, a Metropol és a Mandiner megszűnt, munkatársaik szétszóródtak különböző jelentéktelen youtube-csatornák és blogok partvidékein, miközben képviselőik érdektelenségbe fulladó, értelmiséginek látszó vitákat igyekeznek folytatni arról, vajon mit jelent az, hogy mozaikjobboldal. (Orbán Viktornak ebben történetesen igaza van: semmit).

A fentiek az orbáni világ számára is jelentéktelen csatornák (voltak). Alkalmi és filléres eszközök a hatalom megtartásához – bármikor eldobhatóak, akár az egyszer használatos borotva. Április 12 óta a kérdés sokkal inkább az, vajon mi lesz a fideszes médiavilág piacilag értelmezhető elemeivel – mindenek előtt a TV2-vel, az Indexszel és a kampányhajrában megszerzett Blikkel; vagyis azzal a portfólióval, amit eddig az Indamedia – leginkább Vaszily Miklós – fogott össze.

Orbán és a Fidesz-világ rengeteg energiát és közpénzek tízmilliárdjai invesztált a termékekbe, furcsa lett volna, ha hagyja azokat elkorhadni. Erőfeszítéseik eredményeként az Index elsőszámú tulajdonosa – immár hat éve – a Mészáros-világba mélyen és több szálon beágyazott Vaszily. Ezt a lapot, ahogy arra az előző főszerkesztő is utalt egy hangfelvételen, évek óta Felcsútról pénzelik.

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