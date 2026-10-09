A közmédiából a konteós műsora miatt kirúgott Gulyás István szerint sokkal bájosabb volt a 40-es évek antiszemitizmusa, mint a mostani

„Csurka István nem volt antiszemita. Talán volt benne valamiféle, a 40-es évekből itt ragadt szalon-antiszemitizmus, ami egyébként sokkal, de sokkal bájosabb, mint mondjuk a mostani kornak ez a kőkemény Izrael-ellenessége, és ezáltal aztán vérfagyasztóan hatékony antiszemitizmusa” – védte meg magát, a volt műsorát és Csurka Istvánt is Gulyás István, a közmédia M5 kulturális csatornájának volt igazgatója.
Gulyás műsorát, az Ez itt a kérdést szeptemberben azután állították le, hogy megírtuk: hibrid rendszerváltás volt a köztévében, Gulyás konteós műsora képernyőn maradhatott. Nemcsak a műsort szüntették meg, Gulyást is kirúgták. Emiatt munkaügyi pert indít, volt műsorának rendszeres szereplője, Schiffer András képviseli majd.
Gulyás az elmúlt hetekben rengeteg műsorban szerepelt, a fenti, Csurka Istvánt egészen sajátos módon védő mondatai a Hátország EGY/EGY műsorában hangzott el. A műsorvezető az Ez itt a kérdésről szóló cikkünkről kérdezte, hogy abban milyen címkéket aggatunk a műsora: Csurka-féle antiszemitizmussal, oroszpártisággal vádoltuk, alusisakos minősítés kaptak, ezt a felsorolást szakította meg Gulyás a Csurka melletti kiállással.
Gulyás megvédte már Csurkát, éppen a megszüntetett műsorában, Schmidt Máriával egyetértésben. Igaz, ott még nem nevezte semmilyen összehasonlításban bájosabbnak a 40-es évek szalon antiszemitizmusát. Talán azért sem, mert a nevezett korszakba pont beleesik a holokauszt is.
Hogy a sűrűn zsidózó, korabeli és kortárs, hazai és nemzetközi zsidó összeesküvésékről hadováló Csurka hogyan lett a Fidesz számára Orbán Viktor igazságánál is erősebb igazság, arról itt írtunk.
2024-ben már szobrot is állítottak Csurkának. Emiatt a legnagyobb magyarországi zsidó szervezet, a Mazsihisz állásfoglalást adott ki, amiben jelzik: A magyar zsidóság nem felejti Csurka antiszemitizmusát.
Visszatérve Gulyásra, csütörtökön jelentették be, hogy az Index vadonatúj vezérigazgatójának, Hont Andrásnak a félmilliárdos titokzatos támogatással megtámogatott médiájához, az ÖT-höz szerződik.
„Nagyon örülök, hogy a Hont Andrásékkal az Ötben együtt dolgozom” – mondta Gulyás, aki szerint „ők azt mondták, hogy hozd ide. És meg fogom csinálni.” A műsornak elképzelhető, hogy más címe lesz, de Gulyás szerint továbbra is szükség van azokra a „világmegfejtésekre”, amelyekkel korábban a köztévén foglalkozott.
Pedig a héten még kijött egy friss adás, ahol az volt a kérdés, hogy új alkura készülnek-e a szuperhatalmak.
Hát, azt meg. A köztévén Lánczi Andrásék arról beszélgettek, hogy Csurka István nem is volt antiszemita, csak a média tolta bele ebbe a szerepbe, egyébként meg teljesen igaza volt.
Azt mondja, soha nem kapott semmilyen írásbeli vagy hivatalos figyelmeztetést.
Honték projektjében is világmegfejtésekben utazik majd.
Folytatódik Gulyás István műsora, amiben az elmúlt években többek között Schmidt Mária, Giró-Szász András és Schiffer András szidhatta a Nyugatot és védhette az Orbán-rendszert, különösebb ellenvélemény nélkül.
Gedei Norbert marad a főszerkesztő.
Nagyon rossz volt az időzítése, neki ugyanis mindenben túl korán volt igaza. Ezt mondja róla Schmidt Mária 2024-ben. Ehhez képest 1992-ben Kövér László még arról beszélt: szalonképessé tették a náci nézeteket azzal, hogy a parlamentben vitáztak Csurka írásáról.
A legnagyobb magyarországi zsidó szervezet nem helyesli, hogy kormánypárti politikusok szobrot állítanak a nyílt zsidózásáról ismert pártelnöknek.
Az egykori MIÉP-vezér és próféta pontosan látta a helyzetet, a jövőt. Például leleplezte a gyilkos tiszaeszlári zsidókat, lebuktatta a zsidó Kádár-rendszert megmentő zsidó rendszerváltást, és írt a Fideszt támadó Izraelről. Igazságot Csurkának!