A közmédiából a konteós műsora miatt kirúgott Gulyás István szerint sokkal bájosabb volt a 40-es évek antiszemitizmusa, mint a mostani

Média

„Csurka István nem volt antiszemita. Talán volt benne valamiféle, a 40-es évekből itt ragadt szalon-antiszemitizmus, ami egyébként sokkal, de sokkal bájosabb, mint mondjuk a mostani kornak ez a kőkemény Izrael-ellenessége, és ezáltal aztán vérfagyasztóan hatékony antiszemitizmusa” – védte meg magát, a volt műsorát és Csurka Istvánt is Gulyás István, a közmédia M5 kulturális csatornájának volt igazgatója.

Gulyás műsorát, az Ez itt a kérdést szeptemberben azután állították le, hogy megírtuk: hibrid rendszerváltás volt a köztévében, Gulyás konteós műsora képernyőn maradhatott. Nemcsak a műsort szüntették meg, Gulyást is kirúgták. Emiatt munkaügyi pert indít, volt műsorának rendszeres szereplője, Schiffer András képviseli majd.

Gulyás az elmúlt hetekben rengeteg műsorban szerepelt, a fenti, Csurka Istvánt egészen sajátos módon védő mondatai a Hátország EGY/EGY műsorában hangzott el. A műsorvezető az Ez itt a kérdésről szóló cikkünkről kérdezte, hogy abban milyen címkéket aggatunk a műsora: Csurka-féle antiszemitizmussal, oroszpártisággal vádoltuk, alusisakos minősítés kaptak, ezt a felsorolást szakította meg Gulyás a Csurka melletti kiállással.

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Gulyás megvédte már Csurkát, éppen a megszüntetett műsorában, Schmidt Máriával egyetértésben. Igaz, ott még nem nevezte semmilyen összehasonlításban bájosabbnak a 40-es évek szalon antiszemitizmusát. Talán azért sem, mert a nevezett korszakba pont beleesik a holokauszt is.

Hogy a sűrűn zsidózó, korabeli és kortárs, hazai és nemzetközi zsidó összeesküvésékről hadováló Csurka hogyan lett a Fidesz számára Orbán Viktor igazságánál is erősebb igazság, arról itt írtunk.

2024-ben már szobrot is állítottak Csurkának. Emiatt a legnagyobb magyarországi zsidó szervezet, a Mazsihisz állásfoglalást adott ki, amiben jelzik: A magyar zsidóság nem felejti Csurka antiszemitizmusát.

Visszatérve Gulyásra, csütörtökön jelentették be, hogy az Index vadonatúj vezérigazgatójának, Hont Andrásnak a félmilliárdos titokzatos támogatással megtámogatott médiájához, az ÖT-höz szerződik.

„Nagyon örülök, hogy a Hont Andrásékkal az Ötben együtt dolgozom” – mondta Gulyás, aki szerint „ők azt mondták, hogy hozd ide. És meg fogom csinálni.” A műsornak elképzelhető, hogy más címe lesz, de Gulyás szerint továbbra is szükség van azokra a „világmegfejtésekre”, amelyekkel korábban a köztévén foglalkozott.

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