Elengedte október 23-át a Fidesz

Nem könnyű manapság fideszesnek lenni. A brutális áprilisi választási vereség óta folyamatosan kapja a párt a pofonokat, a törzsszavazók egyre kevesebb helyen kereshetik a reményt. A fideszes médiavilág darabokra esett, a párt legismertebb politikusai leléptek, a főnök a tiszás önkény elleni harc helyett inkább az egykori Jugoszláviában lazított, és külföldi focimeccsekre repkedett.
A közösségépítő programok is elmaradoztak. Júliusban ugyan volt egy Sándor-palotás tüntetés a szokásos Tusványos mellett, de augusztus 20-ára már csak egy józsefvárosi kenyérszentelés jutott, miközben a kormány Fogasházat csinált a Kossuth térből. Szeptemberben felvillant a remény, hogy legalább október 23-án újra erőt mutathat a tábor, de gyorsan kiderült: mégsem lesz Békemenet. Azóta az is eldőlt, hogy Orbán Viktor kihagyja a Fidesz ünnepi megemlékezését.
Utoljára 2020-ban fordult elő, hogy a fideszesek nem hallgathatták meg élőben a pártelnök beszédét október 23-án. Akkor a koronavírus-járvány miatt nem tartottak nyilvános rendezvényeket, a miniszterelnököt online lehetett meghallgatni. Ezúttal nincs pandémia, és valószínűleg online Orbán-beszéd sem lesz. A tábornak Áder Jánossal kell beérnie.
Pedig nem így indult.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.
Orbán részvételéről egyelőre nincs szó.
A Terror Háza elé, mert azt akarják, hogy a nácizmus és a kommunizmus mellé kerüljön oda a woke, a gender és a pogány hedonizmus is.
„Én nem jövendőt mondok, nem jósolok, ezt már mind láttam” – mondta a volt miniszterelnök a Bayer Show-ban, ahol bejelentette, hogy október 23-án nem lesz ott a Fidesz ünnepségén, majd az első nagy Békemeneten mond csak beszédet.
Szerbiában.
Pedig Bayer Zsolték már bejelentették a rendezvényt.
Új menet, régi jelszó.
A volt miniszterelnök, amikor igazán nagy a baj, soha nincs itthon. A fociválogatott menetrendjéből kikövetkeztethető, mikor éri a Fideszt az újabb csapás.
Az Andrássy út 60. előtti kommunistázós, ávéházós demonstráción felszólalt Bayer Zsolt, Bencsik András, Menczer Tamás és a kirúgott főigazgató, Schmidt Mária is.
Ugyanott, ahová a Békemenetet is szervezik.
Állami diszkóval ünnepelte augusztus 20-át a nemzet a Kossuth téren. DJ Miniszterelnök most nem pörgette a lemezeket, de a bulizókat azért nem hagyta magára.
A nyolcadik kerület szívében, a Golgota téren találtunk olyan augusztus 20-i rendezvényt, amelyet nyíltan a helyi Fidesz szervezett. A megfogyatkozott, belső széthúzástól sem mentes közösség itt izzadta végig a kenyérszentelést, amit a korábban Sára Botond mellett kiálló pap vezényelt.
16 év után először szervezett Tusványost a Fidesz ellenzékből, hiányoztak is a repi cuccok, meg a prominensek. Voltak cserébe radikálisok és polgáriak, akik külön sátrakban, de egymásnak ellentmondó dolgokat mondtak felelősségről, teendőkről. Közben pedig várták, mit mond Orbán.