Elengedte október 23-át a Fidesz

POLITIKA

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Nem könnyű manapság fideszesnek lenni. A brutális áprilisi választási vereség óta folyamatosan kapja a párt a pofonokat, a törzsszavazók egyre kevesebb helyen kereshetik a reményt. A fideszes médiavilág darabokra esett, a párt legismertebb politikusai leléptek, a főnök a tiszás önkény elleni harc helyett inkább az egykori Jugoszláviában lazított, és külföldi focimeccsekre repkedett.

A közösségépítő programok is elmaradoztak. Júliusban ugyan volt egy Sándor-palotás tüntetés a szokásos Tusványos mellett, de augusztus 20-ára már csak egy józsefvárosi kenyérszentelés jutott, miközben a kormány Fogasházat csinált a Kossuth térből. Szeptemberben felvillant a remény, hogy legalább október 23-án újra erőt mutathat a tábor, de gyorsan kiderült: mégsem lesz Békemenet. Azóta az is eldőlt, hogy Orbán Viktor kihagyja a Fidesz ünnepi megemlékezését.

Takács Péter fotót készít Tusványoson
Fotó: Kristóf Balázs/444

Utoljára 2020-ban fordult elő, hogy a fideszesek nem hallgathatták meg élőben a pártelnök beszédét október 23-án. Akkor a koronavírus-járvány miatt nem tartottak nyilvános rendezvényeket, a miniszterelnököt online lehetett meghallgatni. Ezúttal nincs pandémia, és valószínűleg online Orbán-beszéd sem lesz. A tábornak Áder Jánossal kell beérnie.

Pedig nem így indult.

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POLITIKA fidesz bóka jános Áder János október 23. orbán viktor bayer zsolt schmidt mária békemenet
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