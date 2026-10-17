Borízű hang #290: Soha ne keress rá arra, hogy hajbeültetés!

Szerteágazó kompetenciakészletéről, valószínűtlenül széles látköréről heti szinten tanúbizonyságot adó műsorunk önmaga zászlóshajójaként nem hagy kívánnivalót.
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A fideszes képviselő mellett Nagy István korábbi agrárminiszternek és a volt megafonos Szakács Istvánnak is meggyűlt a baja a mesterséges intelligenciával.
Rákay Philip a földügylete kapcsán indult nyomozásról szóló hírekre reagál.
Parragh László szerint már az állami pályázat kiírásában rögzítve volt, hogy majd a Lounge-zsal kell szerződni.
Anthony Bourdain személyisége, története még halála után nyolc évvel is izgalomban tartja a fél világot. Sűrű történet ez, van benne minden, gimis romantika, keménydrogos gasztrorocksztárság, értelmiségi álomkarrier, médiaglória, és mindemögött örvénylő bűntudat és depresszió.
Kimberly Guilfoyle a celebkultúrát, az üzleti világot és a geopolitikát ötvöző új amerikai diplomáciai iskola szimbóluma volt, de most az elnök (akinek a fiával jegyben jártak korábban) kérésére kénytelen volt lemondani.
A szülői oktatási szorongás költséges mulatság, az egészségre is káros. Miért csináljuk mégis? Végre egy podcast, ahol nyugodtan ki lehet jelenteni: régen minden jobb volt.
Letartóztatások nélkül kellett kibírnunk ezt a hetet. A politikusétkeztetés rövid históriája. Hol vannak a kínai Nobel-díjasok? Orbán visszatérése visszatér. Ötkamarás parlamenetet! Idegesítés, mint marketingtrükk.
Anthony Bourdain személyisége, története még halála után nyolc évvel is izgalomban tartja a fél világot. Sűrű történet ez, van benne minden, gimis romantika, keménydrogos gasztrorocksztárság, értelmiségi álomkarrier, médiaglória, és mindemögött örvénylő bűntudat és depresszió.
Letartóztatások nélkül kellett kibírnunk ezt a hetet. A politikusétkeztetés rövid históriája. Hol vannak a kínai Nobel-díjasok? Orbán visszatérése visszatér. Ötkamarás parlamenetet! Idegesítés, mint marketingtrükk.