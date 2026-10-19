Borízű hang #290: Soha ne keress rá arra, hogy hajbeültetés! [rövid verzió]

Umami #8: A konyhák Kurt Cobain-Odüsszeusza halálában lett igazi legenda

Anthony Bourdain személyisége, története még halála után nyolc évvel is izgalomban tartja a fél világot. Sűrű történet ez, van benne minden, gimis romantika, keménydrogos gasztrorocksztárság, értelmiségi álomkarrier, médiaglória, és mindemögött örvénylő bűntudat és depresszió.