Borízű hang #290: Soha ne keress rá arra, hogy hajbeültetés! [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Szerteágazó kompetenciakészletéről, valószínűtlenül széles látköréről heti szinten tanúbizonyságot adó műsorunk önmaga zászlóshajójaként nem hagy kívánnivalót.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Uj Péter és Parragh László összeborulása. Mintha ezek a faszik meg lennének menve.
  • 05:05 A lopásból se maradt sok. Rost Andreának futja drága táskára. Rákay Filip: 11/10. Kinek nem kellene 42 hektár Rácalmáson?
  • 09:13 A régi jó sukorói telekcsere.
  • 13:19 400 000 évre kellene mindenkit lecsukni. Kovács Katalin akadémiája. Filip közleménye gyomorforgatásról és célkereszt-rajzolásról.
  • 17:07 Orbán gazdasági szakértése. A jövőnk van ellopva. A nyakunkon maradt nyugdíjrendszer és rezsicsökkentés. Dízeltámogatás a 444-ben.
  • 24:01 Inkább más is legyen kopasz! Férfiak az algoritmuius beauty-hirdetések csapdájában. Elon Musk hajbeültetése. Susan Dell feje. Kimberly Guilfoyle, aki Trumpéknak is sok.28:04 Zeke-pólóban Balatonon.
  • 30:18 Miért pösze itt mindenki? A DSR-effekt és Szandi. Szinetár Dóra énekhangja. Szandi, a fiatal nagymama. De szép buli után a takarítás.
  • 34:35 Fenyő Miki és Dáci. Fenyő Miki: Ibiza. Rövid Ibiza-történelem. Fenyő Miki: Coco Loco. Az amerikai Liptai Claudai és az Utolsó vacsora. Jay-Z, Beyoncé és a Mona Lisa.
  • 43:02 Pötterbing Ödön, az aradi vértanú. Nyugalom, nem lesz olimpia. Claude fideszes nevei.
  • 48:04 A Schiffer András-zászlóshajó. Uj Péter az Umamiban. Heti Mein Kampf.
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