Borízű hang #291: Letartóztatás-kritikai sorozatunkban: Matolcsy György (9/10); mi lenne a tökéletes Orbán-dramaturgia? [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett, öttől húsz évig terjedően büntethető műsorunk a világ első számú rendőrikényszerintézkedés-kritikai fórumává nőtte ki magát.
A lengyel lehallgatási botrány legújabb hangfelvételein Orbánról és Hernádi Zsoltról is szépeket mondanak állami és gazdasági vezetők.
Radoslaw Sikorski szerint a felvételeiken Szijjártó Péter úgy viselkedik Szergej Lavrovval, mint egy kisiskolás.
A miniszterelnök egy svájci újságnak adott videóinterjút a Putyin-találkozó után. Elmondta, mi volt a három kérdés, amit feltett neki, beszélt arról, hogy milyen Putyinnal tárgyalni, és arra utalt, hogy az EU nevében nyitotta most újra a diplomáciai csatornákat.
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének letartóztatását kezdeményezte az ügyészség. Nem teljesen példa nélküli, hogy a jegybankelnökök ilyen sorra jutnak, nigériai, libanoni, koszovói és lett kollégája is így járt.
Dramaturgiailag mikor jönne jól Orbán? Szijjártó nemcsak Lavrovval viselkedett úgy, mint egy kisiskolás. A halloween kevés, a Valentin nem jött be – kéne még néhány ünnep nekünk. A vízóra visszavág. Hajbeültetés Sukorón.
Magyarországon alig találni többgenerációs családi vendéglőt, de a Rosenstein harminc éve állja a sarat. Meg tudták tartani a magyaros és a pesti zsidó klasszikusokat, sőt a hosszú étlapot is, miközben elindultak saját termékekkel, és saját alapanyagokat is termelnek. Vendég: Rosenstein Róbert.
Dramaturgiailag mikor jönne jól Orbán? Szijjártó nemcsak Lavrovval viselkedett úgy, mint egy kisiskolás. A halloween kevés, a Valentin nem jött be – kéne még néhány ünnep nekünk. A vízóra visszavág. Hajbeültetés Sukorón.
400 000 év börtönt kéne itt kiosztani! Rákay panasza. Parragh megokosodik. Miért pösze itt mindenki? Szinetár Dóra énekhangja. Ibiza, Európa swimming poolja.Jól nézünk, Miki! A Pötterbing Ödön Társaság és az eltitkolt vértanúk.
400 000 év börtönt kéne itt kiosztani! Rákay panasza. Parragh megokosodik. Miért pösze itt mindenki? Szinetár Dóra énekhangja. Ibiza, Európa swimming poolja.Jól nézünk, Miki! A Pötterbing Ödön Társaság és az eltitkolt vértanúk.