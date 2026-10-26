Borízű hang #291: Letartóztatás-kritikai sorozatunkban: Matolcsy György (9/10); mi lenne a tökéletes Orbán-dramaturgia? [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett, öttől húsz évig terjedően büntethető műsorunk a világ első számú rendőrikényszerintézkedés-kritikai fórumává nőtte ki magát.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Matolcsyék hány pont? Lecsukott jegybankelnökök Koszovótól Nigériáig.
  • 04:11 Stofa Györgyöt felismernéd? Az iraki pakli. Hankó ellopta a showt. Dramaturgiailag mikor jönne jól Orbán? Putyinért járna a 10 pont.
  • 09:44 Orbán le tud lépni? Szerbia útja az Európai Unióba.
  • 13:23 Sikorski és Lavrov alvállalkozója. Orbán 2024 nyarán a Weltwoche újságírójának áradozik Putyinról. Az Orlen vezérigazgatója értékeli az orbánizmust.
  • 18:35 Kellene még pár magyar ünnep. Songkran, hálaadás és Szentiván éj. Kismatolcsys bögre és halloweeni macskakaja.
  • 25:01 Mennyit ér egy benzinkúti pont? Tökölés a benzinkúton. Erkölcsi kötelesség elutasítani minden hűségkártyát. Az ember, aki ott volt minden élő Borízűn.
  • 30:36 Olvasóilevél-világrekordok. A vízórás sirámai.
  • 37:43 Az áramfelhasználó sirámai. A tejútrendszer szélessége és az Eon számai.
  • 43:07 Digitális citromszüret Lajosmizsén. Aláírás tableten.
  • 46:20 Hajbeültetési élmények Sukoróról. Súlyos állítások Gulácsi Péter hajáról. Holik István hajbeültetése. Hajbeültetés szokatlan testrészeken: a Brezsnyev.
  • 51:03 Magyar örömünnep a pergetővébén.
  • 53:57 Uszodai szuperhősök: a telefonáló ember. A budaörsi zöldséges visszavág a karalábéért. A felismerőmérleg, ami nem ismer fel. Az örökké fényes csodaalma.
  • 59:06 Kihangosított bunkofonok. Irakiak kioktatása a gasztronómiájukból.
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