Borízű hang #291: Letartóztatás-kritikai sorozatunkban: Matolcsy György (9/10); mi lenne a tökéletes Orbán-dramaturgia? [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett, öttől húsz évig terjedően büntethető műsorunk a világ első számú rendőrikényszerintézkedés-kritikai fórumává nőtte ki magát.