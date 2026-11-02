Még mindig nincs személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhat meg a személyszállítás Budapest-Belgrád vasútvonalon – derült ki az RTL Híradó adásából. Februárban ugyan beindult a teherszállítás, de az is csak korlátozottan zajlik.

Tesztelések februárban Fotó: DAVID BALOG/Xinhua via AFP

Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábban arról beszélt, hogy október közepén már járhatnak a személyvonatok. A miniszter most azt mondta, optimista volt az októberi dátummal, de továbbra sem tud olyan akadályról, ami hosszabb ideig hátráltatná a vonal használatba vételét.

Hivatalosan azért csúszik a járatok indítása, mert a vonalon működő kínai biztonsági rendszert hozzá kell igazítani az európai követelményekhez. Októberben voltak már sikeres tesztelések, de Vitézy elmondása szerint két minőségbiztosítóra továbbra is várni kell.

A vasútvonal magyar szakasza 800 milliárd forintból, 85 százaléka kínai hitelből épült, kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. Vitézy még június végén közölte, hogy a kormány kezdeményezte a beruházás titkosításának feloldását, amihez azonban a kínai fél beleegyezésére is szükség van.