Még mindig nincs személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon

belföld

Egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhat meg a személyszállítás Budapest-Belgrád vasútvonalon – derült ki az RTL Híradó adásából. Februárban ugyan beindult a teherszállítás, de az is csak korlátozottan zajlik.

Tesztelések februárban
Fotó: DAVID BALOG/Xinhua via AFP

Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábban arról beszélt, hogy október közepén már járhatnak a személyvonatok. A miniszter most azt mondta, optimista volt az októberi dátummal, de továbbra sem tud olyan akadályról, ami hosszabb ideig hátráltatná a vonal használatba vételét.

Hivatalosan azért csúszik a járatok indítása, mert a vonalon működő kínai biztonsági rendszert hozzá kell igazítani az európai követelményekhez. Októberben voltak már sikeres tesztelések, de Vitézy elmondása szerint két minőségbiztosítóra továbbra is várni kell.

A vasútvonal magyar szakasza 800 milliárd forintból, 85 százaléka kínai hitelből épült, kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. Vitézy még június végén közölte, hogy a kormány kezdeményezte a beruházás titkosításának feloldását, amihez azonban a kínai fél beleegyezésére is szükség van.

belföld személyszállítás orbán győző budapest-belgrád vasút belgrád közlekedés Budapest teherszállítás kína személyvonat vasút vitézy dávid Budapest-Belgrád vasútvonal mészáros lőrinc minőségellenőrzés kínai hitel szerbia
Kapcsolódó cikkek

A kínaiak és Mészárosék is panaszkodtak a kőre, amit Orbán apja szállított a Budapest-Belgrád vasúthoz

Eddig az volt a mondás az építőiparban, hogy drága ugyan Orbánék köve, de legalább minőségi. Most ez az érv megbicsaklik, jegyzőkönyvek bizonyítják ugyanis, hogy a gigafelújításra szállított és beépített kő bizonyos műszaki paraméterei nem feleltek meg az előírásoknak. A MÁV ugyanakkor azt állítja, az építkezés során minden rendben volt.

Zöldi Blanka
POLITIKA

Vitézy Dávid: Kezdeményeztük a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosításának feloldását

Ehhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írta a közlekedési miniszter a kínai nagykövettel folytatott találkozója után.

Takács Lili
belföld