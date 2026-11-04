A Fidesz szemlátomást azt hiszi, hogy Fejes Péter tőlük kért bocsánatot, amikor arról beszélt: az ügyészség nevében megköveti a társadalmat

„Itt és most, az ország házában azonban az elmúlt időszak egyes, a társadalom igazságérzetét is joggal és alappal sértő ügyészségi döntések, illetve azok elmulasztása miatt, az ügyészi szervezet nevében megkövetem a társadalmat” – mondta Fejes Péter legfőbb ügyész a megválasztása után tartott sajtótájékoztatón kedden.
Erre a nyilatkozatra csapott le a Fidesz, akik a Védvonal brandet bevetve a következő közleményt juttatták el az MTI-hez:
„A tiszás többség által illegitim módon megválasztott legfőbb ügyész az Országgyűlésben bocsánatot kért az elmúlt időszak hibáiért. Biztosak vagyunk abban, hogy az elmúlt hat hónapra, a választások óta eltelt időszakra gondolt, ezért felszólítjuk, hogy adjon tájékoztatást a közvélemény számára, mely ügyek és mely személyek miatt kért bocsánatot. Egyúttal követeljük, hogy haladéktalanul indítványozza a politikai foglyok azonnali szabadon bocsátását.”
A „politikai foglyok” alatt vélhetően elsősorban az NKA-ügyben letartóztatott Hankó Balázst értik, aki kócos hajjal fog ülni az előzetesben karácsonykor. Másodsorban talán a 9 milliárd forintot dugdosó Seszták Miklóst, és reméljük, hogy sehányadsorban sem a korrupcióért első fokon öt év letöltendőre ítélt Boldog Istvánt. Vajon Matolcsy Györgyöt is ideszámítják? A fejvadászokkal űzetett szegény fiát? Esetleg a Balin óriáskereket üzemeltető Májer Bálintot? Hát bizony, sok magyarázkodnivalója van a tisztségét kevesebb, mint 24 órája betöltő legfőbb ügyésznek, nem csoda, hogy az aranykonvoj-ügy egyik szereplőjének testvére, Szathmáry Zoltán elégtelennek bizonyult a feladatra az országgyűlés szerint.
Az ügyészség indítványozta a letartóztatás meghosszabbítását.
A Fidesz nem szavazott, a Mi Hazánk ellenezte.
Matolcsyék ügye a Nemzeti Nyomozó Irodához került, ezen belül is a csúcsbűnözőkre szakosodott fejvadászokhoz.
A volt fideszes képviselő társaival településfejlesztési pályázatoknál választották ki, hogy kik nyerjenek, aztán azt is, hogy kik végezzék el a munkát. Mindezt kenőpénzért.
Nem tudjuk, Seszták Miklósnak mennyi ideje volt elrejteni az egyébként nem túl nagy helyet elfoglaló vagyont, de még a legegyszerűbb megoldás is izzasztó és időigényes, ha egyedül csinálja az ember.
Megválasztása után Fejes arról beszélt, hogy a társadalom igazságérzetét joggal sértették egyes ügyészségi döntések, illetve azok elmulasztása.
Korábban még arról volt szó, hogy a letartóztatásban lévő egykori jegybankelnököt is meghallgatja a parlamenti vizsgálóbizottság.
„Mindenki tudja, hogy annak a személynek a döntése alapján történt meg az elfogás, akit nem lehet belekeverni az ügybe” - áll az ügyészségi feljegyzésben.
Majer Bálint, akire nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, a napokban egy indonéz lapnak nyilatkozott strandokról és naplementékről. Egy olyan bűnűgyről van szó, amiben 15,6 milliárd forintos kárt okozhattak a magyar adófizetőnek az úgynevezett lélegeztetőgép-bizniszben résztvevő cégek.
Be is adott egy indítványt emiatt, amit most majd elbírálnak.