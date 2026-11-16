Bóka Jánost megrázták az erdőből előkerült pénz képei

A közbizalommal és a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések vállalhatatlanok és elfogadhatatlanok, aki ilyen cselekményt követ el, nem tartozhat a Fidesz-KDNP közösségéhez - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Felkelő című műsorában hétfőn, Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ügyével kapcsolatban.
Bóka János kiemelte, a történtek pontos felderítését a hatóságoktól és a független, pártatlan bíróságoktól várják, de addig is úgy vélik, hogy a politikai közösségük érdekét az szolgálja legjobban, ha Seszták Miklós lemond a mandátumáról.
A jelenlegi közhangulatban lehetetlen értelmes vitát folytatni arról, mi történt pontosan - vélekedett a frakcióvezető. Bóka János hangsúlyozta, hogy a politikai közösségük tiszta, és ezt világossá szeretnék tenni, ugyanakkor Seszták Miklós természetesen tisztázhatja magát a vádak alól. A Fidesz-KDNP célja, hogy megőrizze a politikai közösség méltóságát és cselekvőképességét - jelentette ki a politikus.
Bóka János elmondta azt is, hogy őt személy szerint megrázták az erdőben előkerült pénzről készült képek, nem gondolta, hogy Magyarországon előfordulhat, hogy milliárdos összegű készpénzt ásnak el az erdő mélyén. A frakcióvezető végül hangsúlyozta, hogy szerinte a Seszták Miklós ellen folytatott eljárás is politikai célokat szolgál, hiszen a politikai közösségük szétzúzását akarják elérni vele - írja az MTI.
Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt, exminisztert a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.
Múlt pénteken a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közölte, hogy erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban.
A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében tartottak összehangolt kutatásokat.A két nap alatt 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak, ami átszámítva több mint 6 milliárd forint.
A Fidesz és a KDNP egy ideig nem nagyon tudta, mihez kezdjen az üggyel, szombat reggel előtt bepróbálkoztak egy visszatámadással, aztán abban bíztak, hogy Sesztáknak nincs köze a képekhez, meg hogy „nincs olyan hülye, aki ennyi lopott pénzt a huszonegyedik században erdőkben ás el”. Aztán előbb Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője még csak megkérte Sesztákot, hogy adja vissza a mandátumát, míg nem tisztázódik az ügy, Bóka viszont már egyenesen felszólította erre (az ő videóját Orbán Viktor volt miniszterelnök is megosztotta). Szombat délutánra pedig már kezdeményezték a párttagságának felfüggesztését is. Deutsch Tamás kicsit lemaradt az eseményekről.
Vasárnap este Unger Anna, az NVVH vezetője azt nyilatkozta:
„Nem tudjuk, hogy ez kinek a pénze. Ezt a pénz, Seszták Miklóshoz kapcsolódó, többek között vele szemben indított büntetőeljárásban foganatosított nyomozati cselekmények során tároltuk, de senkinknek az óvodai jele nincsen rajta, hogy ez kinek a pénze. Ebben találtuk, majd eldől, hogy ez kié.”
Reális veszélynek látta a nyomozási bíró, hogy a volt miniszter további, eddig még fel nem derített vagyon elrejtésére törekedne, ha kiengednék. Kisvárdaiak, ásóra, csákányra fel!
A KDNP fegyelmi és etikai bizottságának eljárását kezdeményezte Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton. Mert megrendült a bizalma.
Biztos ez?
Bármelyik true crime dokumentumfilm megirigyelhetné ezeket a képsorokat.
„Legyen őszinte a szembenézés a helyzettel” – üzente Deutsch, aki dörgedelmes videóban hívta harcba a fideszeseket.
Csattanós válasz a Seszták-ügy másnapjának hajnalán!
„Magyar Péter arra akarja felhasználni, ezt az ügyet, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk!” – tette hozzá a KDNP frakcióvezetője.
Átvirrasztotta az éjszakát a Fidesz frakcióvezetője, aki a látta a felvételeket és a fotókat, de nem hitte el, amit látott.
A volt kormánypropaganda utolsó aktív arcai is reagáltak a hírre, Szakács István AI kincses térképet készített, Dopeman szerint pedig kellékpénzt ástak elő az NVVH munkatársai.