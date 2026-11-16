Bóka Jánost megrázták az erdőből előkerült pénz képei

POLITIKA

A közbizalommal és a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések vállalhatatlanok és elfogadhatatlanok, aki ilyen cselekményt követ el, nem tartozhat a Fidesz-KDNP közösségéhez - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Felkelő című műsorában hétfőn, Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ügyével kapcsolatban.

Bóka János kiemelte, a történtek pontos felderítését a hatóságoktól és a független, pártatlan bíróságoktól várják, de addig is úgy vélik, hogy a politikai közösségük érdekét az szolgálja legjobban, ha Seszták Miklós lemond a mandátumáról.

A jelenlegi közhangulatban lehetetlen értelmes vitát folytatni arról, mi történt pontosan - vélekedett a frakcióvezető. Bóka János hangsúlyozta, hogy a politikai közösségük tiszta, és ezt világossá szeretnék tenni, ugyanakkor Seszták Miklós természetesen tisztázhatja magát a vádak alól. A Fidesz-KDNP célja, hogy megőrizze a politikai közösség méltóságát és cselekvőképességét - jelentette ki a politikus.

Fotó: Németh Dániel/444

Bóka János elmondta azt is, hogy őt személy szerint megrázták az erdőben előkerült pénzről készült képek, nem gondolta, hogy Magyarországon előfordulhat, hogy milliárdos összegű készpénzt ásnak el az erdő mélyén. A frakcióvezető végül hangsúlyozta, hogy szerinte a Seszták Miklós ellen folytatott eljárás is politikai célokat szolgál, hiszen a politikai közösségük szétzúzását akarják elérni vele - írja az MTI.

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt, exminisztert a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.

Múlt pénteken a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közölte, hogy erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban.

A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében tartottak összehangolt kutatásokat.A két nap alatt 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak, ami átszámítva több mint 6 milliárd forint.

A Fidesz és a KDNP egy ideig nem nagyon tudta, mihez kezdjen az üggyel, szombat reggel előtt bepróbálkoztak egy visszatámadással, aztán abban bíztak, hogy Sesztáknak nincs köze a képekhez, meg hogy „nincs olyan hülye, aki ennyi lopott pénzt a huszonegyedik században erdőkben ás el”. Aztán előbb Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője még csak megkérte Sesztákot, hogy adja vissza a mandátumát, míg nem tisztázódik az ügy, Bóka viszont már egyenesen felszólította erre (az ő videóját Orbán Viktor volt miniszterelnök is megosztotta). Szombat délutánra pedig már kezdeményezték a párttagságának felfüggesztését is. Deutsch Tamás kicsit lemaradt az eseményekről.

Vasárnap este Unger Anna, az NVVH vezetője azt nyilatkozta:

„Nem tudjuk, hogy ez kinek a pénze. Ezt a pénz, Seszták Miklóshoz kapcsolódó, többek között vele szemben indított büntetőeljárásban foganatosított nyomozati cselekmények során tároltuk, de senkinknek az óvodai jele nincsen rajta, hogy ez kinek a pénze. Ebben találtuk, majd eldől, hogy ez kié.”

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