„Európának egyértelmű, következetes és egységes tárgyalási álláspontja van” – mondta Andy Burnham brit miniszterelnök az orosz-ukrán háborúról a Tettrekészek Koalíciójának csúcstalálkozóján. Friedrich Merz német kancellár arról beszélt, hogy Oroszország maximalista követelései nem reálisak – írja a BBC.

A találkozón részt vett Donald Trump veje, az orosz-ukrán háborúért felelős amerikai diplomata, Jared Kushner, aki arról beszélt, hogy az Egyesült Államok Európával az oldalán szeretne megegyezni Oroszországgal. Az orosz vezetés nem utasította vissza az európaiak részvételét, de szerette volna tisztázni, mit tudnak hozzátenni a tárgyalásokhoz.

Balról jobbra: Andy Burnham brit miniszterelnök, ahogy épp kitakarja Friedrich Merz német kancellárt; Volodimir Zelenszkij ukrán elnök; Steve Witkoff amerikai diplomata; Emmanuel Macron francia elnök és Jared Kushner amerikai diplomata. Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

„Éppen ezért diplomáciai csatornákon keresztül felkértük az európaiakat, hogy jöjjenek el Moszkvába, hogy tisztázzuk álláspontjukat. Ezt követően pedig eldöntjük, milyen formában folytatjuk a párbeszédet Ukrajnával” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki egyébként a napokban Kínában találkozott Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Míg Jared Kushner kifejezetten optimista volt a kínai találkozó kapcsán, addig a brit, a francia, a német vezetés Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz hasonlóan nem volt kifejezetten elégedett. Merz kancellár például elfogadhatatlannak tartotta Európa befolyási övezetekre való felosztását nagyhatalmak által.

Putyin kifogásolta, hogy az európaiak 2030-ra háborút jósoltak, és elmondta, hogy a részükről senkit sem terveznek megtámadni. Hozzátette, hogy az európaiak biztonságával kapcsolatos kérdések megvitatása az európaiak nélkül értelmetlen.