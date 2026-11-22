Az elmúlt napokban cikksorozatban mutattuk be, hogy 2015 és 2025 között mennyi közpénzt költött a külügyminisztérium Orbán Viktor hivatalos repülőgépes utazásaira. Ezekre az információkra legalább tíz éve nagyon sokan kíváncsiak, miközben Orbán és más fideszesek az évek során inkább csak ködösítettek, össze-vissza beszéltek az utazások költségeiről.

Az erről szóló adatokért tavaly indítottunk pert, amit már kormányváltás után, idén júniusban nyertünk meg jogerősen. Október végén kaptuk meg a kért adatok az Orbán Anita vezette külügyminisztériumtól. Az utazások költségeit Excel-táblázatokban adták meg, amelyekben látható, hogy mikor, hova, mennyiért szervezte meg a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium Orbán és kíséretének útját, és ezzel kapcsolatosan kinek és milyen összegeket fizettek. A megkapott adatok közt szerepelnek a repülős utazások és a szállások költségei, a napidíjak, az egyes repülőterek kormányváróiban kifizetett összegek és a taxi- és autóbérlési költségek mellett egyéb (sokszor érdekes) apróbb költségtételek is.

A delegáció létszámára – külügyminisztériumi forrásaink segítségével – az adatok szerkezetéből következtettünk. Mivel a törvény szerint a KKM nemzetbiztonsági okokból öt évig nem köteles bizonyos adatokat kiadni (például, hogy Orbán hova és miért utazott), ezért 2020. november 3. és 2025. november 3. között csak azt kértük ki, hány alkalommal, mely cégeknek vagy magánszemélyeknek, alkalmanként mekkora összeget fizettek. Azoknál utazásoknál, ahol az adatokban nem volt megadva az utazás pontos helyszíne és célja, ezeket az információkat saját, nyilvános forrásokban végzett kutatásunk alapján egészítettük ki.

Most ezeket az egységesített adatokat hozzuk nyilvánosságra: innen lehet letölteni a táblázatot.

Az adatok böngészése mellett persze mindenkinek ajánljuk a cikksorozatban eddig megjelent 5 cikket, íme:

A cikksorozatról egy Helyzet: van!-adásban is beszélgettünk.

És annak, aki csak gyorsan képbe szeretne kerülni, itt egy összefoglaló a legfontosabbakról:

Orbán Viktor és kísérete tíz év alatt (2015 novemberétől 2025 novemberéig) 327 repülőgépes utazáson vett részt a Külgazdaság is Külügyminisztérium költségén.

A KKM összesen 4,8 milliárd forintot fizetett ki az utaztatásra, reptéri kormányvárókra, luxusszállodákra, milliós éttermi számlákra és egyéb költségekre.

A legdrágább a 2017-es, 180 millió forintos vietnámi–szingapúri út volt, a leggyakoribb úticél Brüsszel, ahova 74-szer, 550 millió forintért repült a KKM költségén. Az öt amerikai útja 380 millió forintba került (a 260 milliós kegyencjárat már nem volt köztük).

A hotelszámlák 2022-től kezdtek igazán elszállni, 2025-ben már közel 450 millió forintot költött a külügy Orbánék szállásaira, majdnem annyit, mint 2016 és 2021 között összesen. A külügy számláján gyakran indokolatlan méretű delegációk utazgatták körbe a világot és dőzsöltek a legdrágább párizsi, zürichi, római és dubaji hotelekben.

Több utazás esetében kérdőjeles, milyen közérdek fűződött egyes kormányzati delegációk utazásaihoz, ha fűződött egyáltalán. Homár falatozás Rómában Lévai Anikóval XVI. Benedek pápa ravatala után, dubaji kiruccanás Tucker Carlson panelbeszélgetésére, fényűző pártpolitikai találkozók a Patriótákkal – külön cikkben gyűjtöttük össze, hogyan használta Orbán a közpénzből fizetett, hivatalos útjait privát- és pártpolitikai célokra.

Többször adófizetők állták azt is, hogy Orbán személyesen szurkolhasson focimeccseken: a Külügyminisztérium az elmúlt 10 évben összesen kilencszer fizette Orbán meccsnézős útjainak valamely számláját, összesen 280 millió forintot. 2022-ben, a katari világbajnokság elődöntői és döntőinek napjain 128 milliós hotelszámlát fizetett a külügy. A tavaly őszi dublini vb-selejtezőre is közpénzből utazott ki Orbán és kísérete: A háromnapos, kétéjszakás dublini kiruccanás összesen 14,2 millió forintba került.

Tíz év utazásain „egyéb költségek” kategóriában sok érdekes tételt is elszámoltak, csak pár példa, miket fizettek közpénzből az utazásokon: 1,2 millió forintos munkaétkezés (plusz 145 500 forintos borravaló) a Michelin-csillagos Don Julio étteremben a Buenos Aires-i Soho közepén, egy borotva Egyiptomban 17 ezer forintért, 4 db Miles Davis CD (15 ezer forint) és egy CD lejátszó (22 ezer forint) Krakkóban, koszorúk 400 ezer forintért Üzbegisztánban és egy rejtélyes erővágó 33 ezer forintér egy brüsszeli BRICO barkácsáruházból.

Havasi Bertalan, „a Volt Miniszterelnök Titkárságának szóvivője” a cikkeinkre úgy reagált, hogy „a miniszterelnök európai kollégáival azonos szintű utazási és szállásmegoldásokat vett igénybe”, szerinte Orbán magánprogramjai nem keveredtek állami eseményekkel.

Változó, hogy egyes európai országok mennyire transzparensen kezelik ezt a témát, de a nyilvánosan elérhető adatok azt mutatják, hogy azért vannak olyan „európai kollégák", akiknek sikerült Orbánéknál jóval olcsóbban megoldaniuk az utazásokat.

Írországban például a kormányzati honlapon, havonta megjelenő riportokban hozzák nyilvánosságra, hogy mennyi pénzt költöttek az ír miniszterelnök és kíséretének külföldi utazásaira. 2025-ben (január és október között) több mint 40 különböző utazást regisztráltak, ami az ír adófizetőknek 351 435 eurójába került. A 2025-ös középárfolyamon számolva ez 140 millió forintnak felel meg.

Ugyanabben az időszakban a magyar külügyminisztérium kevesebb (28 darab) utazásra csaknem négyszer annyi pénzt (551 millió forintot) fizetett Orbánnak és kíséretének.

Illusztráció: Kovács Bendegúz, 444