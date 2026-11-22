Az elmúlt napokban cikksorozatban mutattuk be, hogy 2015 és 2025 között mennyi közpénzt költött a külügyminisztérium Orbán Viktor hivatalos repülőgépes utazásaira. Ezekre az információkra legalább tíz éve nagyon sokan kíváncsiak, miközben Orbán és más fideszesek az évek során inkább csak ködösítettek, össze-vissza beszéltek az utazások költségeiről.
Az erről szóló adatokért tavaly indítottunk pert, amit már kormányváltás után, idén júniusban nyertünk meg jogerősen. Október végén kaptuk meg a kért adatok az Orbán Anita vezette külügyminisztériumtól. Az utazások költségeit Excel-táblázatokban adták meg, amelyekben látható, hogy mikor, hova, mennyiért szervezte meg a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium Orbán és kíséretének útját, és ezzel kapcsolatosan kinek és milyen összegeket fizettek. A megkapott adatok közt szerepelnek a repülős utazások és a szállások költségei, a napidíjak, az egyes repülőterek kormányváróiban kifizetett összegek és a taxi- és autóbérlési költségek mellett egyéb (sokszor érdekes) apróbb költségtételek is.
A delegáció létszámára – külügyminisztériumi forrásaink segítségével – az adatok szerkezetéből következtettünk. Mivel a törvény szerint a KKM nemzetbiztonsági okokból öt évig nem köteles bizonyos adatokat kiadni (például, hogy Orbán hova és miért utazott), ezért 2020. november 3. és 2025. november 3. között csak azt kértük ki, hány alkalommal, mely cégeknek vagy magánszemélyeknek, alkalmanként mekkora összeget fizettek. Azoknál utazásoknál, ahol az adatokban nem volt megadva az utazás pontos helyszíne és célja, ezeket az információkat saját, nyilvános forrásokban végzett kutatásunk alapján egészítettük ki.
Most ezeket az egységesített adatokat hozzuk nyilvánosságra: innen lehet letölteni a táblázatot.
Az adatok böngészése mellett persze mindenkinek ajánljuk a cikksorozatban eddig megjelent 5 cikket, íme:
A cikksorozatról egy Helyzet: van!-adásban is beszélgettünk.
És annak, aki csak gyorsan képbe szeretne kerülni, itt egy összefoglaló a legfontosabbakról:
Havasi Bertalan, „a Volt Miniszterelnök Titkárságának szóvivője” a cikkeinkre úgy reagált, hogy „a miniszterelnök európai kollégáival azonos szintű utazási és szállásmegoldásokat vett igénybe”, szerinte Orbán magánprogramjai nem keveredtek állami eseményekkel.
Változó, hogy egyes európai országok mennyire transzparensen kezelik ezt a témát, de a nyilvánosan elérhető adatok azt mutatják, hogy azért vannak olyan „európai kollégák", akiknek sikerült Orbánéknál jóval olcsóbban megoldaniuk az utazásokat.
Írországban például a kormányzati honlapon, havonta megjelenő riportokban hozzák nyilvánosságra, hogy mennyi pénzt költöttek az ír miniszterelnök és kíséretének külföldi utazásaira. 2025-ben (január és október között) több mint 40 különböző utazást regisztráltak, ami az ír adófizetőknek 351 435 eurójába került. A 2025-ös középárfolyamon számolva ez 140 millió forintnak felel meg.
Ugyanabben az időszakban a magyar külügyminisztérium kevesebb (28 darab) utazásra csaknem négyszer annyi pénzt (551 millió forintot) fizetett Orbánnak és kíséretének.
Illusztráció: Kovács Bendegúz, 444
Megszólalt „a Volt Miniszterelnök Titkárságának szóvivője”, szerinte Orbán magánprogramjai nem keveredtek állami eseményekkel. A kiperelt adatok nem erre utalnak.
Ha a volt miniszterelnök magángéppel ment, azt is az állam fizette, máskor pedig összekötötte a kellemest a hasznossal: pont a vb-döntő napjára időzített egy találkát Putyinnal.
A 444 Jó hely-sorozatának rendhagyó kiadásában ezúttal Orbán Viktor nyomába eredünk: megmutatjuk, hol evett, ivott és aludt a volt miniszterelnök kormányzásának utolsó tíz évében külföldön, és mindez mennyibe került az adófizetőknek.
Pártpolitika, meccs, családi dolce vita – az egykor nagy hatalmú miniszterelnök szabadidős programjai állami kiküldetések idején.
Mit tudtunk meg a volt miniszterelnök közpénzhez való viszonyáról a Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból? Erről beszélgettünk a Helyzet: van! legújabb adásában.
Erővágó Brüsszelben, gáztűzhely Romániában, hűtőtáska Vietnámban – avagy a közérdekű adatigényléssel megszerzett Excel-táblázat legbizarrabb oszlopa, amely Orbán külföldi útjainak „egyéb beszerzéseit" tartalmazza. A fura tárgyak és szolgáltatások kalandos színezetet adnak a volt miniszterelnök eddig unalmasnak hitt diplomáciai látogatásainak.
327 repülős út, 4,8 milliárd forint közpénz. Luxusszállodák, többmilliós éttermi számlák és rejtélyes utazások. A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból az is kiderül, mennyibe kerültek a volt miniszterelnök olyan útjai, amiknek a céljáról vagy részleteiről korábban alig lehetett tudni.
A 114 fős magyar delegáció költségeinek felét a repülés tette ki, de 60 millió forint ment a hotelekre is. A 114 utazóból 48-an nem kormányzati szereplők voltak.