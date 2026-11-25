A fiatalabb olvasók nem emlékezhetnek rá, ezért érdemes felidézni, mi volt a hivatalos magyar álláspont 2026 elejéig keleti szomszédunkkal kapcsolatban:
Orbán Viktor és legközelebbi munkatársai nemcsak gyűlöletes dolgokat mondtak, hanem mindent megtettek azért is, hogy a magyarok közül minél többen gyűlöljék az ukránokat. Éveken át voltak ott mindenütt az országban azok a plakátok, amik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Magyar Péter – akkor még csak – miniszterelnök-jelöltet a magyar nép gyilkos kifosztóiként ábrázolták.
Ezek az iszonyatos kampányok részben el is érték céljukat. A magyar választók egy része saját történelmét és felmenőit leköpve a volt szovjet KGB-tiszt, ma már tömeggyilkos diktátor Vlagyimir Putyin mellé állt őrült háborújában. Mi – akikről azóta szerencsére kiderült, hogy többségben vagyunk – Orbánék mocskos, fasisztoid nyilatkozatait és kampányait egyre fokozódó gyomörgörccsel néztük.
Ahogy a történelemben sokszor, legutóbb az egész nemzet szégyenére a II. világháborúban, ismét a gyilkosok mellé állítják az országot aljas és rövidlátó vezetői?
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Idáig azt még nem tagadták, hogy Oroszország az agresszor.
A NATO-ról a magyarok kétharmadának jó a véleménye, és javult Zelenszkij megítélése is tavalyhoz képest. Az e heti NATO-csúcs elé időzítve tette közzé 25 országban végzett kutatását az amerikai Pew Research Center.
A hekkerbotrány bizonyos szempontból a legsúlyosabb dolog, ami Magyarországon a rendszerváltás után történt. De az Orbán-rezsimnek ez a húzása szépen illeszkedik a nyugati szövetségi rendszereket évek óta módszeresen bomlasztó politikájába.
A mi pénzünk nem kerül Ukrajnába, de részt vállalunk az ukrán állam működéséhez szükséges költségekben, összegezte a csütörtöki EU-csúcs eredményeit a miniszterelnök.
Ami az energetikai együttműködést illeti. Miután két év alatt csak a gázszállításon 564 milliárdot buktunk.
Semmit sem veszítettek vele, az oktatási törvény nagynehezen megszült módosítása nem csupán Magyarország és a kárpátaljai magyarok, hanem Kijev számára is fontos. Ennél tisztább tripla win-win-win a világon nincs.
Lázár János az egyetlen fideszes miniszter, aki előre meghirdetett, nyilvános fórumokat tart. Sarkadon azt mondta: „Azokat, akik a külföldi érdekeket szolgálják, meg kell fosztani a lehetőségtől, hogy az ország sorsáról döntsenek.”
Elég nagy viharokat kavart Orbán csütörtöki háttérbeszélgetése.
Orbán Balázs posztjának utolsó mondatával viszont mindenki egyetérthet, pártállásra való tekintet nélkül.
Az Orbán-közeli milliárdos ezt már régen megcáfolt oroszpárti hazugságokkal és a putyinista propaganda által terjesztett, bizonyíték nélküli állításokkal próbálja alátámasztani.
Magyar meg is hívta az ukrán elnököt ott rögtön.