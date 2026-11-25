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Magyar Péter az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán katonák ungvári emlékmûvének koszorúzásán, 2026. november 24-én, Ungváron Fotó: Nemes János/MTI/MRTV

A fiatalabb olvasók nem emlékezhetnek rá, ezért érdemes felidézni, mi volt a hivatalos magyar álláspont 2026 elejéig keleti szomszédunkkal kapcsolatban:

Az ukrajnai háború nem a mi háborúnk, mi elégedettek vagyunk Oroszországgal.

Az Ukrajna nevű terület után itt az Ukrajna elnevezésű probléma.

Ukrajna most olyan, mint Afganisztán, „egy senki földje”.

Nem világos, ki támadott meg kit az orosz–ukrán háborúban.

Az ukránok döntése, hogy ők háborúzni akarnak.

Az ukránok mészárolhattak Bucsában.

Minél jobb Ukrajnának, annál rosszabb a magyaroknak.

Orbán Viktor és legközelebbi munkatársai nemcsak gyűlöletes dolgokat mondtak, hanem mindent megtettek azért is, hogy a magyarok közül minél többen gyűlöljék az ukránokat. Éveken át voltak ott mindenütt az országban azok a plakátok, amik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Magyar Péter – akkor még csak – miniszterelnök-jelöltet a magyar nép gyilkos kifosztóiként ábrázolták.

Ezek az iszonyatos kampányok részben el is érték céljukat. A magyar választók egy része saját történelmét és felmenőit leköpve a volt szovjet KGB-tiszt, ma már tömeggyilkos diktátor Vlagyimir Putyin mellé állt őrült háborújában. Mi – akikről azóta szerencsére kiderült, hogy többségben vagyunk – Orbánék mocskos, fasisztoid nyilatkozatait és kampányait egyre fokozódó gyomörgörccsel néztük.

Ahogy a történelemben sokszor, legutóbb az egész nemzet szégyenére a II. világháborúban, ismét a gyilkosok mellé állítják az országot aljas és rövidlátó vezetői?