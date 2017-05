Öt nappal azután, hogy az ügynökmúltjára fény derült, megszólalt Lehel László

Az Ökumenikus Segélyszervezet átmenetileg lemondott elnöke, Lehel László – 5 nappal azután, hogy kiderült, Filozófus fedőnéven ügynök volt – interjút adott a Kötőszó nevű evangélikus, közéleti blognak.



Az interjúban beismeri, hogy ügynök volt, és azt mondja: „Az elmúlt hosszú évek alatt ez sok fájdalmat, nyugtalanságot okozott nekem, hordoztam a saját keresztemet. Most nem tehetek mást, mint hogy megkövetem azokat, akik csalódtak bennem. Ami történt, azt nem lehet semmissé tenni, de arra kérek mindenkit, hogy amikor megítélnek, a mérleg másik serpenyőjébe tegyék bele mindazt, amit az elmúlt évtizedekben a segélyszervezetben tettem. Az én életem java a közösségépítésről szól. Hibát is követtem el, szembe kell néznem önmagammal és a tetteimért most nyilvánosan vállalom a felelősséget.”

Arra a kérdésre, hogy hogyan tudta lelkileg összeegyeztetni az ügynöki tevékenységet a lelkészi hivatással, és volt-e lelkiismeret-furdalása, azt mondta: „Abban a pillanatban nem, mert a megkeresésem után azonnal tájékoztattam az akkori püspökömet, Káldy Zoltánt, aki azt mondta, hogy nyugodtan csináljam.” Erre megemlítették, hogy Káldy Zoltán is beszervezett ügynök volt, amiről azt mondta: „De akkor nekem erről fogalmam sem volt. Egyházi feladatokat kaptam tőle, melyeket legjobb tudásom szerint végrehajtottam.”

Lehel szerint a karriere alakulása elsősorban az egyház vezetőinek döntésétől függött, a püspöktől kapott feladatokat, ösztöndíjakat. Csakhogy az ügynök Káldy tudta, hogy ő is ügynök, hiszen – mint mondja – elmondta neki: „Tudta, hogy megbízhat bennem, de számomra nem volt ismert az ő tevékenysége.” A kérdező erre felveti, hogy Káldy megbízható embernek tartotta őt, és jelenthette a tartótisztjének, hogy egyre jobb pozícióba helyezi a hálózat emberét. Erről Lehel azt mondja:

„Erről csak Káldy püspök úr tudna beszélni, ha élne.”

Feltettek egy kérdést a Lehel ügynökmúltját bemutató Magyar Nemzet-cikk elején olvasható szerzőjének személyes történetről is: tényleg megpróbálta-e Lehel az észak-koreai hatóságoknál elkaszálni Lukács Csabát, a Baptista Szeretetszolgálat önkéntesét? A válasz: „Soha nem tettem ilyet. A cikkben említett, általam írt állítólagos feljelentés nem létezik. Ez rágalom, ennek kapcsán jogi lépéseket fogok tenni. Aki ilyet állít, annak bizonyítania kell a szavai megalapozottságát.”

A Fidesz szerint egyébként nem nagy dolog, hogy Lehel László a Kádár-rendszerben jelentett.