Már arcfelismerő szemüvegeket is használ a kínai rendőrség

A kínai rendőrség járőrei elkezdték használni a kifejezetten a számukra kifejlesztett, arcfelismerővel felszerelt szemüvegeket, amik a körözési adatbázishoz csatlakozva nagy tömegben is hamar kiszűrik a bűnelkövetéssel gyanúsított embereket.

A kínai állami média szerint a szemüvegek rövid idő alatt hét körözött személy elfogásában segítettek. A hét ráadásul nem országos szám, ennyi bűnelkövetőt csak Csengcsou város vasútállomásán találtak. A körözött személyek között volt, akit rablással, de olyan is, akit emberkereskedelemmel gyanúsítottak.



A szemüvegekkel a rendőrök azonosítottak 26 olyan embert is, akik hamis igazolványokat használtak.

A szemüvegekkel a rendőrök lefényképezhetik a gyanúsnak tűnő személyeket, majd a képeket a rendszer összeveti a rendőrségi adatbázissal. Ha egyezést talál, gyanúsított nevét és címét elküldi a járőrnek.

Kritikusok szerint az újítással még tovább nő a kínai állam és a rendőrség hatalma, és még egy lépést tesz az ország a lakosainak totális megfigyelése felé. A kínai kormány nem is csinál titkot abból, hogy szeretné kiépíteni a világ legnagyobb kamerás megfigyelőrendszerét, ennek keretében pedig már most 170 millió kamera működik az államban, és még 400 milliót helyeznének ki, amik közül több is képes lenne az automata arcfelismerésre. (BBC)