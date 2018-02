A DK feljelenti Lázárt az Elios-ügy miatt

Gyurcsány Ferenc a Facebookon jelentette be, hogy feljelenti Lázár Jánost az Elios-ügy miatt. A DK elnöke azt írta:

„Most, hogy a nemzet vejéről kiderült, bűnszervezetben különösen nagyértékű csalásban vett részt és Lázár miniszter nyilatkozata szerint ez »nagyszerű program volt«, melyről mostanában is egyeztet titokban a gyanúsított Tiborczcal, nem marad más hátra, mint őt is feljelenteni.”



Az Elios szabálytalanságokkal és összeférhetetlenséggel teli közbeszerzési sikerszériája Hódmezővásárhelyen kezdődött, amikor Lázár volt a város polgármestere. Szombaton előkerült egy felvétel egy tavaly novemberi Kormányinfóról, amikor Lázárt azt mondja: „Tiborcz Istvánt ismerem polgármester koromból. (...) Közösen találtuk ki, hogy Hódmezővásárhelyen hogy fogjuk a közvilágítást modernizálni, ami nagyszerű program volt.”

A programról az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala megállapította, hogy a Lázár János önkormányzata nem kötötte ki, milyen technológiával kell elérni, hogy energiatakarékosabb legyen a város közvilágítása, a pályázókra bízták a kidolgozását,