Riadó, Brüsszel beleugat a magyar választásba, ráadásul épp a Fidesz-KDNP mellett kampányol!!444!!!

Pénteken Ovádi Péter a veszprémi Fidesz frakcióvezetője, a térség országgyűlési képviselőjelöltje feltöltött egy videót a Facebookra, amin Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa kampányol mellette:



Riadóóó, Brüsszel beleszól, -pofázik és -ugat, a mélymagyar választási kampányba, a Magyar Emberek helyett akarja eldönteni aztat, kampányolás céljából kampányt folytat!!444!!! No agyaskodás, yes ugribugri! Stop Brüsszel! Stop Soros! Stop ENSZ! Stop Facebook! Stop evolúció! Stop világ! Stop! (Hammer time!)

El lehet képzelni, mekkora hiszti lenne a Fidesz-KDNP részéről, ha egy uniós biztos idejönne Brüsszelből, és mondjuk az LMP képviselője mellett kampányolna. A közmédia például novemberben arról számolt be, hogy „a környezetvédelemért, foglalkoztatásért, szociális ügyekért felelős biztosokkal találkozott Brüsszelben Szél Bernadett, az LMP társelnöke”, aki „egy olyan fotót is feltöltött, amelyen a jogérvényesülésért is felelős biztossal közösen látható”.



Navracsics Tibor pedig tavaly az EB tagjaként azt mondta, az EB nemhogy nem hajtja végre a Soros-tervet, hanem még csak szóba sem került semmi ilyesmi, és amikor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes erre gyakorlatilag hazaárulással vádolta, Navracsics kiakadt, hogy olyan emberek Soros-csatlósozzák le, akik „15 évig ájuldoztak a zsenialitásomtól”. Nemrég a korábbi álláspontját azzal erősítette meg, hogy: „Na, ugye!” Ez a kis nézeteltérés persze nem akadályozza meg abban, hogy a Stop Brüsszel!-lel kampányoló kormánypárt kampányát megtolja.

Navracsics Tibor és Orbán Viktor 2017. október 16-án a Művészetek Palotájában. Forrás: Orbán Viktor / Facebook

Ovádi Pétert egyébként vasárnap Bencsik András lapja, a Demokrata mutatta be fiatal fideszes politikusokkal készített interjúsorozatában. Ovádi elmondta, hogy mi mindent köszönhet Navracsicsnak: „2003-ban Navracsics Tibort kérték fel arra, hogy az újjászervezett veszprémi Fideszt vezesse. Én akkor a lettem a veszprémi Fidesz alelnöke, fiatalos lendülettel vetettem magam a munkába, Tibor pedig azt kereste, kik az aktív tagok, akikre számíthat a jövőben. 2006-ban a személyi titkári feladatra már ő kért fel, mert olyan fiatalnak tartott, aki akar dolgozni a városért. Tibor olyan ember, akire fel lehet nézni, ő tanított politizálni, mentoromnak tekintem. Ma már jó barátom, nemrég ő mutatott be mint a térség képviselőjelöltjét.”