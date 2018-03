Százezrek követelték a fegyvertartás szigorítását az USA-ban

Százezrek meneteltek Washingtonban a fegyvertartási szabályok szigorítását követelve. Fotó: Zach Gibson/AFP

Országszerte több százezren tiltakoztak ma az Egyesült Államokban a fegyvertartás szigorítását követelve. A legnagyobb demonstráció a fővárosban, Washingtonban tartott Menet az Életünkért volt, amit a februári parklandi iskolai mészárlás után szerveztek. Az esemény legerősebb beszédét az egyik túlélő, a parklandi diákvezér, Emma Gonzalez mondta. Illetve nem is mondta: felsorolta a 17 áldozat nevét, majd 6 perc 20 másodpercen át, pontosan annyi ideig, ameddig a mészárlás tartott, némán állt a színpadon.

De nem az övé volt az egyetlen megrázó történet. A 17 éves, Los Angeles-i Edna Chavez feltartott ököllel beszélt fivéréről, aki fegyveres erőszak áldozatául esett. "Hamarabb tanultam meg elhajolni a golyók elől, mint olvasni" - mondta. A chicagói Trevon Bosley meg arról beszélt, hogy a városban, ahol 2017-ben 625 embert lőttek agyon, és majdnem háromezret sebesítettek meg lőfegyverrel, a fiatalok azon rettegnek, hogy akár egy benzinkúton, moziban, buszmegállóban, templomban, vagy útban az iskola felé is lelőhetik őket. "Azoknak a chicagói fiataloknak a nevében beszélek, akiket túl régóta hallgattatnak el" - mondta.

Ország és világszerte 800 társdemonstrációt tartottak, a világ városai közül például Londonban, Genfben, Sydney-ben és Tokióban is.

Felvonulást tartottak a floridai Parklandban is. Bár Donald Trump a közelben piheni ki őrült hete fáradalmait, nem jelent meg az eseményen. Még csak nem is tweetelt semmit ezzel kapcsolatban. A parklandi mészárlás után képviselőkkel és szenátorokkal találkozva Trump még a fegyvertartás szigorításáról beszélt, és még cukkolta is a fegyverlobbitól rettegő republikánusokat, azóta a fegyverlobbi őt is elérte, így visszakozott. Sőt, a tanárok felfegyverzéséről kezdett beszélni. (Via BBC, The Guardian)