Gyárfás: „Itt egy manipulatív, összevágott hordalék van, és nyilván ez megtéveszt sokakat”

Az őrizetből elengedett Gyárfás Tamás – akit azzal gyanúsítanak, hogy ő rendelte meg Fenyő János meggyilkolását 1998-ban – rövid időre a kormányközeli média kamerái elé állt, és válaszolt néhány kérdésre:



Az úszószövetség volt elnöke és a Naptévé egykori tulajdonosa azt mondta, megvárná a holnapi döntést, de „természetesen abszurdnak” érzi a felvetést. Szerinte „itt egy manipulatív, összevágott hordalék van, és nyilván ez megtéveszt sokakat”, de biztos benne, hogy ez tisztázódik.

A hangfelvételről elmondta, hogy neki dobták be, és ő adta oda a rendőrségnek. Azt mondta:

„Sok évig megkeresett egy úr, aki mindenkor beszélgetett velem, én gyanútlanul mindenkor válaszoltam, és a beszélgetés közben mindig egy-egy elejtett mondat felmerült, hogy: »Na, mit szólsz ahhoz, hogy Fenyő János meghalt, ugye milyen jól jött neked, most neked könnyebb az élet!« Mondtam, hogy könnyebb, de ebben nem vettem részt, hogy a gyilkosságot előidézze bárki is. De hát ön jól tudja, mert televíziós, hogy én 10 perc alatt vágok egy anyagot – én is tévéztem –, amelyben esetleg negatív színben tüntetik önt fel.”