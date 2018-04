Forródrót létesült a két Korea között

A történelmi jelentőségűnek induló, akár a 68 éve kezdődött, hivatalosan még mindig tartó koreai háborút is lezáró csúcstalálkozójuk előtt forródrótos összeköttetést kapott Kim Dzsongun észak-koreai diktátor és Mun Dzsein dél-koreai elnök. A déli sajtó értesülései szerint a két elnök ezen a vonalon egyeztethet majd a jövő pénteki találkozója előtt.

A csúcstalálkozót a két országot az 1953-as tűzszünet óta elválasztó, nevében demilitarizált, a valóságban egy négyzetméterre jutó fegyverben világviszonylatban is az elsők közé tartozó tűzszüneti zóna déli oldalán tartják majd.

A csúcstalálkozó előtt több kedvező hír is érkezett, a legutóbbi csütörtökön, amikor Mun azt állította, hogy Észak-Korea immár nem ragaszkodik hozzá, hogy az amerikai csapatok elhagyják Dél-Koreát, enélkül is kész leszerelni atomfegyvereit. Igaz, ezt északi részről egyelőre nem kívánták kommentálni, vagyis nem erősítették meg, de nem is cáfolták.

Arról, hogy Észak milyen engedményeket remél a leszerelésért cserébe, szombaton tán már többet sejthetünk. Addigra véget ér majd az észak-koreai munkáspárt központi bizottságának plenáris ülése, amin szinte biztosan szó esik majd az észak-déli csúcstalálkozóról és a tervezett Kim-Trump csúcsról is. Legalábbis a hivatalos észak-koreai hírügynökség tájékoztatása szerint a KB ülésén "a fontos történelmi időszakra" reagáló "új politikai kezdeményezésekről" is tárgyalnak majd. (Via The Guardian)