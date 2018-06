Fogalmuk sincs, miért halt meg a repülőn Alejandro, a 8 éves törpespicc

Szerdán holtan találtak egy kutyát a ketrecében a newarki repülőtéren, ami a repülőn utazott, és becsekkoláskor még semmi baja nem volt.



Alejandro nagyjából így nézett ki Fotó: Pixabay

„Tudni akarom, mi történt”

– követeli az igazságot Michael Dellegrazie, a 8 éves törpespicc, Alejandro gazdája. „A kutya nem csak egy háziállat. A családunk tagja is.”

Alejandro a Delta nevű légitársasággal utazott Phoenixből a new jersey-i Newarkba egy ketrecben, a repülőgép poggyásztartójában. Ez önmagában is vet fel néhány kérdést (vagyis csak egyet: miért tették a poggyásztartóba???!?!??!), bár az ABC News cikkéből nem derül ki egyértelműen, hogy a kutya gazdái is a repülőn ültek-e, vagy csak a kutyát tették fel utazni.

A Delta szerint hajnali hatkor ránéztek Alejandróra, akkor még jól volt. Aztán körülbelül nyolc és fél kilenc körül újra megnézték, mi van vele, de addigra Alejandro összehányta a ketrecét és elpusztult.

A légitársaságnak fogalma sincs, mi történhetett, hivatalos közleményükben ezt írták:

„Tudjuk, hogy a háziállatok a család fontos tagjai, ezért odafigyelünk minden állat jóllétére, aki velünk utazik. A Delta alaposan kivizsgálja az ügyet és együttműködik Alejandro családjával, amennyire csak tud. Ki akarjuk deríteni, miért történhetett ez meg, hogy a jövőben soha ne fordulhasson elő többé.”

Alejandro testét állatorvos fogja felboncolni, hogy kiderüljön a halál oka.

Címlapi képünk illusztráció, nem Alejandro látható rajta.