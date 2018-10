Szalvétába csavarva kapták meg a 70 ezer eurót Jan Kuciak gyilkosai

A Sme kérésére a Specializált Büntetőbíróság nyilvánosságra hozta Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és a menyasszonya, Martina Kušnírová gyilkosságának ügyében az első hivatalos dokumentumot. A Bumm.sk ebből számolt be a részletekről.

Az iratból kiderül, hogy a révkomáromi Okružná utcában Alena Zs. egy autóban ülve egyeztetett A. Zoltánnal arról, hogy meg kellene ölni Kuciakot, és a laptopján képeket is mutatott Kuciakról és a lakóhelyéről. A fotókat – amiken az újságíró éppen mozgásban van, vagy egy kávézóban üldögél – A. Zoltán mobiltelefonon küldte el Sz. Tamásnak és M. Miroslavnak, akik azt mondták a telefonba, hogy „elintézik”. Erről felvétel is van.

A fizetség 70 ezer euró volt, de ebből levonták A. Zoltán 20 ezres tartozását Alena Zs. felé. A maradékot négy részre osztották: A. Zoltán megtartott 10 ezret, a többit pedig 500 eurós címletekben, szalvétába csomagolva kapták meg a gyilkosok.

A gyilkosság előtt Sz. Tamás és M. Miroslav többször – a dokumentum szerint legalább hétszer – helyszíni szemlét tartott. Legelőször február 5-én, majd 2 nappal a gyilkosság előtt mentek Nagymácsédra, mindig más autóval: Peugeot-val vagy Škodával, de volt, hogy azzal az ezüst Citroën Berlingóval, ami Sz. Tamás apjának a nevén fut.

A Citroënt szemtanúk is látták, és térfigyelő kamerák, sőt a ház biztonsági kamerája is rögzítette, de a kocsi metaadatai is azt alátámasztják, hogy a tettesek többször jártak a faluban.

Az elkövetők egymás között 80 euróért vásárolt, nyomógombos Alcatellel kommunikáltak.

A gyilkosság napján, február 21-én Sz. Tamást látták a helyszínen fel-alá járkálni, a területet kémlelni, majd a nyitott ajtón át bemenni a házba. Martina Kušnírovát fejbe lőtte a konyhában (a lány azonnal meghalt), majd Kuciakot az egyik szobában szíven lőtte (haláltusát vívott, majd végül belső vérzéstől szintén meghalt).

Sz. Tamás az Alcatellel jelzett M. Miroslavnak, hogy jöhet, majd gyalog elment a focipályáig, ahol beszállt az autóba. Innen Révkomáromba mentek, ahol közölték A. Zoltánnal, hogy elvégezték a feladatot, és elmondták, hogy Kuciakon kívül a házban lévő nővel is végeztek. Ezt az információt A. egy nappal később mondta el Alena Zs.-nek, aki erre nagyon feszülten reagált.

Pár nap múlva az elkövetők a pénzt is megkapták, de miután a gyilkosságból a médiában is óriási botrány lett, kevesellni kezdték az összeget: több pénzt kértek, és ezt meg is kapták. Hogy mennyit, nem tudni, de a pénz ahhoz kellhetett, hogy elhagyhassák az országot.

Sz. Tamásnál a házkutatáson két átalakított géppuskát, töltényeket és egy 9 mm-es lőfegyvert is találtak, ez utóbbival követte el a gyilkosságot. Volt ott még maszk, bilincsek és kötöző eszközök is, lehet, hogy másik bűntényre is készültek.

Kuciak Alena Zs.-t nem ismerte, az utolsó írása az olasz maffia és a kormányhivatal összefonódásáról szólt, de sokat foglalkozott Marian Kočner ügyeivel is. A rendőrség korábban közölte: a főmegrendelő(k) kilétét még nem ismerik, illetve nincs elég bizonyítékuk gyanúsításhoz. (Bumm.sk)