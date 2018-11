Álhírellenes törvényt fogadtak el Franciaországban

A francia nemzetgyűlés elfogadta azt a két jogszabályt, melyek célja a választási időszakban a tájékoztatási manipuláció, vagyis az álhírek terjesztésének megakadályozása.

A törvény alapján a közösségi oldalaknak átláthatóvá kell tenniük, amikor fizetett tartalmakat tesznek közzé. A választásokon induló jelöltek pedig bírósághoz fordulhatnak az álhírek terjesztésének megakadályozását kérve a választást megelőző három hónapban.

A törvény szerint a francia médiahatóság a választási időszakban akár fel is függesztheti azoknak az idegen állam ellenőrzése vagy befolyása alatt álló televíziók sugárzási jogát, amelyek szándékosan a választást befolyásoló álhíreket terjesztenek.

Emmanuel Macron elnök az év elején jelentette be, hogy még az idén felül kívánja vizsgálni a francia médiaszabályozást. Macron akkor egyértelműen utalt az orosz állami médiára, az RT hírtelevízióra és a Sputnik híroldalra, amelyeket propaganda oldalaknak minősített.

A most elfogadott törvényjavaslatok megosztották a francia politikai közéletet. A jobb és a baloldali ellenzék nem szavazta meg, szerintük ugyanis az álhírek terjesztését a már meglévő törvények is büntették. Újságíró szervezetek a feltámadó cenzúra veszélyeire figyelmeztettek. Nagy vitát váltott ki az álhír definíciója. A törvény alapján most az minősülne tiltott álhírnek, amiben a tények pontatlan, vagy megtévesztő ismertetésével egy választás tisztességes jellegét kívánják megváltoztatni. (Via MTI)