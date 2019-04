A tudósok szerint kiolvasható a férfiak arcából, hogy hajlamosak-e a hűtlenségre

Az arcukra van írva a hűtlenségre hajlamosabb férfiaknak ez a tulajdonságuk, derült ki a brit Királyi Társaság Open Science című folyóiratában most publikált tanulmányból. A kutatók szerint a hűtlenkedő férfiakat a nők és a férfiak is képesek már arcról is kiszúrni. Megállapításaik szerint ugyanis a férfiasabb arcvonású férfiakat szoktuk hűtlenkedőnek gondolni, és valóban, ezek a férfiak önbevallásos kérdőéveken sokkal gyakrabban vallottak hűtlenkedéseikről, vadászösztönükről.

A kutatók azt nem győzték hangsúlyozni, hogy csak minimális eltéréseket tapasztaltak, vagyis csupán az arca alapján még senkit se nyilvánítsunk csalfának.

A kutatók szerint amúgy annak, hogy a férfias arcú férfiakat eleve hűtlenkedőnek gondoljuk, evolúciós okai is lehetnek. Mivel az ilyen férfiak mindig is kapósak lehettek, a nők és a férfiak is veszélyforrásként tanulták meg azonosítani őket.

Az új kutatás legnagyobb felismerése amúgy ez, hogy a nők és a férfiak is képesek az azonos neműek között is kiszúrni a hűtlenségre hajlamosabbakat. Azt ugyanis korábbi kísérletek is igazolták már, hogy a nők akár pusztán rendőrségi fotók alapján is képesek azonosítani a hűtlenkedőket - elsősorban férfias arcvonásaik alapján -, de azokban a vizsgálatokban a férfiaknál ez már nem volt kimutatható. A mostani kíséreltben azonban a nők és a férfiak ugyanúgy képesek voltak kép alapján azonosítani azokat, akik önbevallásuk szerint hajlamosak a hűtlenségre. (Via The Guardian)