A köztévé váratlanul leadta az Európai Ügyészségről szóló reklámot

Péntek este meglepő képsorokkal találkozhatott, aki az elmúlt években csak a Duna TV adásaiból próbálta lekövetni a világot. A közszolgálati csatorna ugyanis leadott egy hirdetést, ami Hadházy Ákos Európai Ügyészséggel kapcsolatos kezdeményezését reklámozta, és arról beszélnek benne, hogyan tűntek el az uniós pénzek az országban.

Pedig Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója januárban még azzal utasította vissza Hadházy kérelmét, hogy szerinte nem is közérdekű információ az, hogy aláírásgyűjtés zajlik az uniós ügyészséghez való csatlakozásról.

A hirdetést most is csak azért jelenhetett meg a köztévében, mivel az EP-választás előtti kampányban minden párt lehetőséget kap, hogy a közmédiában politikai reklámokat jelentessen meg. A Momentum pedig a kampányfilmje leadása helyett inkább az Európai Ügyészségről szóló aláírásgyűjtés reklámját nyújtotta be.

Igaz, az eredeti verzióval ellentétben ebben a videóban kitakarták Tiborcz István, Garancsi István és Mészáros Lőrinc arcát.