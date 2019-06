Sodródás a rendezettségből a rendezetlenség felé

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált zenei sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal egy kiállításhoz kapcsolódó mixszel. Augusztus 4-éig látogatható a debreceni MODEM-ben a Hangfegyverek, ami három pályakezdő hangművész munkáit mutatja be.

A kiállítás anyagához kapcsolódva a három alkotó, Krasz Ádám, Kophelyi Dániel és Jeneses Ádám közösen állította össze a mai ébredést segítő mixet, melyről ezt írták:

„A tervezett egy órás anyagot három egyenlő részre osztottuk fel, hogy mindenki a saját elképzelése szerint dolgozhasson. Rendhagyó mixekről - vagy zenei kompozíciókról - beszélünk, az egyéni szakaszokban felhasznált hangok közül nem egy a kiállításon hallható munkák nyersanyaga, ami egységesíti a három különálló zenei részt. Ha egyben nézzük ezeket a szakaszokat, erős linearitást figyelhetünk meg, sodródunk a rendezettségből a rendezetlenség felé, pont úgy, mint mikor elindulunk valahová szombaton, aztán valahogy hazajutunk vasárnap hajnalban.”



Jeneses Ádám munkáit Soundcloudon lehet követni, Krasz Ádám alkotásait honlapján, illetve Facebookján lehet fellelni, és június 29-én a LÄRM-ben is el lehet csípni élőben, míg Kophelyi Dániel műveihez a Soundcloudját, honlapját és kísérleti archívumát érdemes felkeresni.

Ezek az elhangzó dalok és hangok:

KOPHELYI

1. Charles Amirkhanian - Vers Les Anges (1997)

2. Towering Inferno - The Rose (1993)

3. Kassel Jaeger, Jim O'Rourke - Wakes On Cerulean A (2017)

4. La Monte Young - B-Flat Dorian Blues (1963)

5. The Residents - N-Er-Gee (Crisis Blues) (1974)

6. Matt Carlson - An Enhanced Interrogation of Authenticity (2016)

7. Fred Frith - Backroom III (1997)

8. Piero Piccioni - It's Possible (1974)

9. 224 - llll (2018)

KRASZ

1. Ryoji Ikeda - Data.Matrix

2. Prince Of Denmark - 88888888

3. Figūras - Untitled

4. Adam Krasz - M44

5. Eomac - Tube

JENESES

1. 0620_4

2. 0620_5_a_b

3. 21_30

4. 20190621_1_3

5. _2

6. 06_02

7. apot_5

8. 20190115_5_x



Itt pedig egy hosszabb ajánló a kiállításhoz, részlet a főszövegből, Zemlényi-Kovács Barnabás írása:



„Noha a hangművészet a futurizmus óta eltávolodott a háborútól, a háború időközben felfedezte magának a hangot, amely a szó szoros értelmében fegyverré vált: olyan hadi és rendvédelmi eszközzé, amely leplezett vagy direkt erőszakkal gyakorol hatást a pszichére és a testre. Hangfegyvernek tekinthető minden, ami auditív médiumokon keresztül tömeget oszlat, fájdalmat, maradandó károsodást vagy halált okoz, de az is, ami képes befolyásolni, összezavarni, félelmet kelteni, lehallgatni vagy épp megtéveszteni. A kiállítás fekete tereiben felhangzó és megjelenő munkák a szonikus fegyverkezés fiktív és valós példái. A különféle hanginstallációk hol a testünkben rezonálnak, máskor négykézlábra állítanak vagy tettestárssá tesznek mások lehallgatásában. Megmutatják, hogyan válhat a saját hangunk fegyverré, hol van a határ befogadható és befogadhatatlan hangok között és milyen pusztító is lehet a csend. Nem csupán tematizálják hang és háború sokrétű viszonyát, de finoman használják is a hangfegyverek különféle technikáit, szembesítve a hang szétzúzó és összekötő, esztétikai és fizikai erejével.”

Sorozatunknak ez már a sokadik része, a korábbiakat itt lehet meghallgatni. A borítókép a kiállítás vendégkönyvéből lett kifotózva.