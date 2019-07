Mostantól még inkább Orbán körei ellenőrizhetik a választási informatikai rendszert

A 2018. április 8-i újabb fideszes kétharmad után írtunk arról, hogy a Nemzeti Választási Iroda – ami sosem tudott megnyugtató választ adni arra, miért omlott össze a rendszer a parlamenti választás napján – olyan cégekkel szerződött, amik között döbbenetes összefonódások vannak: volt, aki saját magát ellenőrizte, más pedig egyik fontos cégből ült át a másikba, miközben a kapcsolódási pontokban többek között egykori BM-esek, KDNP-s képviselők, a fidesz.hu üzemeltetője és két Tiborcz-cég vezetője is felbukkant.

A választási informatikai rendszert kiszolgáló cégek és az azokhoz köthető üzletemberek. A hálózatról bővebben itt írtunk Grafika: Kiss Bence

Később az is kiderült, hogy az egyik kulcsfontosságú, a Nemzeti Választási Rendszert 2010 óta üzemeltető cég, az Idomsoft egyes tagjai nem csak a Belügyminisztériumhoz, hanem a Fideszhez is köthetők: a cég két későbbi alkalmazottja is feltűnt Orbán Viktor Fidesz-elnök, Semjén Zsolt KDNP-elnök és Habony Árpád, Orbán nem hivatalos tanácsadója oldalán a Fidesz 2010-es eredményváróján: az egyikük Arató Dávid, aki 2015 óta az Idomsoft vezérigazgatója, a másikuk Karlócai Balázs, aki 2015 és 2017 között volt a cég szolgáltatási igazgatója. Sem a cég, sem Orbán sajtófőnöke nem válaszolt érdemben ezzel kapcsolatban, Karlócai is csak annyit árult el, hogy: „Az említett 2010-es eredményváróban magánszemélyként, önkéntesként vettem részt.”

A Fidesz eredményváróján készült fotók 2010. áprilisi parlamenti választás éjszakájáról. A bal felső képen Orbán előtt ül Arató Dávid, jobbra hátul zsebre dugott kézzel áll Karlócai Balázs. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Most egy fokkal még közelebb került Orbán környezetéhez a választási informatikai rendszer ellenőrzése.

A tavaly 14 milliárd forint árbevételt produkáló 4iG ugyanis nemrég Mészáros Lőrinctől az eddig pénzügyi jobbkeze, Jászai Gellért tulajdonába került, és a cég most megveszi a Magyar Telekomtól a tavaly 114 milliárdos bevételt felmutató T-Systemset.

A T-Systems Magyarország Zrt. feladatai a 2018-as választással kapcsolatban:

„A Nemzeti Választási Iroda részére kiegészítő hardver eszközök (kiegészítő hálózati eszközök és kapcsolódó szolgáltatás) beszerzése”, és

„a választást támogató informatikai rendszerekben kezelt adatok, nyújtott szolgáltatások informatikai biztonságának kiemelt szintű biztosítása több részfeladatban”.

A valasztas.hu-ra feltöltött, 2019-re vonatkozó szerződések listáján ezek a feladatok vannak megjelölve a T-Systemsnek:

„IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése – 2017” (bruttó 68 millió forintért)

„A Nemzeti Választási Iroda szerver infrastruktúra bővítéséhez kapcsolódó hálózati aktív eszközök amortizációs cseréje és bővítése” (bruttó 578 millió forint)

„A 2019. évi választások előkészítési és lebonyolítási időszakában a választást támogató informatikai rendszerekben kezelt adatok, nyújtott szolgáltatások informatikai biztonságának kiemelt szintű biztosítása II” (bruttó 75 millió forint)

Ez a cég fejlesztette 2017-ben a biztonsági résekkel teli e-jegyrendszert a BKK-nak, ráadásul közbeszerzés nélkül, amiért a Közbeszerzési Döntőbizottság 150 millió forint büntetést szabott ki, és kiderült az is, hogy a rendszerből közel 3500 felhasználó személyes adatai szivárogtak ki.

Egyébként a választási rendszert kiszolgáló cégek közül több is kapcsolatban áll vagy állt a Fradival, a T-Systems például az FTC egyik szponzora. A klub elnöke Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató/korábbi kampányigazgató, akihez a tavalyi választás után két nappal beugrott Orbán, hogy megköszönje a Fradi támogatását.