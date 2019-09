A Hír Tv és a Médiaworks központi szerkesztősége is nívódíjat kapott a Parlamentben

A 2018-ban megszűnt Magyar Termék Nagydíj után az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntető címeit idén másodszor adták át ünnepélyes keretek között az Országház Felsőházi termében. A díj a kiírás szerint azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amik a tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű áruk előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat tavaly három kormánypárti csatorna vehette át: a közmédia hírszolgáltatásának alkotógárdája, a TV2 Média Csoport Zrt. hírműsorai és alkotógárdája, illetve az ECHO TV hír- és hírháttér műsorai és alkotógárdája.

A hagyomány idén is folytatódott, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat ők kapták:

az MTVA határon túli tudósítói hálózatának alkotógárdája,

az MTI hírszolgáltatásának alkotógárdája,

a Hír TV alkotógárdája,

a MédiaWorks vidéki napilapjainak központi szerkesztőség.

A díjat a MediaWorks Hungary Zrt. részéről a fideszes kultúrharc Akhilleusza, Szakács Árpád, a központi print szerkesztőségének főszerkesztője és Toót-Holló Tamás, a központi online szerkesztőség főszerkesztője vette át.

Szakács Árpád (b) és Toót-Holló Tamás (j) a MediaWorks vidéki napilapjainak központi szerkesztősége nevében átveszi a nívódíjat Latorcai Jánostól, az Országgyűlés alelnökétől a díjátadó ünnepségen az Országházban. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Mentes Katalin, a Hír Tv hírigazgatója szerint a díj hatalmas elismerést jelent, azt a vidéki régiók fejlesztésének kommunikációjáért kapták. Mentes azt mondta: „A Hír Tv küldetésének érzi, hogy bemutassa a vidék Magyarországát, és hogy láthatóvá tegyük a kistérségeket, ezért az évek során egy egész nagy tudósító-hálózatot hoztunk létre, az ő munkájuk is, a vidéki stábok munkája is benne van ebben a díjban, és nekik is nagyon köszönjük, hogy ebben az elismerésben részt vettek.”

Mentes Katalin hírigazgató a Hír TV alkotógárdája nevében átveszi az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíját Latorcai Jánostól Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A honlap szerint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2019-ben a DIAMOND Szervezőiroda Bt. (a védjegyalapítók megbízásából a pályázat teljes szervezési és lebonyolítási teendőit koordináló és végző szervezet), a Hajnal Húskombinát Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft. és az erdélyi, mezőcsávási székhelyű SSM & SIU Kft. valósította meg. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés (KDNP-s) alelnöke. Kiemelt támogató a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.