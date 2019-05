Nézed, és nem hiszed el: központból megküldött cikkben kérik ki maguknak a fideszes lapok, hogy központosítják őket

Eleve erős volt a szombat a kormánypárti megyei lapoknál, miután az összes ugyanazzal az Orbán PR-interjúval a címlapon jelent meg, hogy menjen szépen mindenki szavazni holnap a Fideszre:

Összesen 16 (a központi médiaalapítványba tuszkolt) megyei lap online és print kiadása jelent meg ugyanazzal a címlappal és szöveggel, de ugyanezt közölte a Magyar Nemzet és a Bors is - egyetlen nappal azután, hogy a miniszterelnök a német sajtóban arra panaszkodott, micsoda irgalmatlan médiaellenszélben kénytelen kormányozni az ország hajóját.

Ezen a ponton fontos rögzíteni, hogy bár mindig látványos, mindez papírforma, hiszen mióta a Mediaworks kiadón keresztül a Fidesz megkezdte a megyei lappiac beszántását, a megyei lapok politika rovatát a Mediaworks Bécsi úti központjából szerkesztik, és minden választás előtt mindenhol nagy Orbán-interjút hoznak. Így:

A látszat csal: ez a kettő nem ugyanaz az újság. Oldalpárok a Petőfi Népe és a Somogyi Hírlap megyei lapok 2017. május 10-i számából. Fotó: 444

2017. május 20., egy random nap a politika rovatban Fotó: 444

A Mediaworkshöz tartozó megyei lapok címlapjai a választás előtti napon Fotó: 444

Ehhez képest reggel a Népszavában megjelent egy cikk, ami a kiadón belülről idézett anonim forrásokra hivatkozva arról ír, hogy 2020 elejéig bezárólag még ennél is jobban központosítják a tartalomgyártást, a helyi szerkesztőségek méreteit minimalizálják, sőt a gazdaságosabb működés érdekében gyakorlatilag felszámolják őket, a főszerkesztői posztokat is megszüntetik, és valójában egyetlen központilag szerkesztett újságot terjesztenek majd minden megyében, amibe 2-3 oldal helyi tartalom már inkább csak mutatóba kerülne be.

Erre mi történik néhány óra múlva? Igen, pontosan az: a központi szerkesztőség mindenhol az ugyanazzal a központilag szerkesztett szöveggel cáfolja, hogy központból szerkesztik majd az eddig is központból szerkesztett tartalmakat.

A Mediaworks alá tartozó megyei lapok címlapja május 25-én. Grafika: 444

Legyen meg az örökkévalóságnak, ahogy a Délmagyar, a Fejér Megyei Hírlap, a Kisalföld, a Somogy Megyei Hírlap, a Békés Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap, meg persze az összes többi, sőt még a Magyar Nemzet is címlapján hozza szóról szóra ugyanazt a Szomorú nap a magyar sajtó történetében című cikket (amit hogy-hogynem a Mediaworks tartalomfejlesztési vezetője, Pauska Zsolt jegyez):

„Azt írja címlapján a Népszava online kiadása «A megyei napilapok teljes bedarálására készülhetnek» című cikkében, hogy «Felszámolnák a már ma is csak papíron önálló megyei lapszerkesztőségeket, a folyamat eredményeként pedig akár a teljes vidéki napilaphálózat is megszűnhet a jelenlegi formájában.»

Idáig jutottak balliberális polgártársaink – mert kollégáknak már nem nevezhetjük őket. Az újságíró ugyanis arról ismerszik meg, hogy legalább megpróbál igazat írni. Ők már, jól láthatóan, nem is próbálkoznak ezzel.



A Népszava cikke szemenszedett hazugság.



Az abban foglaltak még a fake news kategóriájába sem sorolhatók, a fake news ugyanis arról ismerszik meg, hogy első hallásra legalább hihetőnek tűnik, még ha ki is derül róla hamar, hogy nem volt igaz. Az idézett hírről viszont első hallásra is tudható, hogy egy baromság.



Csak kérdezzük: ki az az eszement, aki elhiszi, hogy egy nyereséges, napi egymillió olvasót kiszolgáló médiahálózatot a tulajdonos tönkre akarna tenni? Nos, megvan már erre is a válasz: a Népszava.



Szomorú nap ez a magyar sajtó történetében.”