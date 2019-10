A győri ellenzék szerint nevetséges a vád, hogy ők állnak a Borkai-ügy mögött

Sokan találgatják múlt hét óta, ki vette fel a Borkai Zsoltról készült videót, illetve ki szerezte meg és ki hozza sorban nyilvánosságra az anyagokat.

Amikor a győri polgármester hosszú hallgatás után megszólalt, egyértelműen ellenzéki kihívóit nevezte meg felelősként. „Az utóbbi időben kiderült, hogy a politikai ellenfeleim több éven keresztül mindent elkövettek, hogy adatokat gyűjtsenek rólam, mindezt tették azért, hogy polgármesterként felállítsanak” - olvasta fel az előre megírt nyilatkozatot Borkai, majd azt bizonygatta, hogy nem adja fel harc nélkül, az ellenfelei hiába tartják nyomás alatt, ő nem lép vissza.

Délelőtt beszéltünk a győri Fidesszel, akik a szivárogtatásokat szintén az ellenzék akciójának tartják, bár szerintük inkább az érdekel mindenki, hogy Győr épül-szépül.



A győri ellenzéki jelöltek Fotó: Facebook/Momentum Győr

Mivel a polgármester gyakorlatilag a legmocskosabb kampányeszközök használatával – és potenciálisan bűncselekményekkel – vádolta meg őket, ezért megkerestük a győri ellenzéki összefogás polgármesterjelöltjét, aki egész eddig hallgatott. Glázer Tímea ezt a szokását nem is adta fel, inkább azt kérte, hogy a sajtókapcsolatokat intéző képviselőjelöltet keressem. A helyi MSZP vezetője, Pollreisz Balázs azt mondta,

Borkai vádjai nevetségesek,

és rövid telefonbeszélgetésünk során jobbára maradt is a humor keretein belül. Dicsérte például a polgármester eredményeit a városmarketingben, hiszen az egyik legnagyobb nemzetközi pornóoldalon hoz szép számokat a videó, illetve hangsúlyozta, hogy Borkaival és Rákosfalvyval egyetlen programja volt csak hármasban, a Tatabányai Járásbíróságon, amikor polgármester beperelte.

Vagyis az MSZP-s azzal érvel, hogy az ellenzék nem állt olyan közel a polgármesterhez, hogy ilyen felvételt készítsen vagy megszerezzen. Pollreisz is utalt arra, amire a megye egyik országgyűlési képviselője, a jobbikos Magyar Zoltán, miszerint folyosói pletykák eddig is szóltak Borkai szokásairól. A szivárogtató blogtól a helyi ellenzék azt várja, hogy most már ne csak írogasson az állítólagos korrupciós és drogügyekről, hanem tegyen közzé bizonyítékokat, ahogy ígérte.

Az MSZP-s önkormányzati képviselő-jelölt elmesélte még, hogy

a hétvégi pultozásaikon többen jöttek oda, mint korábban bármikor,

és főleg a borkais képekről kérdezgették, hogy „tényleg képes ilyesmire a polgármester úr?”

A 2006-ig biztos baloldalinak számító Győrben a 2014-es önkormányzatin 61 százalékot kapott Borkai, az idei EP-választáson pedig 53 százalékot a Fidesz. Az ellenzéki pártok itt is közös polgármester- és képviselőjelölteket állítanak az összes körzetben.