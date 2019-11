Most épp iskolába tartó kamaszokat hurcolnak el a rendőrök Hongkongban

Új szintre emelkedett a hatósági terror Hongkongban, szerda reggel a közösségi médiában megjelent beszámolók szerint már az iskolapadból rángattak ki és tartóztattak le kamaszokat. Ezen a felvételen például az látható, hogy két, szemmel láthatóan fiatalkorú diákot hurcolnak el egy uszodából. Hogy miért, azt nem tudni.

A posztoló beszámolója szerint városszerte hasonló jelenetek zajlanak, ami bizonyítja, hogy a hatóságok milyen elképesztő mértékű megtorlásban vannak az elmúlt hónapok tüntetései, és az elmúlt napok ostroma után.

A posztoló egy másik bejegyzésében három középiskolás őrizetbe vételéről is felvételt közölt.

Egy harmadik felvétel még ennél is megrázóbb. Ezen hat rendőr brutálisan ver egy kamaszt, aki mindeközben folyamatosan elnézést kér.

A hivatalos hatósági erőszak mellett közben magukat maszkkal álcázó, civil ruhás alakok is ténykednek a városban. Ez a felvétel a hongkongi Epoch Times napilap nyomdájában készült, amit a maszkos ismeretlenek szimplán felgyújtottak.

Szerdán amúgy normalizációra készültek, ma nyitottak újra az iskolák az elmúlt napok durva összecsapásai után. A tüntetők ugyanakkor ma is akadályozni igyekeztek a város normális életét, az Irish Times beszámolója szerint öt metróvonalon is késések voltak, és a tiltakozók több főútvonalat is lezártak.