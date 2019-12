Levélben köszönte meg a doktornő a trolivezetőnek, hogy megmentette egy 18 éves lány életét

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Levélben köszönte meg Dr. Szabó Zsuzsanna, az Uszoki Utcai Kórház Intenzív Osztályának vezetője a BKK egyik trolibuszvezetőjének, Vaskó Sándornak, hogy megmentette egy fiatal lány életét.

Vaskó november 13-án tett bizonyságot helyzetfelismerő képességéről és felkészültségéről, amikor troliján összeesett egy 18 éves lány. A lánynak addig nem ismert, veleszületett szívrendellenessége miatt állt le a szíve. Vaskó azonnal nekikezdett az újraélesztésnek, ennek köszönhetően a lány mindenféle szellemi károsodás nélkül vészelte át keringése összeomlását.

"15 éve dolgozom a BKV-nál trolibuszvezetőként, korábban a 78-ason, 79-esen, most a 77-esen, már 3 éve. Százhatvanszoros véradó, csontvelődonor vagyok. Most először vettem részt elsősegélynyújtásban, újraélesztésben" - mesélte Vaskó a BKV - Szeretem csinálni Facebook-oldalnak. Mint mondta, utasai jelezték, hogy a lány rosszul lett. Elbeszélése szerint azonnal hátrasietett. A lánynak akkor még volt pulzisa, de miután az utasok java már elment, és csak három utas maradt a járművön, észlelték, hogy a lány már nem lélegzik. "A stabil oldalfekvésből ekkor hanyatt fektetve azonnal megkezdtem a mellkaskompressziót. A mentőorvos közben a kihangosított telefonon keresztül adta a szükséges instrukciókat" - mesélte Vaskó, aki egyébként arra is kitért, hogy mennyi segítséget kapott a három utastól, akik végig ott maradtak.

A lányt végül válságos állapotban szállították kórházba a mentők, "ám 2 nappal később azzal hívott fel az édesanyja és a kürház orvosa is, hogy a beteg magához tért. Meg is látogattam" - mondta. (Via Magyar Narancs)