Mészáros Lőrinc közelébe került a Rádió1 és a BestFM

Mészáros Lőrinc bizalmi embereinél landolt két rádió, írja a Média1.

Rádió1

A Rádió1-et működtető Radio Plus Kft. Andy Vajna egykori vagyonkezelő cégétől, az AV Investmentstől szerezte meg Schmidt Zoltán mányi lakos. Schmidt korábban a Mészáros gyerekeinek építőipari vállalkozásának, a Fejér-B.Á.L. Zrt-nek volt ügyvezetője.

BestFM

A Best FM 99.5 rádiót működtető Best Radio tulajdonosa az a Halmi Talmás lett, aki szintén bizalmi ember, Mészáros&Mészáros Kft.-jének ügyvezetőjeként szerepelt korábban, illetve az Opus Nyrt.-nél is viselt tisztséget.