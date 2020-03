A propaganda ott tart, mintha a koronavírus nálunk csak a rendetlenkedő iráni diákok miatt lenne probléma

Idejönnek, fertőznek, nem tartják be a szabályokat, nem működnek együtt, székeket dobálnak. Ezek a Magyarországon tanuló iráni diákok, akikről nagyon részletes tájékoztatást adnak már napok óta az elvileg a hazai koronavírus elleni védekezésről szóló sajtótájékoztatón.

A hivatalos statisztika is azt sugallja, hogy a koronavírus nálunk lényegében iráni betegség.

És nagyon simán húzzák át a kormány migránsellenes kommunikációját a koronavírusra azzal, hogy veszélyeztetik a magyarokat.



Miközben itt szó sincs menekültekről/migránosokról. Ezek olyan hallgatók, akik vagy egy kisebb vagyon fizetnek ki a magyar egyetemnek, vagy a magyar kormány által felkínált ösztöndíjprogramban vesznek részt.

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján - amit valamilyen különleges oknál fogva nem egészségügyi szakember szokott levezényelni, hanem egy rendőr, aki maga is hosszan beszél a randalírozó irániakról - még az idegenrendészettől is felszólalt egy meghívott rendőr tábornok, hogy elmondja: kitoloncolhatják azokat a külföldieket, akik ellenszegülnek a közegészségügyi hatóság rendelkezéseinek.

Arról viszont egyetlen szó sem hangzik el, hogy az a csoda, ha a karanténban nem fertőződnek meg azok az irániak, akik tünetmentesek, de szoros kapcsolatban voltak a koronás irániakkal. Őket két hétig tartják megfigyelés alatt.

A hvg beszélt a karanténban lévő irániakkal. A beszámolójukból az derült ki, hogy a kifejezetten a gyanús fertőző betegek számára kialakított Dél-Pesti Centrumkórházban helyhiány miatt nem egyedül vannak elkülönítve, hanem 3-6 ágyas szobákban vannak összezárva. Információhiányra és arra panaszkodtak, hogy nem kapnak elég szappant, fertőtlenítőt és vécépapírt. (A vécépapír hiányát egy teszteredményre váró magyar beteg is megerősítette nekünk.)

A teszteket kora reggel végzik el, az eredményeket késő este tudják meg. Így előfordul, hogy a tünetmentes, de megfigyelés alatt állók akár fél napig is össze vannak zárva olyan emberrel, akinek aztán pozitív lett a tesztje. A pozitív eseteket ezek után elkülönítik ugyan, de az irániak szerint volt olyan eset is, hogy erre is órákat kellett várni. Ez idő alatt ráadásul egyáltalán nem hagyhatták el a szobát, a diákok szerint még az erkélyre kivezető ajtót is bezárták, és elvették a kulcsot. (Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján Müller Cecília, országos tisztifőorvos „kerekperec” cáfolta, hogy akiről kiderül, hogy beteg, azt ne vennék ki azonnal a megfigyeltek közül.)

Az irániak a hvg-nek még tegnap nyilatkoztak, azóta további három, karanténban lévő iráni tesztje lett pozitív.

Lehet persze, hogy már korábban elkapták a kórt, hiszen 14 nap a lappangási idő. De a karanténban is megbetegedhettek, hiszen már a tüntetek megjelenése előtti napon is fertőznek a koronások, különösen összezárva egy szobában. Az Origo szerint 20 iráni volt tegnap karanténban, a hvg-nek nyilatkozó iráni diákok szerint 42-en.

Ördögi körben vannak, mert ha valakinek megbetegszik a szobatársa, akkor elvileg újra indul a 14 nap, hiszen szoros kapcsolatban volt egy beteggel. Azzal, akivel már a karanténban voltak egy szobában. Így pedig nem könnyű a szabályok betartása mellett sem tünetmentesen, folyamatos negatív tesztekkel kihúzni a két hetet. Az operatív törzs ezt írta például a három új, már eddig karanténban lévő iráni betegről: „A népegészségügyi hatóság kikérdezi őket is, ahogy minden egyes fertőzöttet, hogy az elmúlt két hétben - a kórházba bekerülésük idejét is figyelembe véve - hol és kikkel álltak szoros kapcsolatban”.

Szlávik János főorvos ezzel kapcsolatban azt mondta: „ha betartják az utasításokat, távozhatnak 14 nap után. Amennyiben nem tartják be az utasításokat, kijönnek a kórtermekből, randalíroznak, a folyosóra mennek, akkor valóban, 14 nap után náluk a karantén újra kezdődik”. Vagyis lényegében a magatartásukhoz is kötik a karantén meghosszabbítását.

Az Index videójából:

Az iráni diákok szerint feszültséget leginkább a hiányos tájékoztatás és a kórházi körülmények okoznak.

„Egy zuhany van hat emberre, de annyira koszos és rozsdás, hogy sokan nem is merik használni, pedig sok lány is van közöttünk. Őket lelkileg még jobban megviseli, ami történik, és sokan rettegnek, hogy elveszítik a tartózkodási engedélyüket” – mesélték.

A köztévé Híradója a karanténban lévő irániakról

A rendszer hibáját mutató esetben maszatolnak

És miközben a balhézó irániakról mindent azonnal elárul az operatív törzs, óriási maszatolást végez az egyetlen életveszélyben lévő magyarországi koronavírusos beteg, egy idős magyar férfi esetében. Ő volt az ötödik, igazolt koronavírusos beteg Magyarországon.

Róla az operatív törzs hivatalos közleménye azt állította, hogy a 70 éves férfit „valószínűsíthetően a külföldön élő fia fertőzte meg, aki február közepén látogatta meg, előtte Olaszországban és Párizsban is járt”. Csakhogy a férfi fia elmesélte az Indexnek, hogy mielőtt az apjánál kimutatták a koronavírust, ő is járt a László Kórházban. Február közepén nyugat-európai utazáson vett részt (Olaszországban nem járt, szemben azzal, amit az operatív törzs állította), belázasodott, nem volt étvágya, fájt a feje. A háziorvosa koronavírus gyanújával beküldte a László Kórházba, ott február 27-én megvizsgálták, de tesztet nem végeztek rajta, hazaküldték.

Az apján egy daganat miatt műtétet végeztek el február 24-én. A fia szerint már az operáció előtt lázas volt. De a műtét után hazaküldték, mert nem is sejtették, hogy koronavírusos lehet. A fiát a műtét három nappal küldte be a háziorvos a László Kórházba a koronavírus gyanújával. Vagyis legalább ekkor már elkezdhették volna az idős férfi kórházi kezelését. De ez nem történt meg, csak egy másik, krónikus betegség miatt hívták vissza vizsgálatra a László Kórházba március 2-án. Ekkor a 70 éves férfi már köhögött is, több vizsgálatot is végeztek rajta, koronavírus-tesztet nem, és újra hazaengedték. Március 5-ére rendelték vissza, az idős férfi már nagyon rosszul volt, két hete lázas volt, erősen köhögött, az intenzívre került, mert az hitték, tüdőembóliája van. Ekkor említette meg a fia, hogy őt korábban koronavírus gyanújával vizsgálták, ezután végezték el az apján a tesztet, ami pozitív lett. A férfi életveszélyes állapotban van azóta is. A fián - aki azóta Svédországban van - azóta sem végezték el a tesztet, csak a közleményt adták ki, hogy ő fertőzhetett. Az édesanyját ugyanakkor két nappal később behívták a László Kórházba - valamiért nem került azonnal karanténba -, ahová tömegközlekedéssel ment be, elvégezték rajta is a tesztet, az is pozitív lett.

A keddi sajtótájékoztatón Müller Cecília azt mondta, hogy az is elképzelhető, hogy nem a fia, hanem a felesége fertőzte meg az idős férfit. Akit valószínűleg a fia fertőzött meg. Kiderült az is, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban, ahol műtötték a férfit, az ottani szobatársát tüdőgyulladással kezelik. Most vizsgálják, hogy ő elkapta-e a vírust. Müller Cecília szerint ez nem valószínű, mert amikor az idős férfi a műtét után elhagyta a kórházat, nem volt influenzás tünetei. (A fia szerint már ekkor lázas volt.) Viszont 16 egészségügyi dolgozó azért került karanténban, mert ők fogadták a László Kórházba visszarendelt idős férfit. Az első tesztek alapján nem fertőződtek meg. Ha egyébként a férfi fián elvégzik a tesztet, akkor már felkészültebben várhatták volna a koronás beteget, és nem kerültek volna karanténba.

Kevés a teszt

Szlávik János főorvos a tegnapi sajtótájékoztatón erről az esetről azt mondta, hogy a kollégái mindent az akkori protokollnak megfelelően végeztek, a férfi fián azért nem végezték el a tesztet, mert nem olyan országból jött, ahol akkor éppen súlyos volt a járvány.

Ez az eset is azt mutatja, hogy Magyarországon egészen biztosan magasabb a koronavírusos betegek száma a hivatalos adatoknál. És ez azért nem derül ki, mert nagyon kevés tesztet végeznek el. Azokon egyáltalán nem, akik tünetmentesek, bár gócpontból érkeztek, de azokon sem feltétlenül, akiknek megvannak a tünetei, de nem a fertőzés valamelyik gócpontjából érkeztek. (Az egyik első iráni beteg ismerőse is azt nyilatkozta az RTL-nek, hogy a barátja maga jelentkezett a László Kórházban, hogy vizsgálják meg, mert Teheránban volt egy konferencia miatt. De elküldték volna, viszont addig erősködött, hogy megvizsgálták, és végül pozitív lett a tesztje.)



Miután például az életveszélyben lévő férfi fián nem végezték el a tesztet, így azt sem derítették fel, hogy az apján kívül hány személlyel kerülhetett olyan kapcsolatba, hogy megfertőzhette őket. Úgy néz ki, hogy az irániak esetében szigorúbban vették a kontaktok ellenőrzését, legalábbis az iráni kapcsolatokét, akik jó része be is került a Szent László karanténjába. Többen úgy, hogy korábban maguk jelentkeztek tesztre, de elküldték őket. Miközben néhány tanáruk esetében például a hatóságok megelégedtek az otthoni karanténnal.

Éppen az operatív törzs tájékoztatójából derül ki, hogy milyen alapos munkát kellene végezni minden egyes esetben kimutatott koronavírusos beteg esetében, mármint ha lenne több kimutatott eset. Az egyik iráni például a gyanú szerint egy születésnapi bulin kapta el a vírust. „A 6. fertőzött egy 22 éves iráni férfi, a SE Egészségtudományi Kar hallgatója, aki a Magyarországon elsőként diagnosztizált iráni gyógyszerész-hallgatóval együtt egy születésnapi partin vett részt február 28-án” - írta az operatív törzs. A három új betegből kettő is ott volt ezen a születésnapi rendezvényen.

Azt még hétfőn Szlávik is elismerte, hogy sok iráni diákot vittek be. „Nagyon nehéz egy olyan iráni csoportban ezeket megvizsgálni, akik folyamatosan, állandóan együtt vannak, folyamatosan, állandóan jártak különböző szórakozóhelyekre. Ezért hoztak be hozzánk ilyen sok diákot. Mert ez soknak számít. Itt igazából a legnagyobb biztonságra szoktak törekedni, arra a legnagyobb biztonságra, ami lehet, hogy egy kicsit túlzó is, de mindenképpen a magyar emberek biztonságát szolgálja az, hogy több embert hoznak be a karanténba, ha úgy ítélik meg, hogy veszélyhelyzetben vannak.”

Mi van az Olaszországban megfertőzöttekkel?

Miközben Teherán majdnem 3000 kilométerre van Budapesttől, és irániakat már nem is enged be Magyarország, a súlyosan fertőzött Észak-Olaszországból érkező, napi több repülőjáratot csak tegnap állították le, vonaton és közúton is sokan érkeznek onnan. (Az egyik román beteg is Magyarországon keresztül buszozott át.)

Az eddigi egyetlen, hivatalosan is koronavírusos beteg Magyarországon, aki Olaszországban kapta el a betegséget, egy régóta nálunk élő brit férfi, aki gyakran ingázott Debrecen és Milánó között. Nála a feleségénél is igazolták a koronavírust. Az üzletember feleségénél például ehhez két tesztet is el kellett végezni, mert az első nem mutatta ki a betegséget. Magyarországon sem olasz, sem kínai, sem koreai koronavírusos beteg nincs hivatalosan. Sőt, egy kivételével olyan sincs, akik innen utaztak volna be.



A teljes Olaszországot érintő karantén bevezetése után hétfőn a római magyar nagykövetség arra kérte a magyar turistákat, hogy térjenek haza.



Eközben például Csehországban - ahol március elején jelent meg a fertőzés - ezek voltak a hétfő reggeli adatok: 32 betegnél állapítottak meg koronavírusos fertőzést, az esetek nyolcvan százalékában olyan emberekről van szó, akik az utóbbi napokban Észak-Olaszországban jártak. (Van köztük olyan is, aki utána érintette Budapestet.) A laboratóriumokban eddig mintegy 950 személyt teszteltek. Karanténban mintegy 1200 ember van.



Nálunk a kedd délelőtti statisztika:

Szlovákiában az egészségügyi tárca válságstábjának hétfői döntése alapján kéthetes karanténra köteleznek minden olyan állampolgárt, aki Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából vagy Iránból tér haza.



Szerbiában Aleksandar Vucic államfő hétfőn késő este azt jelentettek be, hogy azonnali hatállyal lezárják a határokat azok előtt, akik az új típusú koronavírus-járvány gócpontjainak számító területekről érkeznek. Szerbiába ideiglenesen nem léphetnek be a Kína, Dél-Korea, Irán és Svájc bizonyos részeiről, valamint az Észak-Olaszországból érkezők.

Romániában is kötelező karantén vár azokra, akik Kínából, Iránból, Dél-Koreából vagy Olaszországból érkeznek. Ez otthoni elszigetelés is lehet, büntetőjogi felelősséggel terhelve. Hétfőn 13 ezer román volt otthoni karanténban. Hétfőig 15 igazolt koronavírusos beteg volt Romániában, mindannyiuknál az mutatták ki, hogy a fertőzést - közvetve vagy közvetlenül - Olaszországból kapták el.

Nálunk az operatív törzs nem rendelt el hatósági karantén, csak kérést fogalmazott meg azok felé, akik gócpontokról jönnek haza. Felelős magatartásra szólították fel a magyarokat, és azt javasolják, hogy aki Olaszországból tér haza, és megteheti, 14 napig ne menjen emberek közé. „Ha meg tudják tartani, azt megköszönjük” - mondták a sajtótájékoztatón.

Emellett több közúti intézkedést végeznek majd, bár sem ennek, sem a korábbi repülőtéri ellenőrzéseknek semmiféle eredménye nem volt. Hiába vizsgáltak meg ugyanis tegnapig 6598 utast a reptéren, ezek nem tesztek, csak felületes lázmérések. Egyetlen egy olyan eset sem volt, hogy valakit a reptérről vittek volna be, és hivatalosan is igazolták volna, hogy elkapta a Covid-19-et. (A reptéren az első két iráni beteg sem volt lázas, és a brit sem, aki Olaszországból jött haza.) Közúti határátkelőhelyeken 427 személyt „ellenőriztek” hétfőig. Most majd többet fognak.

Annyit kért még az operatív törzs, hogy az iskolákban, óvodákban ne rendezzenek március 15-i ünnepséget. Szemben több környező országgal, iskolabezárásokról nálunk szó sincs. Az operatív törzs megítélése szerint nincs annyi megbetegedés, ami indokolná a szigorúbb intézkedéseket. Sportesemények lefújásáról vagy nézők nélküli megtartásáról tettek javaslatokat a kormánynak, hogy mit, azt nem árulták el, bár nem titkos.

Hogy miért tanulságos mégis az irániak és a koronavírus kapcsolata, arról ebben a cikkünkben írtunk. Arról szól, hogyan lehetnek súlyos következményei annak, ha egy ország vezetése nem veszi komolyan a vírusveszélyt.