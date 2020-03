Az EU kéri a Netflixet és a YouTube-ot, hogy korlátozzák az adatforgalmukat

Thierry Breton, az Európai Bizottság egyik, digitális politikával foglalkozó biztosa szerdán arra kérte a Netflix és a YouTube vezetőit, hogy korlátozzák a szolgáltatásaik adatforgalmát az internet leterheltségének enyhítése érdekében, így például hívják fel a felhasználóik figyelmét az egyéni felelősségükre, és alapértelmezetten ne HD (nagy felbontású), hanem csak SD (normál felbontású) minőségben kinálják filmjeiket, sorozataikat és videóikat.

A kérés oka, hogy a koronavírus miatt otthon rekedt emberek tízmilliói használják egész nap az internetet a munkájukhoz és tanuláshoz, ez pedig különösen leterheli a hálózatot, ami inkább csak az adatforgalom esti kiugrásaihoz van hozzászokva.

A problémát világszerte érezni, és nem immúnisak rá a legnagyobb techóriások sem, még Mark Zuckerberg, a Facebook főtulajdonosa és vezetője is jelezte, hogy nagyon megnövekedett a cég bizonyos termékeit használók száma, és ez okoz fennakadásokat is. (Valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy szerda délután Orbén Viktor sem tudta zökkenőmentesen, élőben közvetíteni bejelentését a Facebookon.)

A hálózat leterheltsége folyamatos, mértéke pedig meghaladja a szilveszteri éves maximumot.

A Netflix és a YouTube felelőssége pedig azért nagyon nagy, mert azzal, hogy videókat streamelnek munkaidőben is, különösen nagy terhet jelentenek a hálózatra, ha egyszerre sokan használják ezeket a platformokat. A Netflix szóvivője a Financial Timesnek nyilatkozva elmondta, értik a problémát, és az EU-biztosnak minden joga megvan figyelmeztetni őket, igyekeznek is megoldást találni a helyzetre. Ilyen megoldás lehet egyébként a Netflix letöltőfunkciója is, mobilra és tabletre is előre le lehet tölteni azokat a műsorokat, amiket később nézni akarunk. A Google-csoporthoz tartozó YouTube nem kommentálta az Európai Bizottság kérését. (Financial Times)