A kormány a Balkánra is több védőeszközt küldött, mint a fővárosi önkormányzatnak

Megfelelő védőfelszerelések híján az idősotthonok könnyen járványgócokká válhatnak.

Ennek ellenére a kormány csak múlt héten ígérte meg a fenntartóknak, hogy hetente kapni fognak a központi védőeszköz-készletből.

Eközben viszont nagylelkű felajánlásokat tett a balkáni országoknak, majd a határon túli magyaroknak.

A fővárosi önkormányzat a kínai testvérvárosaitól is több védőeszközt kapott, mint a magyar kormánytól.

Magyarországon is egyre több példa mutatja, hogy az idősotthonokban élők különösen nagy veszélyben vannak a járvány idején. A koronavírus ebben a korosztályban okozza a legtöbb halálesetet, egy bentlakásos intézményben pedig nagyon nehéz megállítani a terjedést, ha egyszer elkezdődött.

Bár hetek óta kijárási, látogatási és felvételi tilalom van érvényben, a vírus akár a kórházból visszatérő lakókon, akár a dolgozókon keresztül is bejuthat ezekbe az otthonokba.

Utóbbit elsősorban azzal lehet megelőzni, ha megfelelő védőeszközöket (maszkot, kesztyűt, fertőtlenítőt, védőruhát) biztosítanak a személyzetnek. A Pesti úti idősotthon már megmutatta, milyen szörnyű következményei lehetnek, ha a vírus bejut egy ilyen intézménybe: itt eddig 204 fertőzöttről és tíz halálos áldozatról tudunk.

Karácsony Gergely főpolgármester március 20-án, a védelmi bizottság aznapi ülésén megbeszéltek szerint levelet írt Sára Botond kormánymegbízottnak, a bizottság elnökének. Ebben összegyűjtötte, milyen eszközökre lenne szüksége Budapestnek, nemcsak az idősotthonokban, hanem a szociális és egészségügyi ellátásban, hulladékkezelésben és közterület-felügyeletben dolgozók ellátásához:

Azt írta, Budapest készen áll a védőeszközök beszerzésére, „ugyanakkor a piacon ténylegesen nem elérhetők ezek az eszközök, így megbízható forrás - adott esetben központi készletekből való beszerzés - nélkül az ellátás megoldhatatlan”. Ekkor a kormány számára is óriási problémát jelentett még az eszközbeszerzés, mert nem indult be a kínai szállítás. Gulyás Gergely a kormányinfón el is ismerte, hogy nincs elég az egyszer használatos védőruházatból, ezért fertőtlenítés után újra használják azt a kórházban dolgozó orvosok. Ekkor mondta azt is, hogy a védőfelszerelések nemzetközi piacán szabad rablás folyik.

Megkérdeztük a Fővárosi Önkormányzatot, végül mikor, mekkora mennyiségben kaptak felszereléseket a kormánytól. A válaszuk szerint:

március 27-én 20 ezer sebészeti maszkot kaptak a Belügyminisztériumtól,

április 9-én pedig 20 ezer sebészeti maszkot, 1000 védőruhát, 9000 darab gumikesztyűt (az egyeztetett darabszám 10 ezer volt), 500 darab IgG tesztet és 50 érintés nélküli hőmérőt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) készleteiből, az Országos Rendőr-főkapitányságon keresztül.

Ezen felül a 11 fővárosi fenntartású idősotthonnak összesen 35 800 sebészeti maszk, 16 073 egyszer használatos vizsgálókesztyű, 200 darab FFP2 maszk, 105 liter felületfertőtlenítőszer és 25 liter kézfertőtlenítő érkezett még a védelmi bizottságtól. Ebből a Pesti úti otthon a következőket kapta:

április 6-án 1000 sebészeti maszkot, 500 kesztyűt, 2*20 liter fertőtlenítőt,

április 7-én 200 FFP2-es maszkot, 25-25 liter kéz-, és felületfertőtlenítőt,

április 11-én 500 sebészeti maszkot, 500 kesztyűt, 2*20 liter fertőtlenítőt.

Ha ezeket összeadjuk, és mellétesszük, mennyire volt szüksége a fővárosnak, a következőt kapjuk:

szükség volt: 5 millió sebészeti maszkra, érkezett: 75 800,

szükség volt: 20 ezer védőruhára, érkezett: 1000,

szükség volt: 500 ezer gumikesztyűre, érkezett: 25 073,

szükség volt: 1 millió FFP2-es maszkra, érkezett: 200.

Mindebből az is kiderül, hogy az első állami felszerelések három nappal azután érkeztek meg a Pesti úti otthonba, hogy Karácsony Gergely április 3-án bejelentette az öt első fertőzöttet.

Közben a kormány - a fővárosi önkormányzatnak adott mennyiséghez képest - nagylelkű felajánlásokat tett más, nehéz helyzetben levő országoknak. Még meg sem érkezett az utolsó, 500 maszkot tartalmazó állami csomag a Pesti útra, amikor Szijjártó Péter bejelentette, hogy „a felelős szomszédságpolitika jegyében” a kormány 600 ezer maszkkal és 30 ezer védőruhával segítette ki Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Észak-Macedóniát és a Boszniai Szerb Köztársaságot. Ezen kívül százezer maszkot és ötezer védőruhát küldtek Olaszországba, valamint 710 ezer maszkot, 32 ezer védőruhát és 200 ezer kesztyűt határon túli magyaroknak, mondta kedden a parlamentben.

A fővárosi önkormányzat a kínai testvérvárosoktól is több maszkot (165 ezret) kapott adományként, mint a kormánytól, igaz, ezek hazaszállításában segített a kormány. A múlt héten kerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy megpróbáljuk megtudni, mi alapján dől el, hogy kik kapnak a védőruházatból, és mennyi védőruházatot kapott a fővárosi önkormányzat, de nem kaptunk választ.

A minisztérum április 6-i közleménye szerint Szijjártó az illegális migrációval indokolta, hogy a kormány százezer maszkot és ötezer védőruhát adott Észak-Macedóniának:

„Ha ezek az országok legyengülnek a szó szoros és átvitt értelmében is, akkor a védekezési kapacitásuk is gyengébb lesz, és ha jön egy nagy, illegális migrációs nyomás, aminek sajnos megvan az esélye, akkor ez az ország nem tud annak ellenállni, nem tudja megállítani a migrációs nyomást, és nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy minél délebbre legyen a migrációs nyomással szembeni hatékony védekezésnek a vonala.”



Szijjártó Péter április 7-én a parlamentben Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Azt, hogy a Pesti úti otthonban ennyire elterjedt a vírus, a kormány a főváros felelősségének tartja, és ezt nagyon aktívan kommunikálja is. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt vetette Karácsony Gerfely szemére, hogy „a Pesti úti idősek otthonába nem érkeztek meg időben a védőfelszerelések, és így nem tudták megvédeni az ott dolgozókat, akik most szintén fertőzötté váltak”.

Kedden Müller Cecília országos tisztifőorvos is arról beszélt az operatív törzs tájékoztatóján, hogy a munkáltató feladata felmérni és biztosítani a szükséges védőeszközöket. A járási hatóságok ezen felül segíthetnek a munkáltatóknak, amit Müller szerint meg is tesznek.

Lakókat visznek kórházba a Pesti úti idõsotthonból 2020. április 9-én Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A fővárosi önkormányzat azt írta nekünk, hogy saját forrásból 35 ezer sebészeti maszkot vásároltak, jövőhéten pedig újabb másfélmillió darab érkezik. Erre a hétre várnak 250 ezer FFP2 maszkot, illetve érkezett már 600 PCR-teszt az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak szűrésére, valamint 266 elválasztó paraván a hajléktalanellátásba. A fővárosi idősotthonok eddig több mint 90 millió forintot költöttek védőeszközökre.

Az idősotthonok húsvét óta kaphatnak rendszeresen a központi keretből

Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter egy március 29-i körlevélben kérdezte meg az összes magyarországi idősotthon fenntartóját, hogy mennyi sebészeti maszkra, FFP2/FFP3 maszkra, overallra, kesztyűre, védőszemüvegre, lábzsákra, fertőtlenítőre és veszélyeshulladék-gyűjtőre van szükségük egy hónapban. Ezen kívül egyéb adatokat (például a férőhelyek, lakószobák, izolációs szobák számát) is bekért.

„Úgy látom, a magyar szociális intézményrendszer minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy minden rábízott biztonságban érezhesse magát, és időseket ellátó feladatát maximálisan teljesíthesse” - írta Kásler. Azt kérte, soron kívül töltsék ki a kérdőívet, segítve a felkészülést. Éppen ezekben a napokban derült ki, hogy egy nagymágocsi és egy érdi idősotthonban is fertőzés miatt kellett intézkedni.

Kásler Miklós, az emberi erõforrások minisztere 2020. március 7-én Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Múlt hét közepén, miközben az országos tisztifőorvos személyesen ellenőrizte a Pesti úti otthont, a Fidesz pedig szigorú hatósági vizsgálatot követelt, az idősotthonok fenntartói újabb levelet kaptak. Ebből kiderült, hogy az operatív törzs úgy döntött, mostantól az állami, önkormányzati, egyházi és civil otthonok is hetente kapnak a központi védőeszköz-készletből.

Egy férőhelyre heti 10,5 darab szájmaszk, 10,5 darab kesztyű és 1,1 darab overall jut, legalábbis elviekben. Viszont három otthontól (három különböző megyéből) is úgy értesültünk, hogy egyikükhöz sem jutott védőruha az első héten, és volt, ahová kesztyűből is csak az ígért mennyiségnek egy része.

De ha jutott volna, az sem mindenhol fedné le teljesen a szükségleteket. A kesztyűket két gondozott ellátása közt cserélni kell, ráadásul van, akit pelenkázni és etetni is kell, naponta többször. Egyik forrásunk szerint náluk heti négy napra elegendő a maximálisan biztosított kesztyűmennyiség. A sebészeti maszkot is muszáj néhány óránként lecserélni ahhoz, hogy valódi védelmet biztosítson.

Vasárnap aztán újabb levél érkezett Káslertől, aki arra kérte az otthonokat, hogy a dolgozók és lehetőség szerint az ellátottak is hordjanak sebészeti maszkot. A fenntartók ezen kívül magánúton próbálnak eszközökhöz jutni, ami az utóbbi napokban valamelyest könnyebbé vált. „Elöntik az email fiókunkat a gyártócégek árajánlatai. Már nem jellezmő, hogy nekünk kell keresnünk őket” - mondta Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere. (A város egyik idősotthonában már megjelent a koronavírus, de az nem önkormányzati, hanem magánfenntartású.)

„Nem tudok róla, hogy ellátási problémák lennének nálunk. Fertőtlenítőfolyadékra időnként várni kell, de úgy gondolom, most már a kínálat utolérte a keresletet” - mondta.

Az emailben érkező ajánlatokról más is beszámolt. Egy igazgatónak pár napon belül 270 és 550 forintos (+ áfa) darabáron is kínáltak sebészeti maszkot, sőt, egy cég mobil oxigéntermelő berendezéseket is eladna az idősotthonoknak. A leírás szerint ezek olyan betegeknél használhatók, akik nem szorulnak lélegeztetésre, de oxigénterápiára igen.

Ezen kívül van, ahol a helyi varroda vagy más üzem ajánl védőeszközöket, esetleg maguk a dolgozók készítenek maguknak mosható maszkokat.

Az idősotthonok Európa-szerte védőeszköz-hiánnyal küzdenek. Több országban felmérni is nehéz, mekkora a hiány, de még azt sem lehet tudni pontosan, hányan fertőződtek vagy haltak meg ilyen intézményekben a vírus miatt. Utóbbit az operatív törzstől is hiába kérdeztük.

Müller Cecília csütörtökön annyit mondott, hogy országszerte tizenegy otthonban jelent meg a fertőzés járványos mértékben, a legtöbb a Pesti úti és a Rózsa utcai otthonban, mindenhol máshol húsznál vagy tíznél kevesebb.

Az már nem derült ki, hogy ezek eleve kisebb létszámú otthonok-e, mint a nagynak számító, 550 fős Pesti úti. Borsodnádasdon például a polgármester elmondása szerint a 41 fős otthon több mint fele fertőzött.