Lázadnak a hirdetők a Facebook ellen

Hét százalékot zuhant pénteken a Facebook részvénye, miután a világ egyik legnagyobb hirdetője, az Unilever vegyipari konglomerátum bejelentette, hogy a jövőben nem hirdet a cég felületein. És bár Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója pár órával később szigorításokat jelentett be abban, hogy hogyan fogja kezelni az oldalain megjelenő gyűlöletkontentot - az Unilever a gyűlöletbeszédre hivatkozva vonta vissza hirdetéseit -, ez kevésnek bizonyult:

időközben már több mint száz vállalat, köztük olyan óriások, mint a Coca-Cola, a Honda, a Jansport, vagy a Hershey csokoládé csatlakoztak a bojkotthoz.

Márpedig ez igen komoly érvágást jelent a Facebooknak: a cég évi 70 milliárd dolláros bevételének 98 százaléka a hirdetésekből folyik be.

A Facebook gyűlöletbeszéddel, megosztó politikai üzenetekkel kapcsolatos gyakorlata immár hónapok óta komoly bírálatok tárgya, de a Facebook ezidáig annak ellenére se tett komolyabb lépéseket, hogy azt amerikai törvényhozók, illetve a cég lázongó munkatársai is követelték. Most azonban, hogy fő bevételét jelentő hirdetői is lázadozni kellett, a Guardian értékelése szerint a korábbiaknál jelentősebb, de a jelek szerint a hirdetőket még mindig nem kielégítő lépéseket hoztak.

A Facebook Zuckerberg pénteki közlése alapján a Twitter gyakorlatához hasonlóan a jövőben jelzéssel látja el a gyűlöletkeltőnek talált posztokat, amiket azonban a Twitterhez hasonlóan nem fog eltávolítani. A szavazással kapcsolatos álhírek problémájára viszont sajátos megoldást találtak: a posztok valóságtartalmától függetlenül minden, az amerikai választásokkal kapcsolatos posztot kiegészítenek egy, a Facebook saját választási információs oldalára mutató linkkel.

De még ez is komoly változás ahhoz képest, hogy a Facebook még a múlt héten is határozottan állította, hogy Donald Trump a választókedv letörését célzó megnyilvánulásai nem azt a célt szolgálják, hanem "legitim vita" részét képzik. Ehhez képest jutottak most arra, hogy ezeket a posztokat felcímkézik, azokat pedig, amelyek közvetlenül erőszakra, vagy mások szavazati jogának korlátozására szólítanak, "a posztoló személyétől és a poszt vélt hírértékétől függetlenül" el fogják távolítani. Mindezek ellenére amellett továbbra is kitart a Facebook, hogy nem vizsgálják a politikai reklámok állításainak igazságtartalmát, vagyis a politikusok fizetett hirdetésben tovább hazudhatnak. Ahogy egyelőre Donald Trump korábbi, gyűlöletkeltő posztjaihoz se nyúltak hozzá, és a Change the Terms nevű, 55 civil szervezetet tömörítő gyúlöletbeszéd-ellenes csoport megfigyelései szerint továbbra is elérhető több mint száz, a fehérek felsőbbrendűségét hirdető Facebook-oldal is.

Kérdés, hogy ez mire lesz elég. A most bojkottot bejelentő cégek ugyanis nem konkrét intézkedéshez kötötték a bojkottjukat, hanem fix időre - a Coca-Cola például fél évre - hirdették meg azt. (Via The Guardian)