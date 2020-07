Az orosz hátterű beruházási bank 9,8 milliárdos hitelt ad az Appeninn ötcsillagos balatoni szállodájára

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent csütörtöki közlemény szerint az Appeninn Vagyonkezelő Holding közvetett tulajdonában lévő Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő kft. 9,8 milliárd forintos hitelt kap az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Banktól (IIB) a

„Szántódon fejleszteni kívánt ötcsillagos hotel és élménypark finanszírozása érdekében ”.

A luxusingatlanok fejlesztésével foglalkozó Appeninn tulajdonosai között korábban egy Mészáros-cég, illetve Tiborcz István is felbukkant, de idén tavasszal mindketten kiszálltak, a miniszterelnök vejének részvényeinek többségét pedig a Jellinek Dániel vezette Indotek vásárolta meg.

És mint a napi.hu írja, a tulajdonosváltás után nagy felvásárlásba kezdett a cég Tokajban és a Balaton környékén, így került tulajdonukba a Dreamland Zrt. 75 százalékos tulajdonrésze is. A lap információi szerint már épül Szántódon „a 109 szobás, öt csillagos, koloniális hangulatú családi élményszálloda”, és a tervek szerint hamarosan elkezdődhet a 80 nap alatt a Föld körül világát megidéző élménypark, a BalaLand építése is.

A BalaLand hotel építésére korábban 2,9 milliárd forintot kapott a 2017-ben alapított Szántód BalaLand Family (SZBFamily) Ingatlanfejlesztő Kft. a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy 2020 nevű pályázatán.

A közel tízmilliárd forintos hitelt biztosító IIB egy orosz központú beruházási bank, melynek Magyarország mellett Bulgária, Kuba, Csehország, Mongólia, Románia, Oroszország, Szlovákia és Vietnam jelenleg a tagja. A bank magyarországi megjelenése diplomáciai konfliktusokat is okozott, arról, hogy az Egyesült Államok hogyan tiltakozott a bank terjeszkedése ellen, a Direkt36 írt korábban többször is. Legutóbbi cikkük szerint az amerikaiak nem tettek le arról, hogy kiszorítsák a bankot Magyarországról, és az amerikai nagykövetség álláspontja szerint „rossz ötlet volt és az is marad a Nemzetközi Beruházási Bank Budapestre hozása. Azok a kockázatok, hogy Oroszország a bankot káros célokra használja, sokkal súlyosabbak, mint bármiféle kicsiny gazdasági előny”.