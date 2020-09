A belarusz külügyminiszter szankciókkal fenyegeti az EU vezetőit

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A belarusz külügyminisztérium pénteki közleménye szerint veszélyes precedenst jelent, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa felvetette, hogy az ENSZ szakembereinek kéne kivizsgálniuk, történtek-e jogsértések az országban a legutóbbi választást követő tüntetések során, amikor minden valószínűség szerint komoly csalásokkal tartották a hatalomban Aljakszandr Lukasenka államfőt.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa pénteken fogadott el egy határozatot az Európai Unió kezdeményezésére, mely szerint Fehéroroszországnak lehetővé kellene tennie, hogy az ENSZ emberjogi megfigyelőcsoportja látogathasson el az országba, és bárhol, így a börtönokben is vizsgálatot folytathasson.

Vladimir Makei külügyminiszter Fotó: Sputnik via AFP

Vladimir Makei külügyminiszter szerint az országuk belső ügyeibe történő beavatkozási kísérletről van szó. Beszélt arról is, hogy ha az EU tényleg szankciókat vezet be fehérorosz politikusok és tisztviselők ellen, akkor Minszk is kénytelen lesz ellenszankciókat alkalmazni. Makei szerint kötelességük ugyanis megfelelően reagálni, ezért lesznek személyi szintű szankciók is különféle EU-s intézmények, illetve több EU-s tagállam képviselőivel szemben is. A szankciók egyike lehet, hogy megvonhatják az érintett országok sajtóorgánumainak akkreditációját Fehéroroszországban. (Reuters)