Ki rántja félre a kormányt, amikor a magyarokkal és a lengyelekkel szembejön Európa?

Isten halott - idézi Nietzschét a francia sportlap. Csodálatosan fordulatos pályafutása végén Diego Maradonát gyászolja a fél világ.

Az értelmetlen egybeesések kedvelőinek: ugyanezen a napon, november 25-én hunyt el George Best, a Manchester United játékosa, Maradona egyik gyerekkori hőse, ahogy egyik másik idolja, Fidel Castro is. (via)

SZÁJUKRA VESZNEK A NÉPEK

Múlt hét óta az az egyik legfontosabb kérdés Európában, hogy Orbán és Morawiecki miniszterelnökök megvétózzák-e az uniós költségvetést és vele a gazdaság helyreállítására szánt csomagot, hogy ezzel elkerüljék a jogállamisági mechanizmust, ami az EU-s támogatások ellenőrzésének lehetőségével a NER lényegét fenyegeti.

Csütörtök reggeli vezető anyagunk több olyan forgatókönyvet ír le, amely áttörést jelenthetne a magyarok és a lengyelek, illetve a másik oldalról a tárgyalásokat vezető német kormány számára. Sokan találgatják most, hogyan lehetne időhúzással, nyilatkozatokkal, más területet érintő politikai alkukkal feloldani a patthelyzetet. De eddig félnek sincs könnyű dolga, mert a kommunikációban nagyon eldurvult a helyzet.

PINTÉR FŐORVOS ÚR RENDEL

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Rényi Pál Dániel május közepén írta meg, hogy Orbán Viktor nem bízik Kásler Miklósban, és ezért a hatáskörei egy részét Pintér Sándornak adja át. Nem túl megnyugtató, hogy ha egy egészségügyi veszélyhelyzet közepén a területért felelős minisztert a saját főnöke is alkalmatlannak tartja, és a helyébe az egészségügyben széleskörűen tájékozatlan belügyminiszter lép. Maga Kásler annak idején igyekezett cáfolni az értesülést, de azóta is sorra jönnek az ezt erősítő információk.

Mert nem elég, hogy a belügy kórházparancsnokai felügyelik a kórházakat, hogy a belügy rendeli meg az egészségügy átalakításáról szóló tanulmányt, hogy az orvosszakmai szervezetek a belügyminiszterrel egyeztetnek – mától Pintér Sándor alá tartozik minden kórház. Ugyanis egy friss rendelet szerint a kórházfenntartó csúcsszervezetet az Operatív Törzs vezetője vezeti, aki megint csak nem az orvosminiszter, hanem Pintér doktor.

Ezek után senkit nem érhet meglepetésként, hogy amikor a meddő ellenzéki próbálkozások után a kormányoldal végre engedi meghallgatni Müller Cecíliát, akkor az a honvédelmi és rendészeti bizottságban történik.

ADATOK, ÉLETEK

A 444 újságíróiból és fejlesztőiből összeállt csapat a napokban tett közzé egy külön koronás adatelemző oldalt. Az itt kirajzolódó tendenciák hónapokon át meghatározzák az életünket, és a magyar kormányzati szervek szégyene, hogy az ehhez szükséges adatokat egy-két kollégánk és néhány más megszállott fáradhatatlan gyűjtögetéséből kellett összeszedni. A központi oldalak ugyanis nem őrzik meg és nem rendszerezik a legalapvetőbb információkat sem.

A legújabb trendek grafikonjai után tegnapra elkészült a második oldal is, amely egyrészt a heti összesítéseket mutatja meg, másrészt pedig az elmúlt öt év halálozási statisztikáit ábrázolja heti bontásban. Ezekből az is kiderül, hogy sokkal többen haltak meg Magyarországon október utolsó hetében, mint az elmúlt években ilyenkor. A KSH adatfeldolgozása most ér el novemberig, és ha folytatódik a tendencia, akkor a halálozások száma a következő hetekben akár 50 százalékkal is meghaladhatja az elmúlt 5 év átlagát.

További járványügyi információk az esti vírushírlevélben.

GYEREK BESZÉL MAGYAR

Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Levélben üzenték meg az illetékes kormányhivataloktól több angol nyelvű óvodának is, hogy a nevükből és a nevelési programjukból is törölniük kell minden nyelvoktatásra való utalást. Az idegen nyelv oktatása az óvodák nevelési programjában sem szerepelhet, az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet ugyanis nem rendelkezik az idegen nyelv oktatásának lehetőségéről - tájékoztat a kormányhivatal. Idegen nyelven nevelni-oktatni kizárólag nemzetiségi óvodákban lehet.

Ha ebben a keménykedésben nem lesz változás, az nem csak a magyar anyanyelvű gyerekek nyelvtanulását lehetetleníti el, hanem a vegyes családok és az itt élő külföldiek életét is. Köztük akadnak olyanok is, például a diplomaták, akiknek van azért némi lobbiereje, úgyhogy nem lepne meg, ha nyílna valamilyen kiskapu, legalább a kiváltságosak előtt.

