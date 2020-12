2020-ban a szeretet uralta a gifek világát

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az internet kegyetlen hely is tud lenni, ez a kegyetlenség gyakran maró gúnyt sugárzó gifek formájában manifesztálódik. Idén, a koronavírus-világjárvány árnyékában azonban a gonoszságot, a sötétséget legyőzte a fény és a szeretet. A Giphy, a világ egyik legnagyobb gifmegosztó oldalának összesítése alapján az idei év 25 legnépszerűbb gifjét uralják a szeretetet, törődést, hálát kifejező alkotások.

Mind közül a legnépszerűbb Red & Howling "Thank You", vagyis "Köszönjük" című alkotása volt, ahol egy hagyományos nővérfityulát viselő bulldogszerűség csóválja kicsi farkát és meresztgeti hatalmas szemeit hálásan. A gif kísérőszövege szerint az alkotással a járvány ellen a frontvonalban küzdőknek mond hálát. Ezt a gifet több mint egymilliárdszor tekintették meg eddig az idén.

Alig marad el ettől a csaknem 950 millió megtekintésével a "Grateful for You" című alkotás, amivel szintén a frontvonalban dolgozók iránti hálát lehet kifejezni.

A harmadik helyre 917 millió megtekintéssel RisuDong "I Love You" című alkotása futott be. Ez lényegében papírforma, a giphy szerint az "I Love You" minden évben az egyik legnépszerűbb keresőkifejezés az oldalukon. Nem csoda, hogy a negyedik helyre is egy "I Love You című alkotás, Rain to Me műve futott be.

Ez utóbbi már erősen covid-tematikájú alkotás, funkciója szerint "virtuális ölelés" a vesztegzárak és a közösségi távolságtartás szabályai miatt valósan ölelkezni képteleneknek. Az ötödik helyre a "Távkapcsolat" című alkotás futott be.

Az első, nem szeretet- vagy covid-tematikájú alkotások, Mochimochiland "OK"-ja, illetve a Seasame Street "Boldog Tánca" a 6-7. helyen futott be idén. Az első klasszikus, fanyar humorú gif, 100% Soft "Kukatűz" című remeke 8. lett.

Az első ún. reakciógif a 10. helyen végzett, ez Billi Eilisht ábrázolja harsány nevetés közben. (Via Giphy)