Egyéni tragédiák és tragikus számok

Kellemes hétfő reggelt! Ma egész nap szakadhat az eső

COVID-20

Ahogy most már hónapok óta mindig, ismét elmondhatjuk az előző hétről, hogy ez volt a legrosszabb Magyarországon a járványban. A regisztrált fertőzöttek száma átlépte a negyedmilliót, és egyetlen hét alatt több koronavírusos beteg halt meg, mint szeptemberben és októberben összesen. Míg van, aki szerint ilyen körülmények közt nem szabad lazítani a járványügyi korlátozásokon karácsonyig, Kásler Miklós már arról beszélt, hogy ő látja a „kedvező változásokat”.

Orbán Viktor a múlt héten azt ígérte, hogy ma fogják bejelenteni, hogy a következő hetekben, tehát az ünnepi időszakban milyen járványügyi szabályozás lesz érvényben. Egészen megdöbbentő lenne, ha komoly enyhítésről döntenének, de kizárni természetesen ezt sem lehet.

A magyar járványellenes védekezésben ugyanis folyamatosan történnek cifrábbnál cifrább dolgok, amire szép példa volt, hogy szombatra teljesen összekuszálódtak a hivatalosan közölt adatok. Így derült ki, hogy valószínűleg van egy központi fertőzöttszám, amit aztán egyszerűen szétosztanak a megyék közt. Ehhez képest, az, hogy az EU-s közbeszerzésen már nem sikerült eladni azokat a lélegeztetőgépeket, amiket a magyar állam tavasszal simán megvett aranyáron, csak apróság.

SÚLYOSBÍTÓ FERTŐZÉS

Fotó: Omar Marques/Anadolu Agency via AFP

A központi adatszolgáltatás hiányosságának köszönhetően a járvánnyal foglalkozó magyar újságírók idejének jelentős része a legalapvetőbb számok összegereblyézésére megy el. Ezért kevesebb energia jut az olyan egyéni tragédiák elmesélésére, mint Viviené, akinek covidos édesanyja nem közvetlenül a vírusba, hanem az intenzív osztályon elkapott fertőzésbe halt bele.

Az intenzíven ápolt betegek 10 százaléka ugyanis két nap alatt elkap valamilyen kórházi fertőzést, és minél hosszabb ideig tartózkodik ott, annál több bakteriális és gombás fertőzés támadhatja meg. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis az intenzív osztályok egyáltalán nem sterilek, és minél nagyobb ezek kihasználtsága, annál jobban terjednek a fertőzések, Ideális esetben egy ápolóra két beteg jut, így csak két beteg között tudja átadni a fertőzést, ha esetleg nincs ideje betartani az infekciómegelőzés szigorú szabályait. Ha viszont egy ápolóra több beteg jut, és a leterhelt ápolónak még kevesebb ideje van a fertőtlenítésre, akkor romlik a helyzet.

KÜLFÖLD

Rekordalacsonyságú, mindössze 31,84 százalékos volt a részvétel a vasárnapi romániai választásokon. Nyert a baloldali PSD, de így is kérdéses, hogy ki alakíthat majd kormányt. Annyi biztos, hogy a magyar RMDSZ a szavazatok 6 százalékával bejutott a parlamentbe, és az is, hogy ismét van erős szélsőjobboldali román párt. A tavaly Nagy-Britanniában alapított AUR, amely egyesítené Romániát Moldovával és hazahozná a külföldön élő románokat, a szavazatok 8,7 százalékát kapta.

Máshol

A HULLÁMUNK

Állig felfegyverkezve, teljes homályban – így lehet összefoglalni a koronavírus-járvány második hullámának történetét Magyarországon. Bár ez a második hullám még tart – és bőven lehet, hogy lesz harmadik vagy akár negyedik hullám is –, már tudunk annyit az eddigi eseményekről, hogy érdemes volt egy nagyszabású videóban feldolgozni az ősz járványügyi történetét.

Ez a járvány ellen nem volt elég sem a nemzeti konzultáció, sem a kommunikációs trükközés, novemberre ráomlott a kormányra a válság, és tervezettségnek már nyoma sincs. A kormányt saját szakértői is figyelmeztették a bajra a második hullám elején, a politikai akarat viszont más volt. A titkolózás viszont megy, alapvető adatok hiányoznak a hivatalos tájékoztatásból, így gyakran mi is a sötétben tapogatózunk. De amit tudni lehet, az ebben a videóban benne is van.

UNDERGROUND PÉNZ

Amikor majd egyszer összeszedjük a NER-korszak legnevetségesebb pénzszórásait, a Dózsa György úton frissen átadott mélygarázs egészen biztos az élmezőnyben végez. Együtt a kapcsolódó Liget Projekt számtalan további elemével.

A rangos eseményre – ismétlem, egy mélygarázs megnyitójára – maga Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is ellátogatott, sőt, még beszédet is mondott. Régi bölcsesség, hogy a világon ott vannak a legfeleslegesebben fényűző metrómegállók, ahol kifejezetten cél volt minél több pénz átjátszása a haveroknak. Ezért olyan szép a nápolyi metró és a budapesti 4-es, és ezért néz ki úgy a legtöbb New York-i metrómegálló, mint egy közvécé, ahol a villanykörték fele kiégett. Úgy tűnik ez a helyzet a mélygarázsokkal is, itt nem csak arra volt pénz, hogy híres magyar műalkotások repróival borítsák a falakat, hanem még egy imázsfilmet is forgattak a föld alatti parkolóról.

Vasárnap nem csak egy teremgarázzsal, hanem egy sakkolimpiával is gazdagodott Budapest. A 2024-es viadalt fogják itt rendezni, talán megússzuk egy csak erre a célra felhúzott stadion nélkül.

ÉLT ÉS ALKOTOTT

Fotó: Olvasónk

„Itt ért véget Szájer József, a Fidesz és az EPP európai parlamenti képviselőjének politikai karrierje, aki a rendőrségi intézkedést elkerülendő, ezen az ereszcsatornán keresztül próbálta meg elhagyni egy illegális ekis orgia helyszínét a COVID-19 járvány alatt 2020. november 27-e péntek éjjel,”

– olvasható magyarul és angolul a brüsszeli Boulevard Anspach és Rue des Pierres sarkán található ereszcsatornán elhelyezett emléktáblán. Nem tudni, hogy ki helyezte ki, az viszont biztos, hogy magyar szempontból ez a belga főváros legfontosabb turistalátványossága, jóval a néhány sarokra található Pisilő Kisfiú előtt.

A VÍRUS UTÁN

A járvány talán a vendéglátást és a turizmust érintette a legsúlyosabban, és Budapesten még ezen belül is drámai a helyzet. A 444 podcast-sorozata, a Pozitív legújabb adásában arról volt szó, lesz-e kedvünk a járvány után étterembe járni, hogyan vészelik át az éttermek és szállodák a járványt, és mikor térhetnek vissza a turisták Budapestre.

Faix Csaba, a fővárosi turizmusért felelős önkormányzati cég, a BudapestBrand Zrt. vezetője. Gerendai Károly, a Michelin csillagos Costes étterem tulajdonosa, és Mautner Zsófia gasztroblogger segített tisztábban látni a már nem is olyan távoli jövőt.

