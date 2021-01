391 helyett 5549 milliárd forint lett tavaly a költségvetés hiánya

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az eredetileg tervezett hiány 1420 százaléka lett év végére a központi költségvetés - vagyis az államháztartás önkormányzatok nélküli részének - hiánya. A hiány így várhatóan a GDP 9 százalékát teszi majd ki, írja a HVG.

A lap elemzése szerint ugyan a járvány miatt adóbevételektől is elesett a kormány, ám ezeket rendre alul szokta tervezni a költségvetésben, így százalékosan nem is olyan súlyos a visszaesés. A tervezett áfabevételek 94,4, szja-bevételek 97,5, vállalati adók 95,3 százaléka teljesült, a legnagyobb kiesés így az áfa-bevételekből van, de az is csupán 300 milliárd forint, elenyésző része az év végére összehozott 5549 milliárd forintos hiánynak.

A hiány számításaik szerint javarészt a megugrott kiadásokból tevődik össze: A hozzáférhető adatok alapján az Emberi Erőforrások minisztériuma ezermilliárd forinttal, a külügyminisztérium 892 milliárd forinttal, az ITM 725 milliárd forinttal, a Miniszterelnökség 659 milliárd forinttal, a Belügyminisztérium 442 milliárd forinttal, a Pénzügyminisztérium 371 milliárd forinttal, a Honvédelmi minisztérium 238 milliárd forinttal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 195 milliárd forinttal költekezett túl.