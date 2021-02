A Népszava szerint nem jött dokumentáció a kínai vakcinához, Müller Cecília szerint jött, Szijjártó szerint már december óta itt van

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

550 ezer vakcina ugyan jött Kínából, de az oltóanyag dokumentációja nem - írta a Népszava szerda reggel.

A kínai vakcina már azon a könnyített engedélyeztetési eljáráson érkezhetett az országba, amit egy új kormányrendelet tett lehetővé. Ez lényegében automatikusan engedélyt ad mindent oltóanyagnak, amit már legalább három országban használnak - köztük azért legyen egy, akárcsak az EU-val csatlakozási tárgyalásokat folytató is, ez a kínai esetében Szerbia -, és feltétel az is, hogy egymillió embert beoltottak már vele. Ez utóbbit Szijjártó Péter igazolja.

Egy további feltétel azért még maradt: a beérkező szállítmányokat laborvizsgálatnak vetik alá, hogy valóban azt tartalmazza-e, ami a vakcina dokumentációjában szerepel. Ezt elvileg minden egyes szállítmánynál ellenőrizni kell az orosz és a kínai vakcina esetében.

A vizsgálathoz szükséges dokumentáció azonban hiányzott eddig a Népszava szerint. Müller Cecília a mai tájékoztatóján azt mondta, hogy a szállítmánnyal kedden a dokumentáció is megérkezett, így elkezdődtek a vizsgálatok. Azt, hogy azok mikor érnek véget, és mikor kezdenek oltani a Sinopharm termékével, nem tudta egyelőre megmondani.

Nekünk is voltak olyan információink, hogy minimális dokumentáció érkezett korábban a kínai vakcinához.

A témában megszólaltatta Szijjártó Pétert is az ATV. A külügyminiszter szerint „a vészhelyzeti engedélyezéshez szükséges dokumentumok Kínából már decemberben megérkeztek. Ezt követte az OGYÉI szakembereinek helyszíni vizsgálata a kínai gyártóhelyeken januárban, ahol minden szükséges dokumentum megtekintésére lehetőségünk nyílt. Tehát a dokumentáció egy része az itt van Magyarországon december óta. Ami pedig decemberben nem jött meg, azt még januárban tanulmányozhatták Kínában, így tehát a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak”. Azt ugyanakkor Müller Cecília is elmondta, hogy a dokumentáció egy része most érkezett meg.